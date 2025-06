India vs England, 1st Test Day 5: भारत बनाम इंग्लैंड पहले टेस्ट का आज आखिरी दिन, इतिहास रचने के लिए टीम इंडिया को करने होंगे बस ये काम

भारत बनाम इंग्लैंड (Photo Credit: X Formerly Twitter)

England National Cricket Team vs India National Cricket Team, 1st Test Match 2025 Day 5 Update: इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम 5 मैचों की टेस्ट सीरीज(Test Series) का पहला मुकाबला 20 जून (शुक्रवार) से लीड्स (Leeds) के हेडिंग्ले ग्राउंड्स (Headingley Grounds) में खेला जा रहा हैं. जिसके चौथे दिन का खेल समाप्त हो गया है. टीम इंडिया ने दूसरी पारी में 364 रन बनाकर इंग्लैंड को 371 रन का लक्ष्य दिया. जवाब में इंग्लैंड ने स्टंप्स तक बिना कोई विकेट गंवाए 6 ओवर में 21 रन बना लिए हैं. ज़ैक क्रॉली 25 गेंदों पर 12 रन और बेन डकेट 11 गेंदों पर 9 रन बनाकर नाबाद लौटे.भारतीय गेंदबाज़ों में जसप्रीत बुमराह ने 3 ओवर में 9 रन दिए, मोहम्मद सिराज ने 2 ओवर में 9 रन और रवींद्र जडेजा ने 1 ओवर में 3 रन दिए. अब इंग्लैंड को आखिरी दिन जीत के लिए 90 ओवरों में 350 रन की ज़रूरत है, जबकि भारत को सभी 10 विकेट चटकाने होंगे. यह भी पढ़ें: Sri Lanka vs Bangladesh, 2nd Test Match 2025 Live Streaming In India: कल से शुरू होगा श्रीलंका बनाम बांग्लादेश के बीच दूसरा टेस्ट मैच, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच लीड्स के हेडिंग्ले क्रिकेट ग्राउंड पर खेले जा रहे पहले टेस्ट का आज आखिरी दिन है. इंग्लैंड को यह मुकाबला जीतने के लिए 350 रनों की दरकार हैं. जबकि, टीम इंडिया को इतिहास रचने के लिए 10 विकेट चाहिए. इस ग्राउंड पर साल 2018 से इंग्लैंड कभी ड्रा भी नहीं खेली है. इस दौरान इंग्लैंड ने सभी मैच जीते हैं. लेकिन टीम इंडिया इतिहास रच सकती है. पांचवें दिन जसप्रीत बुमराह पर सभी की निगाहें होंगी क्योंकि वो इंग्लैंड की बल्लेबाजी आर्डर को धराशाई कर सकते हैं. जानिए वो 3 कौन से काम हैं, जो आज जीत के लिए टीम इंडिया को करने होंगे.

टीम इंडिया ने पहली पारी में 471 और इंग्लैंड ने 465 रन बनाए थे. दूसरी पारी में भी टीम इंडिया के मिडिल आर्डर के बल्लेबाजों ने निराशाजनक प्रदर्शन किया. टीम इंडिया की दूसरी पारी महज 364 पर समाप्त हुई और इंग्लैंड को जीत के लिए 371 का लक्ष्य मिला. चौथे दिन का खेल ख़त्म होने तक इंग्लैंड की टीम ने बिना विकेट गवाएं 21 रन बना लिए हैं और अब पांचवे दिन इंग्लैंड की टीम को जीत के लिए 350 रन चाहिए. अब भारतीय गेंदबाजी पर मैच का सारा दारोमदार है.

जसप्रीत बुमराह को चाहिए अन्य गेंदबाजों का साथ

जसप्रीत बुमराह को चाहिए अन्य गेंदबाजों का साथ

पहली पारी में जसप्रीत बुमराह ने विकेट लिए थे लेकिन दूसरे एन्ड से उनका साथ कोई गेंदबाज नहीं दे रहा था. जिसके चलते इंग्लैंड की पहली पारी में 465 रन बनाई थी. लेकिन आज जसप्रीत बुमराह का साथ मोहम्मद सिराज, रवींद्र जडेजा और प्रसिद्ध कृष्णा को भी देना होगा. अगर ये गेंदबाज विकेट नहीं दिला पाए तो शुभमन गिल को जल्दी शार्दुल ठाकुर को गेंद देनी

