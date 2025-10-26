India Women vs Bangladesh Women, 28th Match Live Streaming In India: सेमीफाइनल से पहले बांग्लादेश से टकराएगी टीम इंडिया, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

भारत महिला बनाम बांग्लादेश महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India Women National Cricket Team vs Bangladesh Women National Cricket Team, ICC Women's World Cup 2025 28th Match Live Streaming: आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 अब अपने आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ रहा हैं. इस टूर्नामेंट का 28वां मुकाबला आज यानी 26 अक्टूबर को भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला नवी मुंबई (Navi Mumbai) के डॉ डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी (Dr DY Patil Sports Academy) में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:00 बजे से खेला जाएगा. इस टूर्नामेंट में दोनों टीमों का यह सातवां मुकाबला हैं. हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली टीम सेमीफाइनल में अपनी जगह बना चुकी है. ऐसे में इस बड़े मुकाबले से पहले टीम के पास खुद को और बेहतर तैयार करने का सुनहरा मौका है. बांग्लादेश इस विश्व कप में महज एक मुकाबला जीत पाई है. ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया की अगुवाई हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) कर रहे हैं. जबकि, बांग्लादेश की कमान निगार सुल्ताना (Nigar Sultana) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: England Women vs New Zealand Women, 27th Match Live Toss And Scorecard: विशाखापत्तनम में न्यूजीलैंड महिला की कप्तान सोफी डिवाइन ने जीता टॉस, पहले बल्लेबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया ने शानदार वापसी की थी. टीम इंडिया उसी प्रदर्शन को आगे के मुकाबलों में भी जारी रखना चाहेगी. टीम इंडिया को तीन हार के बाद जीत मिली थी. स्मृति मंधाना और प्रतिका रावल के बल्ले से एक बार फिर शानदार प्रदर्शन की उम्मीद होगी. बांग्लादेश भले ही इस विश्व कप में सिर्फ एक मुकाबला जीत पाई है, लेकिन उसने बड़ी-बड़ी टीमों को कड़ी टक्कर दी है. ऐसे में भारतीय टीम बांग्लादेश को हल्के में नहीं लेना चाहेगी. टीम की स्पिन गेंदबाजी उनका सबसे मजबूत पक्ष है.

टीम इंडिया के लिए स्मृति मंधाना ने पिछले 10 मैचों में 54.90 की औसत से 549 रन बनाए हैं. प्रतिका रावल ने 10 मैचों में 34.40 की औसत से 344 रन अपने नाम किए हैं. इसी तरह क्रांति गौड़ ने 10 मैचों में 20 विकेट चटकाए हैं. इंग्लैंड टीम के लिए साइवर-ब्रंट ने पिछले 10 मैचों में 54.25 की औसत से 334 रन बनाए हैं. इसी तरह गेंदबाजी में लिंसे स्मिथ ने पिछले 8 मैचों में 16 विकेट अपने नाम किए हैं.

भारतीय महिला बनाम बांग्लादेश महिला वनडे हेड टू हेड रिकॉर्ड (IND W vs BAN W ODI Head To Head Record)

भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच कुल आठ वनडे इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान टीम इंडिया का पड़ला भारी रहा हैं. टीम इंडिया ने छह मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, बांग्लादेश महिला की टीम को महज एक मैच में जीत नसीब हुई हैं. वहीं, एक मैच टाई रहा हैं. दोनों टीमों के बीच आखिरी वनडे मुकाबला साल 2023 में खेला गया था.

टीम इंडिया को प्रतिका रावल और स्मृति मंधाना की सलामी जोड़ी से फिर से बेहतरीन शुरुआत की उम्मीद होगी. स्मृति मंधाना और प्रतिका रावल ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अर्धशतक जड़े थे. गेंदबाजी में क्रांति गौड़ से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी. इसी तरह दीप्ति को भी ऑलराउंड प्रदर्शन करना होगा.

आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का 28वां मुकाबला भारतीय महिला बनाम बांग्लादेश महिला के बीच कब और कहां पर खेला जाएगा?

आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का 28वां मुकाबला आज यानी 26 अक्टूबर को भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच नवी मुंबई के डॉ डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी में खेला जाएगा.

आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का 28वां मुकाबला भारतीय महिला बनाम बांग्लादेश महिला के बीच कितने बजे से शुरू होगा?

आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का 28वां मुकाबला आज यानी 26 अक्टूबर को भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच नवी मुंबई के डॉ डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी में खेला जाएगा. यह मुकाबला भारतीय समयानुसार दोपहर 3:00 बजे से शुरू होगा. इस मुकाबले का टॉस आधे घंटे पहले होगा.

आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का 28वां मुकाबला भारतीय महिला बनाम न्यूजीलैंड महिला के बीच मैच का लाइव प्रसारण किस चैनल पर होगा? (Where And How To Watch IND W vs BAN W 28th ODI Match Live Telecast)

आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का 28वां मुकाबला आज यानी 26 अक्टूबर को भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनल पर लाइव आएगा.

कहां देखें आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 भारतीय महिला बनाम बांग्लादेश महिला के बीच 28वें मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग? (Where And How To Watch IND W vs BAN W 28th ODI Match Live Streaming)

आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का आगाज हो गया हैं. इस टूर्नामेंट का 28वां मुकाबला आज यानी 26 अक्टूबर को भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर होगा.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (IND W vs BAN W 28th ODI Match Likely Playing XI)

टीम इंडिया (IND W Likely Playing XI): प्रतिका रावल, स्मृति मंधाना, हरलीन देओल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रोड्रिग्स, ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा, क्रांति गौड़, श्री चरणी और अमनजोत कौर.

बांग्लादेश (BAN W Likely Playing XI): सूजी बेट्स, जॉर्जिया प्लिमर, अमेलिया केर, सोफी डिवाइन (कप्तान), ब्रुक हॉलिडे, मैडी ग्रीन, इसाबेला गेज (विकेटकीपर), जेस केर, रोजमेरी मैयर, ली ताहुहू, और ईडन कार्सन.

नोट: भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.