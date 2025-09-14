India vs Pak Asia Cup 2025: भारत-पाकिस्तान के बीच मैच, भारतीय क्रिकेटर और ममता सरकार में खेल मंत्री मनोज तिवारी ने किया विरोध किया; कही ये बातें; VIDEO

(Photo Credits ANI)

India vs Pak Asia Cup 2025: भारत और पाकिस्तान के बीच आज शाम को दुबई में एशिया कप का मैच होने जा रहा है, जिसको लेकर अधिकांश भारतीयों द्वारा विरोध किया जा रहा है. इस खेल का विरोध भारतीय क्रिकेटर और पश्चिम बंगाल के खेल मंत्री मनोज तिवारी ने भी किया है.

खेल मंत्री मनोज तिवारी का बयान

मनोज तिवारी ने कहा कि वह व्यक्तिगत रूप से इस मैच और एशिया कप का बहिष्कार कर रहे हैं क्योंकि वह यह मैच नहीं देख सकते. उन्होंने कहा, "यह सिर्फ एक खेल है, यह जीवन नहीं है. तिवारी ने यह भी कहा, हमें यह समझना होगा कि हम खेलों के मुकाबले इंसान की ज़िंदगी की तुलना नहीं कर सकते. यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है.

मनोज तिवारी ने खेल का किया विरोध

#WATCH | On India vs Pakistan match in Asia Cup 2025, former Cricketer and West Bengal Sports Minister Manoj Tiwary says, "...I am boycotting the India vs Pakistan match as well as Asia Cup because I cannot watch this. It needs to be understood that this is just a sport; this is… pic.twitter.com/SmndRCBgDx — ANI (@ANI) September 14, 2025

पुलवामा से लेकर पठानकोट तक, ये हम सब नहीं भूल सकते

तिवारी ने कहा कि भारत में कई आतंकवादी हमले हुए हैं, जिनमें पुलवामा, पठानकोट और अन्य हमले शामिल हैं, और इन घटनाओं को भारतीयों ने कभी नहीं भुलाया. उन्होंने सवाल उठाया, "आप ऐसे में भारत-पाकिस्तान मैच चाहते हैं?"

खेलों से कभी भी विरोध नहीं किया, लेकिन यह सही नहीं

तिवारी ने आगे कहा, "मैं कभी भी खेलों के खिलाफ नहीं रहा, मैं खुद क्रिकेट खिलाड़ी रहा हूं और खेल मंत्री भी हूं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से, मैं यह मैच नहीं देख सकता और एशिया कप का भी बहिष्कार कर रहा हूं.

उन्होंने यह भी कहा, "हम इंसान की ज़िंदगी और खेल की तुलना नहीं कर सकते. यह सिर्फ एक खेल है, लेकिन उन परिवारों के लिए, जिन्होंने अपने देश की रक्षा करते हुए जान गंवाई, या उन निर्दोष नागरिकों के लिए जो आतंकवादी हमलों में मारे गए, यह केवल वे लोग समझ सकते हैं।"

मैच का स्थान और समय:

भारत और पाकिस्तान के बीच यह मुकाबला दुबई के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. एशिया कप में भारत और पाकिस्तान का यह मैच भारतीय समयानुसार रात 8 बजे शुरू होगा, जबकि इसका टॉस आधा घंटा पहले, यानी 7.30 बजे होगा.