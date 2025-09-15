India Qualify for Asia Cup 2025 Super 4: एशिया कप के सुपर-4 में पहुंचने वाली पहली टीम बना भारत, ओमान पर यूएई की जीत से पक्की हुई जगह

टीम इंडिया (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Asia Cup 2025 Super 4: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम( India National Cricket Team) ने एशिया कप 2025 के सुपर-4 में अपनी जगह पक्की कर ली है और ऐसा करने वाली वह टूर्नामेंट की पहली टीम बन गई है. भारत ने अपने शुरुआती दो मुकाबले शानदार अंदाज में जीते और उनका नेट रन रेट भी बेहद ऊंचा है. वहीं, ग्रुप ए के मुकाबले में यूएई की ओमान पर जीत के बाद भारत की सुपर-4 में एंट्री पक्की हो गई. इस हार के साथ ओमान टूर्नामेंट से बाहर हो गया है और अब ग्रुप ए से पाकिस्तान और यूएई के बीच दूसरे क्वालिफाई करने वाली टीम की जंग बाकी है. संयुक्त अरब अमीरात ने ओमान को 42 रनों से हराकर हासिल की पहली जीत, जुनैद सिद्दीकी ने झटके 4 विकेट, यहां देखें मैच का फुल स्कोरकार्ड

संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ओमान को 42 रनों से मात दी. पहले बल्लेबाजी करते हुए यूएई ने 20 ओवरों में 5 विकेट खोकर 172 रन बनाए. जिसमें मोहम्मद वसीम ने दमदार पारी खेलते हुए 54 गेंदों में 69 रन बनाए. वहीं अलीशान शराफू ने 38 गेंदों पर 51 रन की पारी खेली. लक्ष्य का पीछा करने उतरी ओमान की टीम 18.4 ओवरों में 130 रन पर सिमट गई.

टीम इंडिया ने एशिया कप के सुपर-4 के लिए किया क्वालीफाई

ग्रुप ए मैच जीते हारे टाई एनआर अंक नेट रन रेट (NRR) भारत (क्वालिफाई) 2 2 0 0 0 4 +4.793 पाकिस्तान 2 1 1 0 0 2 +1.649 संयुक्त अरब अमीरात 2 1 1 0 0 2 -2.030 ओमान (बाहर) 2 0 2 0 0 0 -3.375

यूएई ने ओमान पर 42 रनों से जीत के साथ ही ग्रुप ए में मजबूत स्थिति बना ली है, वहीं भारत ने अपनी लगातार दूसरी जीत के साथ सुपर-4 में अपनी जगह पक्की कर ली है. ओमान हालांकि टूर्नामेंट से बाहर हो गया है क्योंकि उसकी अब तक किसी भी मैच में जीत नहीं हो पाई है. यूएई की यह जीत पाकिस्तान के लिए भी अहम है, क्योंकि अगले मैच में यूएई-पाकिस्तान के बीच मुकाबला होगा, जिसमें विजेता सीधे सुपर-4 में जगह बनाएगा. ग्रुप ए की स्थिति अब बेहद दिलचस्प हो गई है जहां भारत ने 2 मैचों में विजयी होकर टॉप पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है. पाकिस्तान और यूएई के बीच होने वाला अंतिम ग्रुप मुकाबला सुपर-4 की अंतिम दौड़ तय करेगा.