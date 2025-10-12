India Women vs Australia Women, ICC Womens World Cup 2025 13th Match Scorecard: टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के सामने रखा 331 रनों का टारगेट, स्मृति मंधाना और प्रतिका रावल ने खेली शानदार पारी; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

स्मृति मंधाना और प्रतीका रावल (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India Women National Cricket Team vs Australia Women National Cricket Team, ICC Womens World Cup 2025 13th Match Scorecard Update: आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का आगाज हो गया हैं. इस टूर्नामेंट का 13वां मुकाबला आज यानी 12 अक्टूबर को भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला विशाखापत्तनम (Visakhapatnam) के डॉ वाईएस राजशेखर रेड्डी एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम (Dr YS Rajasekhara Reddy ACA-VDCA Cricket Stadium) में खेला जा रहा हैं. दोनों टीमें इस प्रमुख टूर्नामेंट में अपने अभियान को मजबूत करने के लिए उतरेंगी, जिसमें भारत महिला टीम को दक्षिण अफ्रीका महिला टीम के खिलाफ मिली हार के बाद वापसी करनी होगी, जबकि ऑस्ट्रेलिया महिला टीम, जो वर्तमान में बिना हारे है, अपनी अजेयता बनाए रखने का प्रयास करेगी. इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया की अगुवाई हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) कर रहीं हैं. जबकि, ऑस्ट्रेलिया की कमान एलिसा हीली (Alyssa Healy) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: India vs West Indies, 2nd Test Match 2025 Day 3 Stumps Scorecard: तीसरे दिन का खेल खत्म, वेस्टइंडीज ने दूसरी पारी में बनाए 173 रन, टीम इंडिया जीत से 8 विकेट दूर; यहां देखें स्कोरकार्ड

भारतीय टीम के लिए यह मुकाबला बेहद अहम है, क्योंकि इसके बाद उन्हें इंग्लैंड और न्यूजीलैंड जैसी मजबूत टीमों का सामना करना है. भारत की प्रमुख चुनौती बल्लेबाजी में रही है, जहां व्यक्तिगत प्रदर्शन ही टीम को संकट से निकाल पाए हैं, जबकि गेंदबाजों ने अब तक बेहतरीन प्रदर्शन किया है.

भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (India Women National Cricket Team vs Australia Women National Cricket Team Match Scorecard)

इस रोमांचक मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की कप्तान एलिसा हीली ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया का आगाज शानदार रहा और पहले विकेट के लिए दोनों सलामी बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 155 रन बोर्ड पर जड़ दिए.

पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया 48.5 ओवरों में 330 रन बनाकर सिमट गई. टीम इंडिया की तरफ से सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने सबसे ज्यादा 80 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान स्मृति मंधाना ने 66 गेंदों पर नौ चौके और तीन छक्के लगाए. के अलावा प्रतिका रावल ने 75 रन बनाए.

दूसरी तरफ, ऑस्ट्रेलिया की टीम को सोफी मोलिनेक्स ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. ऑस्ट्रेलिया की ओर से एनाबेल सदरलैंड ने सबसे ज्यादा पांच विकेट अपने नाम किए. एनाबेल सदरलैंड के अलावा सोफी मोलिनेक्स ने तीन विकेट चटकाए. ऑस्ट्रेलिया की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 50 ओवर में 331 रन बनाने हैं. दोनों टीमें यह मुकाबला जीतकर टूर्नामेंट में दो पॉइंट्स हासिल करना चाहेगी.

पहली पारी का स्कोरकार्ड:

टीम इंडिया की बल्लेबाजी: 330/10, 48.5 ओवर (प्रतिका रावल 75 रन, स्मृति मंधाना 80 रन, हरलीन देयोल 38 रन, हरमनप्रीत कौर 22 रन, जेमिमा रोड्रिग्स 33 रन, दीप्ति शर्मा 1 रन, ऋचा घोष 32 रन, अमनजोत कौर 16 रन, स्नेह राणा नाबाद 8 रन, क्रांति गौड़ 1 रन और श्री चरणी 0 रन.)

ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी: (मेगन शुट्ट 1 विकेट, सोफी मोलिनेक्स 3 विकेट, एनाबेल सदरलैंड 5 विकेट और एशले गार्डनर 1 विकेट).

