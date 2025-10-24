India Next ODI Series: ऑस्ट्रेलिया के बाद इस टीम के साथ वनडे सीरीज खेलेगा भारत, क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली को मिलेगी जगह?

विराट कोहली और रोहित शर्मा (Photo Credit: X Formerly Twitter/BCCI)

India National Cricket Team vs Australia National Cricket Team, 3rd ODI Match 2025: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज (ODI Series) का तीसरा और आखिरी मुकाबला शनिवार यानी 25 अक्टूबर को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला सिडनी (Sydney) के सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (Sydney Cricket Ground) में भारतीय समयानुसार सुबह 9 बजे से खेला जाएगा. दूसरे वनडे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने को दो विकेट से हरा दिया. इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया की टीम ने सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली हैं. अब तीसरे वनडे को जीतकर ऑस्ट्रेलिया की टीम सीरीज में क्लीन स्वीप करना चाहेगी. वहीं, टीम इंडिया लाज बचाने के लिए मैदान में उतरेगी. इस सीरीज में टीम इंडिया की अगुवाई शुभमन गिल (Shubman Gill) कर रहें हैं. जबकि, ऑस्ट्रेलिया की कमान मिचेल मार्श (Mitchell Marsh) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: ICC Women’s World Cup 2025 Semi Final Schedule: महिला वर्ल्डकप के सेमीफाइनल में टीम इंडिया ने बनाई अपनी जगह, टाइटल से अब महज दो कदम दूर, जानें शेड्यूल

वनडे सीरीज के बाद टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज भी खेली जाएगी. टी20 सीरीज में रोहित शर्मा और विराट कोहली नजर नहीं आएंगे. टीम इंडिया को दोनों मुकाबलों में ही टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा है. वहीं टीम इंडिया के दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली करीब सात महीने बाद टीम के लिए खेलते नजर आए हैं. रोहित शर्मा और विराट कोहली टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं और ये दोनों बल्लेबाज अब केवल वनडे क्रिकेट ही खेल रहे हैं. ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद टीम इंडिया को अगली वनडे सीरीज दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेलनी है.

टीम इंडिया की अगली वनडे सीरीज

टीम इंडिया का ऑस्ट्रेलिया दौरे पर ही वनडे सीरीज का अभी एक और मुकाबला बाकी है. टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा वनडे मुकाबला कल यानी 25 अक्टूबर को खेला जाएगा. इसके बाद 29 अक्टूबर से 8 नवंबर के बीच टी20 सीरीज खेली जाएगी. इस सीरीज के खत्म होने के बाद दक्षिण अफ्रीका की टीम भारत का दौरा करेगी. इस दौरे पर दोनों टीमों के बीच दो टेस्ट, तीन वनडे और पांच टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले जाएंगे.

रोहित शर्मा और विराट कोहली को मिलेगा मौका?

टीम इंडिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज का आगाज 30 नवंबर से होगी. पहला वनडे 30 नवंबर, दूसरा मैच 3 दिसंबर को और तीसरा वनडे 6 दिसंबर को खेला जाएगा. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए अभी टीम इंडिया का ऐलान नहीं हुआ है. लेकिन इस सीरीज में रोहित शर्मा और विराट कोहली को टीम में शामिल किया जा सकता हैं.

रोहित शर्मा और विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया के बाद दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में नजर आ सकते हैं. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे में रोहित शर्मा महज आठ रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन दूसरे वनडे में हिटमैन ने 73 रनों की शानदार पारी खेली. इसके बाद भी टीम इंडिया दूसरा मैच भी हार गई. वहीं इस सीरीज में अब तक खेले दो मैचों में विराट कोहली शून्य पर आउट हुए हैं.