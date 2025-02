India vs England ODI Stats: वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में एक-दूसरे के खिलाफ कुछ ऐसा रहा हैं टीम इंडिया और इंग्लैंड का प्रदर्शन, दोनों टीमों के आकंड़ों पर एक नजर

टीम इंडिया बनाम इंग्लैंड (Photo Credits: Twitter)

India National Cricket Team vs England National Cricket Team, 2nd ODI Match 2025: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज (ODI Series) का दूसरा मुकाबला आज यानी 9 फरवरी को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला कटक (Cuttack) के बाराबती स्टेडियम (Barabati Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा. पहले वनडे मुकाबले में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को चार विकेट से हरा दिया हैं. इसके साथ ही टीम इंडिया ने सीरीज में 1-0 की बढ़त भी बना ली हैं. वनडे सीरीज में टीम इंडिया की अगुवाई रोहित शर्मा (Rohit Sharma) कर रहे हैं. जबकि, इंग्लैंड की कमान जोस बटलर (Jos Buttler) के कंधों पर हैं. India vs England, 2nd ODI Match Key Players To Watch Out: टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच कल से खेला जाएगा दूसरा वनडे मुकाबला, इन दिग्गज खिलाड़ियों पर होगी सबकी निगाहें

पहले वनडे में इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की पूरी टीम ने 47.4 ओवरों में 248 रन बनाकर सिमट गई. इंग्लैंड की तरफ से कप्तान जोस बटलर ने सबसे ज्यादा 52 रनों की शानदार पारी खेली. टीम इंडिया को यह मुकाबला जीतने के लिए 50 ओवर में 249 रन बनाने थे. लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया ने महज 38.4 ओवर में छह विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया.

टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली नहीं खेले थे. घुटने की समस्या के कारण किंग कोहली प्लेइंग इलेवन से बाहर थे. वहीं टीम इंडिया के लिए यशस्वी जायसवाल और हार्षित राणा ने वनडे डेब्यू किया. दूसरे वनडे में भारतीय दिग्गज विराट कोहली की वापसी तय मानी जा रही है. टीम इंडिया ने अपने घर पर इंग्लैंड के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन किया है और मौजूदा सीरीज में भी टीम इस वर्चस्व को बरकरार रखना चाहेगी. अब वनडे में दोनों टीमों का एक-दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन पर नजर डालते हैं.

हेड टू हेड रिकॉर्ड (IND vs ENG ODI Head To Head)

टीम इंडिया इंग्लैंड के बीच अब तक हुई भिड़ंत में भारतीय टीम का पलड़ा भारी रहा है. टीम इंडिया ने अब तक इंग्लैंड के खिलाफ कुल 108 वनडे मैच खेले हैं. इस दौरान टीम इंडिया ने 59 वनडे मुकाबले अपने नाम किए है. वहीं, इंग्लैंड की टीम ने 44 वनडे मैच जीते है. इस बीच 2 मैच टाई रहे और 3 मैचों के कोई परिणाम नहीं निकल सके. अपने घर पर खेलते हुए टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 35 वनडे में हराया है और 17 में हार झेली है.

भारतीय सरजमीं पर कुछ ऐसा रहा हैं इंग्लैंड का वनडे में प्रदर्शन

अब तक दोनों टीमों के बीच 21 द्विपक्षीय वनडे सीरीज खेली गई है. इस दौरान टीम इंडिया 10 में जीत दर्ज की है. दूसरी तरफ, इंग्लैंड की टीम ने आठ सीरीज अपने नाम किए हैं. इस बीच 3 वनडे सीरीज ड्रॉ भी रही है. अपने घर पर खेलते हुए टीम इंडिया ने 7 सीरीज जीती है और सिर्फ एक सीरीज हारी है. साल 1984-85 में आखिरी बार इंग्लिश टीम ने भारत दौरे पर वनडे सीरीज जीती थी.

इंग्लैंड के खिलाफ इन भारतीय खिलाड़ियों ने मचाया कोहराम

इंग्लैंड के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में टीम इंडिया के पूर्व कप्तान एमएस धोनी ने सबसे ज्यादा सर्वाधिक रन बनाए हैं. एमएस धोनी ने 48 वनडे मैचों में 46.84 की औसत से 1,546 रन बनाए हैं. इस दौरान एमएस धोनी के बल्ले से एक शतकीय पारी भी निकली हैं. मौजूदा भारतीय टीम से विराट कोहली ने 1,340 रन (औसत- 41.87) और रोहित शर्मा ने 726 रन (औसत- 48.26) बनाए हैं. गेंदबाजी में रविंद्र जडेजा ने इंग्लैंड के खिलाफ 24.41 की औसत से 42 विकेट लिए हैं. मोहम्मद शमी ने 22.60 की औसत से 26 विकेट चटकाए हैं.

टीम इंडिया के खिलाफ इंग्लैंड से इन खिलाड़ियों का रहा है उम्दा प्रदर्शन

टीम इंडिया के खिलाफ इंग्लैंड की ओर से वनडे में सबसे ज्यादा रन पूर्व दिग्गज बल्लेबाज इयान बेल ने बनाए थे. इयान बेल ने 31 वनडे में 43.07 की औसत से 1,163 रन बनाए हैं. इयान बेल के अलावा जो रूट ने 43.47 की औसत से 758 रन बनाए हैं. इस दौरान जो रूट के बल्ले से तीन शतक और तीन अर्धशतक निकल चूके हैं. गेंदबाजी में इंग्लैंड के दिग्गज तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने टीम इंडिया के खिलाफ 33.52 की औसत से 40 विकेट लिए थे. जेम्स एंडरसन के अलावा क्रिस वोक्स ने 13 वनडे में 34.36 की औसत से 19 विकेट लिए हैं.