India Women vs Australia Women, 3rd ODI Match 2025 Scorecard: तीसरे वनडे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने टीम इंडिया को दिया 413 रनों का टारगेट, बेथ मूनी ने खेली धमाकेदार शतकीय पारी; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India Women National Cricket Team vs Australia Women National Cricket Team, 3rd ODI Match 2025 Scorecard Update: भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज 2025 (ODI Series 2025) का तीसरा और निर्णायक मुकाबला आज यानी 20 सितंबर को खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दिल्ली (Delhi) के अरुण जेटली स्टेडियम (Arun Jaitley Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे से खेला जा रहा हैं. दूसरे वनडे मुकाबले में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया की टीम को 102 रनों से हरा दिया. इसके साथ ही टीम इंडिया ने सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली हैं. अब तीसरे और निर्णायक वनडे मुकाबले में दोनों टीमें सीरीज पर कब्जा करने उतरेगी. इस सीरीज में टीम इंडिया की अगुवाई हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) कर रहें हैं. जबकि, ऑस्ट्रेलिया की कमान एलिसा हीली (Alyssa Healy) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: Sri Lanka vs Bangladesh, Asia Cup 2025 Super Fours Match 1 Key Players To Watch Out: सुपर 4 में आज श्रीलंका को कांटे की टक्कर देने उतरेगी बांग्लादेश, इन दिग्गज खिलाड़ियों पर होगी सबकी निगाहें

सीरीज के दूसरे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की कप्तान एलिसा हीली ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारत की पूरी 49.5 ओवरों में 292 रन बनाकर सिमट गई. टीम इंडिया की तरफ से सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने सबसे ज्यादा 117 रनों की शानदार पारी खेली. ऑस्ट्रेलिया की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 50 ओवर में 293 रन बनाने थे. लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 40.5 ओवर में महज 190 रन ही बना सकीं.

भारत महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (India Women National Cricket Team vs Australia Women National Cricket Team Match Scorecard)

🚨Joint highest total for Australia in WODIS Mammoth task for Indian batters in the series decider!#INDvAUS pic.twitter.com/QguxwbezJS — RevSportz Global (@RevSportzGlobal) September 20, 2025

इस रोमांचक मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की कप्तान एलिसा हीली ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम का आगाज शानदार रहा और पहले विकेट के लिए दोनों सलामी बल्लेबाजों ने 43 रन बोर्ड पर जड़ दिए.

पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम टीम 47.5 ओवर में 412 रन बनाकर सिमट गई. ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बेथ मूनी ने सबसे ज्यादा 138 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान बेथ मूनी ने 75 गेंदों पर 23 चौके और एक छक्का लगाई. बेथ मूनी के अलावा जॉर्जिया वोल ने 81 रन बनाए.

दूसरी तरफ, टीम इंडिया को क्रांति गौड़ ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. टीम इंडिया की ओर से अरुंधति रेड्डी ने सबसे ज्यादा तीन विकेट अपने नाम किए. अरुंधति रेड्डी के अलावा रेणुका सिंह ठाकुर और दीप्ति शर्मा ने दो-दो विकेट चटकाए. टीम इंडिया को यह मुकाबला जीतने के लिए 50 ओवर में 413 रन बनाने हैं. दोनों टीमें यह मुकाबला जीतकर सीरीज पर कब्जा करना चाहेगी.

पहली पारी का स्कोरकार्ड:

ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी: 412/10, 47.5 ओवर (एलिसा हीली 30 रन, जॉर्जिया वोल 81 रन, एलिस पेरी 68 रन, बेथ मूनी 138 रन, एशले गार्डनर 39 रन, ताहलिया मैकग्राथ 14 रन, ग्रेस हैरिस 1 रन, जॉर्जिया वेयरहैम 16 रन, अलाना किंग 12 रन, किम गर्थ 1 रन और मेगन शुट्ट नाबाद 1 रन.)

टीम इंडिया की गेंदबाजी: (क्रांति गौड़ 1 विकेट, स्नेह राणा 1 विकेट, रेणुका सिंह ठाकुर 2 विकेट, अरुंधति रेड्डी 3 विकेट और दीप्ति शर्मा 2 विकेट).

नोट: भारत महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.