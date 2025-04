IND-W vs SA-W Dream11 Team Prediction: भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका Women's Tri-Nation Series 2025 का दूसरा मुकाबला कल, जानिए कैसे चुनें बेस्ट ड्रीम11 फैंटसी प्लेइंग इलेवन

South Africa Women's National Cricket Team vs India Women's National Cricket Team Dream11 Team Prediction: दक्षिण अफ्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम वनडे ट्राई सीरीज का दूसरा मुकाबला 29 अप्रैल(सोमवार) को कोलंबो (Colombo) के आर प्रेमदासा स्टेडियम (R Premadasa Stadium) में खेला जाएगा. भारत महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका के खिलाफ नौ विकेट से शानदार जीत हासिल करने के बाद अब 2025 की महिला त्रिकोणीय श्रृंखला के दूसरे वनडे मैच में दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम का सामना करने जा रही है. श्रीलंका के खिलाफ पहले वनडे में कप्तान हरमनप्रीत कौर के नेतृत्व में भारतीय महिला टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन किया. टॉस जीतने के बाद भारतीय टीम ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया और यह निर्णय सही साबित हुआ. भारतीय गेंदबाजों ने श्रीलंका को महज 147 रनों पर समेट दिया. स्नेह राणा ने तीन विकेट झटके, जबकि नललापुरेड्डी चरणी, दीप्ति शर्मा ने दो-दो विकेट और अरुंधति रेड्डी ने भी एक विकेट लिया. ट्राई नेशन सीरीज के दुसरे वनडे में दक्षिण अफ्रीका से भिड़ेगी भारतीय महिला टीम, मैच से पहले जानें हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल और स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

बात अगर भारतीय बल्लेबाजों की करें, तो उन्होंने भी शानदार प्रदर्शन किया। स्टार ओपनर स्मृति मंधाना ने 43 रन की पारी खेली, जबकि ओपनर प्रतिका रावल ने अर्धशतक जड़ा और नाबाद 50 रन बनाकर लौटीं. हरलीन देओल ने भी 48 रन की पारी खेली और भारतीय महिला टीम ने 29.4 ओवर में 149/1 का स्कोर बनाकर श्रीलंका को आसान लक्ष्य दिया. भारत की इस शानदार जीत ने उनकी आत्मविश्वास को और बढ़ा दिया है, और अब वे दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपनी जीत की लय बनाए रखने के लिए तैयार हैं.

दक्षिण अफ्रीका महिला बनाम भारतीय महिला वनडे मैच की संभावित प्लेइंग इलेवन:

भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: स्मृति मंधाना, प्रीतिका रावल, हरलीन देओल, जेमिमा रोड्रिगेज, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), स्नेह राणा, काशवी गौतम, नल्लापुरेड्डी श्री चरणी, अरुंधति रेड्डी

दक्षिण अफ्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: लॉरा वोलवार्ट (कप्तान), ताजमिन ब्रिट्स, लारा गुडॉल, क्लोए ट्रायोन, नादिन डे क्लर्क, सुने लूस, सिनालो जाफ्टा (विकेटकीपर), ऐनेरी डर्क्सन, आयाबोंगा खाका, मासाबाटा क्लास, नोंकुलुलेको म्लाबा

IND-W बनाम SA-W महिला ट्राई नेशन सीरीज 2025 ड्रीम11 टीम प्रेडिक्शन: विकेटकीपर- ऋचा घोष (IND-W) को भारतीय महिला बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला फैंटसी टीम के लिए विकेटकीपर के रूप में चुन सकते हैं.

IND-W बनाम SA-W महिला ट्राई नेशन सीरीज 2025 ड्रीम11 टीम प्रेडिक्शन: बल्लेबाज- स्मृति मंधाना (IND-W), हरलीन देओल (IND-W), प्रीतिका रावल (IND-W), लॉरा वोलवार्ट (SA-W), ताजमिन ब्रिट्स (SA-W) को भारतीय महिला बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला ड्रीम 11 टीम में बल्लेबाज के तौर पर शामिल कर सकते है.

IND-W बनाम SA-W महिला ट्राई नेशन सीरीज 2025 ड्रीम11 टीम प्रेडिक्शन: ऑलराउंडर्स- नादिन डे क्लर्क(SA-W), दीप्ति शर्मा (IND-W), स्नेह राणा(IND-W) को भारतीय महिला बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला मैच के लिए ड्रीम11 फैंटेसी टीम में ऑलराउंडर्स-के तौर पर जोड़ सकते है.

IND-W बनाम SA-W महिला ट्राई नेशन सीरीज 2025 ड्रीम11 टीम प्रेडिक्शन: गेंदबाज- आयाबोंगा खाका(SA-W), नल्लापुरेड्डी श्री चरणी(IND-W) आपकी भारतीय महिला बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला ड्रीम 11 फैंटसी टीम में गेंदबाज हो सकते हैं.

IND-W बनाम SA-W महिला ट्राई नेशन सीरीज 2025 ड्रीम11 टीम प्रेडिक्शन लाइनअप: ऋचा घोष (IND-W), स्मृति मंधाना (IND-W), हरलीन देओल (IND-W), प्रीतिका रावल (IND-W), लॉरा वोलवार्ट (SA-W), ताजमिन ब्रिट्स (SA-W), नादिन डे क्लर्क(SA-W), दीप्ति शर्मा (IND-W), स्नेह राणा(IND-W), आयाबोंगा खाका(SA-W), नल्लापुरेड्डी श्री चरणी(IND-W)

भारतीय महिला बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला महिला ट्राई नेशन सीरीज 2025 ड्रीम11 फैंटसी टीम के कप्तान के रूप में प्रीतिका रावल (IND-W) और उप-कप्तान के रूप में लॉरा वोलवार्ट (SA-W) को चुन सकते हैं. इस टीम के साथ अपनी फैंटसी टीम को ड्रीम टीम बना सकते हैं.