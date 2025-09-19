India vs Oman 12th Match, Asia Cup 2025 Key Players To Watch Out: ग्रुप स्टेज के आखिरी मुकाबले में ओमान को हराकर तीसरी जीत दर्ज करना चाहेगी टीम इंडिया, दुबई में इन दिग्गज खिलाड़ियों पर होगी सबकी निगाहें

भारत बनाम ओमान (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Indian National Cricket Team vs Oman National Cricket Team, Asia Cup 2025 12th Match Key Players To Watch Out: एशिया कप 2025 के लीग स्टेज का आखिरी मुकाबला खेला जाएगा. इस टूर्नामेंट का 12वां मुकाबला आज यानी 19 सितंबर को भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ओमान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार रात 8:00 बजे से खेला जाएगा. टीम इंडिया (Team India) इस बार खिताब की सबसे बड़ी दावेदार मानी जा रही है. लीग स्टेज में टीम इंडिया ने अपने दोनों मुकाबले जीत लिए हैं, वहीं ओमान की टीम भी खतरनाक साबित हो सकती है. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला होने की उम्मीद हैं. इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया की कमान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) कर रहें हैं. जबकि, ओमान की अगुवाई जतिंदर सिंह (Jatinder Singh) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: Satta Bazar Mein Aaj Kaunsi Team Favourite? डबलिन में आयरलैंड बनाम इंग्लैंड के बीच हाईवोल्टेज मुकाबले को लेकर सट्टा बाजार का माहौल गर्म, मैच के दिन ये टीम बनी फेवरेट

सूर्यकुमार यादव की अगुआई वाली टीम इंडिया ने अब तक टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया है और प्रबल दावेदार मानी जा रही है. ऐसे में ओमान के खिलाफ भी "मेन इन ब्लू" जीत के प्रबल दावेदार रहेंगे. टूर्नामेंट के ग्रुप स्टेज में टीम इंडिया अब तक खेले दोनों मुकाबले बेहद आसानी से जीते हैं. पहले मैच में टीम इंडिया ने ओमान को 9 विकेट से रौंदा, जबकि हाई-वोल्टेज मुकाबले में पाकिस्तान को भी 7 विकेट से पराजित कर दबदबा बनाया. पाकिस्तान के खिलाफ दुबई में खेले गए मैच में टीम इंडिया ने तीनों विभाग में शानदार प्रदर्शन कर विपक्ष को पूरी तरह पछाड़ दिया.

टूर्नामेंट से बाहर हो चुका है ओमान

बता दें कि ओमान टीम अब तक टूर्नामेंट में संघर्ष करती नजर आई है. ओमान की टीम को पाकिस्तान और यूएई के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा, जिसके चलते वह पहले ही टूर्नामेंट से बाहर हो चुका है. हालांकि ओमान की टीम इस मैच को सम्मान बचाने के तौर पर खेलेगा और कड़ी टक्कर देने की कोशिश करेगा.

टीम इंडिया और ओमान का हेड टू हेड रिकॉर्ड (IND vs OMN T20I Head To Head)

टीम इंडिया और ओमान के बीच अब तक एक भी टी20 इंटरनेशनल मुकाबला नहीं खेला गया है. यह पहला मौका हैं, जब दोनों टीमें टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में एक दूसरे के खिलाफ टकराएंगी.

इन धुरंधर खिलाड़ियों पर होगी सबकी निगाहें (IND vs OMN 12th T20I Key Players Watch)

अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma): टीम इंडिया के युवा विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने पिछले सात मैचों में 176.96 की शानदार स्ट्राइक रेट और 35 की औसत से 315 रन बनाए हैं. अभिषेक शर्मा ने टीम इंडिया के लिए कई आक्रामक पारियां खेली हैं.

सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav): टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पिछले नौ मैचों में 169.11 की स्ट्राइक रेट के साथ 230 रन बनाए हैं. सूर्यकुमार यादव की विस्फोटक बल्लेबाजी टीम को बड़ा स्कोर खड़ा करने में सहायक साबित होती है.

वरुण चक्रवर्ती (Varun Chakaravarthy): टीम इंडिया के स्टार गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती ने पिछले छह मैचों में 7.04 की इकॉनमी और 9.6 की स्ट्राइक रेट के साथ 15 विकेट चटकाए हैं. आज के मुकाबले में भी वरुण चक्रवर्ती कोहराम मचा सकते हैं.

विनायक शुक्ला (Vinayak Shukla): ओमान के घातक बल्लेबाज विनायक शुक्ला ने पिछले 10 मैचों में 208 रन बनाए हैं. इस दौरान विनायक शुक्ला की स्ट्राइक रेट 112 की रही है. विनायक शुक्ला अपनी घातक बल्लेबाजी से विरोधी टीम के लिए मुश्किलें खड़ी कर देते है.

जतिंदर सिंह (Jatinder Singh): ओमान के कप्तान जतिंदर सिंह ने हाल के मुकाबलों में अपने प्रदर्शन से सबको चौंका दिया है. जतिंदर सिंह ने 7 मैचों में 64.83 की औसत और 107.16 की स्ट्राइक रेट के साथ 389 रन बनाए हैं. जतिंदर सिंह की लगातार रन बनाने की क्षमता ओमान के मिडिल आर्डर को मजबूती देती है.

समय श्रीवास्तव (Samay Shrivastava): ओमान के स्टार गेंदबाज समय श्रीवास्तव ने पिछले 7 मैचों में 5.04 की इकॉनमी और 14 विकेट अपने नाम किए हैं. समय श्रीवास्तव तीसरे टी20 मुकाबले में अपनी गेंदबाजी से टीम इंडिया की कमर तोड़ सकते हैं.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (IND vs OMN 12th T20I Likely Playing XI)

टीम इंडिया (IND Likely Playing XI): अभिषेक शर्मा, शुबमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रित बुमरा, वरुण चक्रवर्ती.

ओमान (OMN Likely Playing XI): आमिर कलीम, जतिंदर सिंह (कप्तान), हम्माद मिर्जा, विनायक शुक्ला (विकेटकीपर), वसीम अली, हसनैन शाह, शाह फैसल, आर्यन बिष्ट, शकील अहमद, समय श्रीवास्तव, जितेन रामानंदी.

नोट: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.