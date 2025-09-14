India vs Pakistan, Asia Cup 2025: दुबई में एशिया कप के लिए पाकिस्तान के खिलाफ मैच, टीम इंडिया के खिलाड़ी क्रिकेट स्टेडियम पहुंचे; देखें VIDEO

(Photo Credits Twitter))

India vs Pakistan, Asia Cup 2025: अब से कुछ ही समय बाद भारतीय समयानुसार 8 बजे दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 का मैच शुरू होने वाला है. दुबई में होने वाला यह मैच ऐतिहासिक साबित हो सकता है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मुकाबले हमेशा ही बहुत दबाव और प्रतिस्पर्धा से भरपूर होते हैं. टीम इंडिया के खिलाड़ी मैच के लिए स्टेडियम पहुंच चुके हैं.

दुबई में भारत-पाक के बीच मैच

वीडियो में देखा जा सकता है कि टीम इंडिया कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच बस में सवार होकर स्टेडियम पहुंच रही है, जहां उनका मुकाबला पाकिस्तान के खिलाड़ियों से होने वाला है. यह भी पढ़े: India vs Pakistan, Asia Cup 2025: पहलगाम हमले के बाद एशिया कप में भारत-पाक मैच पर छिड़ा सियासी घमासान

टीम इंडिया के खिलाड़ी क्रिकेट स्टेडियम पहुंचे

भारत-पाकिस्तान के बीच ऐतिहासिक मुकाबला

टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने मैच से पहले प्रैक्टिस सत्र में हिस्सा लिया, जहां उनकी फिटनेस और रणनीतियों पर चर्चा की गई. टीम के कप्तान और अन्य प्रमुख खिलाड़ियों ने प्रेस से बातचीत करते हुए कहा कि वे पूरी तरह से मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार हैं और इस मैच को जीतने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे. वहीं पाकिस्तान टीम भी अपनी पूरी ताकत के साथ इस मुकाबले के लिए तैयार है.

दोनों टीमों को बड़ी उम्मीदें

इस मैच के दौरान एशिया कप 2025 के टूर्नामेंट में दोनों टीमों से बहुत उम्मीदें हैं. टीम इंडिया के फैंस इस बड़े मुकाबले का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. वहीं दुबई स्टेडियम में इस ऐतिहासिक मैच को लेकर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और एसीसी समेत अन्य क्रिकेट बोर्ड्स की ओर से सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं ताकि यह मैच सुरक्षित और बिना किसी बाधा के संपन्न हो सके।

टीम इंडिया के फैंस के लिए बड़ा दिन

आज के दिन को लेकर दोनों देशों के फैंस में उत्साह देखने को मिल रहा है और यह मैच निश्चित रूप से एक यादगार मुकाबला बन सकता है.