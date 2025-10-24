ICC Women’s World Cup 2025 Semi Final Schedule: महिला वर्ल्डकप के सेमीफाइनल में टीम इंडिया ने बनाई अपनी जगह, टाइटल से अब महज दो कदम दूर, जानें शेड्यूल

भारत महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

ICC Women’s World Cup 2025 Semi Final Schedule: आईसीसी महिला विश्व कप 2025 में भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (India Women National Cricket Team) ने धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है. 'करो या मरो' मुकाबले में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (New Zealand Women National Cricket Team) को डकवर्थ लुईस पद्धति (DLS) से 53 रन से हराकर सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर लिया. इस जीत के साथ टीम इंडिया सेमीफाइनल में पहुंचने वाली चौथी टीम बन गई है. यह भी पढ़ें: Sri Lanka Women vs Pakistan Women, 25th Match Live Streaming In India: आज श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा रोमांचक मुकाबला, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

अब आईसीसी महिला विश्व कप 2025 के सेमीफाइनल की चार टीमें तय हो चुकी हैं. ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका और टीम इंडिया ने अपनी बर्थ पक्की कर ली हैं. वर्ल्डकप का पहला सेमीफाइनल 29 अक्टूबर को गुवाहाटी में होगा, जबकि दूसरा सेमीफाइनल और फाइनल नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में होंगे. आईसीसी महिला विश्व कप 2025 का फाइनल मुकाबला 2 नवंबर को खेला जाएगा.

इतिहास रचने से महज दो कदम दूर टीम इंडिया

न्यूजीलैंड के खिलाफ मिली शानदार जीत के साथ टीम इंडिया सेमीफाइनल में जगह बनाने वाली आखिरी टीम बन गई है. अब टीम इंडिया इतिहास रचने से महज दो जीत दूर है. अगर टीम इंडिया फाइनल में जीत दर्ज करती है, तो यह उसका पहला महिला वर्ल्ड कप खिताब होगा. 26 अक्टूबर को टीम इंडिया अपना आखिरी लीग मुकाबला बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगा, जो सेमीफाइनल से पहले टीम के आत्मविश्वास को और बढ़ाने का मौका होगा.

ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका में पहले पायदान की रेस

अपने आखिरी ग्रुप मैच में ऑस्ट्रेलिया ने अगर साउथ अफ्रीका को हरा दिया तो वो 13 अंक के साथ नंबर वन पर ही कायम रहेगा. लेकिन, दक्षिण अफ्रीका से हार ऑस्ट्रेलिया को दूसरे नंबर पर धकेल देगी. क्योंकि जीत से दक्षिण अफ्रीका के 12 अंक हो जाएंगे. हालांकि, ऐसा होगा इसकी उम्मीद कम है. ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के आकंड़ों पर नजर डालें तो पिछले 18 वनडे मुकाबलों में महज एक बार ही दक्षिण अफ्रीका की टीम ऑस्ट्रेलिया को हरा सकी है. 16 बार दक्षिण अफ्रीका को हार का सामना करना पड़ा है. जबकि 1 मुकाबला बेनतीजा रहा है.

दूसरी तरफ, इंग्लैंड को दूसरे नंबर पर पहुंचने का मौका रहेगा. अगर इंग्लैंड की टीम न्यूजीलैंड को महिला वर्ल्ड कप के अपने आखिरी ग्रुप मैच में हरा दे तो उसके 11 अंक हो जाएंगे. और फिर इंग्लैंड दूसरे स्थान पर चली जाएगी. लेकिन, ऐसा होने के लिए दक्षिण अफ्रीका को ऑस्ट्रेलिया से हारना भी होगा. दक्षिण अफ्रीका नहीं हारती है तो फिर इंग्लैंड अपनी मौजूदा पोजिशन नंबर 3 पर ही रहेगी, फिर चाहे वो न्यूजीलैंड से हारे या जीते.

सेमीफाइनल का शेड्यूल

आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का पहला सेमीफाइनल 29 अक्टूबर को गुवाहाटी में खेला जाएगा. पहले सेमीफाइनल में टीम इंडिया का खेलना तय है. टूर्नामेंट के पहले सेमीफाइनल में चौथे नंबर की टीम भारत का मुकाबला टेबल टॉपर टीम से होगा. अब वो ऑस्ट्रेलिया होगी या साउथ अफ्रीका, ये 25 अक्टूबर को पता चलेगा. वहीं टूर्नामेंट के दूसरे सेमीफाइनल में पॉइंट्स टेबल में दूसरे और तीसरे नंबर पर रहने वाली टीम के बीच मुकाबला होगा. महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का दूसरा सेमीफाइनल नवी मुंबई के डी वाई पाटिल स्टेडियम में खेला जाना है.