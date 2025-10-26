England Women vs New Zealand Women, 27th Match Live Toss And Scorecard: विशाखापत्तनम में न्यूजीलैंड महिला की कप्तान सोफी डिवाइन ने जीता टॉस, पहले बल्लेबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

इंग्लैंड महिला बनाम न्यूजीलैंड महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

England Women National Cricket Team vs New Zealand Women National Cricket Team, 27th Match ICC Women's World Cup 2025 Live Toss And Scorecard Update: आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 अब अपने अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ रहा हैं. इस टूर्नामेंट का 27वां मुकाबला आज यानी 26 अक्टूबर को इंग्लैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम न्यूजीलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला विशाखापत्तनम (Visakhapatnam) के एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम (ACA-VDCA Cricket Stadium) में खेला जा रहा हैं. इस टूर्नामेंट में इंग्लैंड की टीम ने सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली हैं. जबकि, न्यूजीलैंड की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं. इस टूर्नामेंट में दोनों टीमों का यह सातवां मुकाबला हैं. ऐसे में दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर हो सकती हैं. इस टूर्नामेंट में इंग्लैंड की अगुवाई नेट साइवर-ब्रंट (Nat Sciver-Brunt) कर रहीं हैं. जबकि, न्यूजीलैंड की कमान सोफी डिवाइन (Sophie Devine) के कंधों पर हैं. इस रोमांचक मुकाबले न्यूजीलैंड महिला की कप्तान सोफी डिवाइन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया हैं. आज के मुकाबले में दोनों टीमें इन दिग्गज खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतर रहीं हैं. यह भी पढ़ें: Satta Bazar Mein Aaj Kaunsi Team Favourite? विशाखापत्तनम में इंग्लैंड महिला बनाम न्यूजीलैंड महिला के बीच रोमांचक मुकाबले को लेकर सट्टा बाजार का माहौल गर्म, मैच के दिन ये टीम बनी फेवरेट

विशाखापत्तनम में न्यूजीलैंड महिला ने जीता टॉस, पहले बल्लेबाजी करने का किया फैसला:

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (New Zealand vs England 27th ODI Match Playing XI)

न्यूजीलैंड (New Zealand 27th ODI Playing XI): सुजी बेट्स, जॉर्जिया प्लिमर, अमेलिया केर, सोफी डिवाइन (कप्तान), ब्रुक हॉलिडे, मैडी ग्रीन, इसाबेला गेज़ (विकेटकीपर), जेस केर, रोज़मेरी मैयर, ली ताहुहु, ईडन कार्सन.

🚨 𝐍𝐞𝐰 𝐙𝐞𝐚𝐥𝐚𝐧𝐝 𝐰𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐭𝐨𝐬𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐝𝐞𝐜𝐢𝐝𝐞 𝐭𝐨 𝐛𝐚𝐭 𝐟𝐢𝐫𝐬𝐭! 🏏 • New Zealand field an unchanged XI • Danni Wyatt-Hodge returns for England, Emma Lamb makes way#CricketTwitter #CWC25 #ENGvNZ pic.twitter.com/8B2n15hnmG — Female Cricket (@imfemalecricket) October 26, 2025

इंग्लैंड (England 27th ODI Playing XI): एमी जोन्स (विकेटकीपर), टैमी ब्यूमोंट, हीथर नाइट, नेट साइवर-ब्रंट (कप्तान), सोफिया डंकले, डेनिएल व्याट-हॉज, एलिस कैप्सी, चार्लोट डीन, सोफी एक्लेस्टोन, लिन्से स्मिथ, लॉरेन बेल.

न्यूजीलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (New Zealand Women National Cricket Team vs England Women National Cricket Team Match Scorecard)

इंग्लैंड की टीम से नेट साइवर ब्रंट और सोफी एक्लेस्टोन स्टार प्लेयर हो सकती हैं जिन पर सभी की निगाहें रहेंगी. बात करें अगर न्यूजीलैंड टीम की तो सोफी डिवाइन और अमेलिया केर अपने प्रदर्शन से प्रभावित कर सकती हैं. इन दोनों ही टीमों के बीच आखिरी वनडे मुकाबला साल 2024 में ब्रिस्टल खेला गया था. इस मुकाबले में इंग्लैंड की टीम ने 42 ओवर के मुकाबले में 38.4 ओवर में 212 रनों का लक्ष्य हासिल करके 5 विकेट से शानदार जीत हासिल की थी. ये मुकाबला तीन मैचों की सीरीज का हिस्सा था जिसे इंग्लैंड ने 3-0 से जीतकर अपने नाम किया था.

इंग्लैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम न्यूजीलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच कुल 85 वनडे इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान इंग्लैंड महिला का पड़ला भारी रहा हैं. इंग्लैंड महिला की टीम ने 46 मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, न्यूजीलैंड महिला की टीम को महज 37 मैच में जीत नसीब हुई हैं. इसके अलावा, एक मैचों का कोई नतीजा नहीं निकला और एक मैच टाई रहा हैं.

नोट: न्यूजीलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.