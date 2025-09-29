India Beat Pakistan In Asia Cup Final 2025: फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया ने बड़बोले पाक को एक बार फिर चटाई धूल, ये है भारतीय टीम के फतह के 3 बड़े कारण

टीम इंडिया (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Indian National Cricket Team vs Pakistan National Cricket Team, Asia Cup 2025 Final Match Scorecard Update: एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला आज यानी 28 सितंबर को भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में खेला गया. इस रोमांचक मुकाबले में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को पांच विकेट से हरा दिया हैं. इसके साथ ही टीम इंडिया ने नौवीं बार एशिया कप का खिताब अपने नाम किया हैं. इस एडिशन में टीम इंडिया ने तीसरी बार पाकिस्तान को धूल चटाई हैं. इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया की अगुवाई सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) कर रहें थे. जबकि, पाकिस्तान की अगुवाई सलमान आघा (Salman Agha) के कंधों पर थीं.

एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला 28 सितंबर को भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला गया. इस रोमांचक मुकाबले में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को पांच विकेट से हरा दिया. इसके साथ ही टीम इंडिया ने नौवीं बार एशिया कप का खिताब अपने नाम किया हैं. एशिया कप 2025 के फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव आघा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान की पूरी टीम 19.1 ओवरों में 146 रन बनाकर सिमट गई. टीम इंडिया को यह मुकाबला जीतने के लिए 20 ओवर में 147 रन बनाने थे. लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया ने 19.4 ओवर में पांच विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया.

टीम इंडिया की जीत की सबसे बड़ी वजह

तिलक वर्मा और शिवम दुबे की शानदार बल्लेबाजी

टीम इंडिया के 20 रन पर टीम विकेट गिरने के बाद तिलक वर्मा और संजू सैमसन ने पारी को संभाला और दोनों ने चौथे विकेट के लिए 57 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी निभाई. 77 रन के स्कोर पर संजू सैमसन 24 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. संजू सैमसन का विकेट गिरने के बाद शिवम दुबे बल्लेबाजी करने उतरे. तिलक वर्मा के साथ मिलकर शिवम दुबे ने शानदार बल्लेबाजी की. दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम को यादगार जीत दिलाई. इस मुकाबले में तिलक वर्मा ने गेंदों पर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए नाबाद 69 रन बनाए. इस दौरान तिलक वर्मा के बल्ले से तीन चौके और चार छक्के निकलें. तिलक वर्मा के अलावा शिवम दुबे ने 33 रन बटोरे.

गेंदबाजों ने तोड़ी पाकिस्तान की कमर

दुबई में पाकिस्तान को सलामी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान और फखर जमान ने ताबड़तोड़ शुरूआत दी. पहले विकेट के लिए दोनों सलामी बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 84 रन बोर्ड पर जड़ दिए. इसके बाद टीम इंडिया के स्टार गेंदबाज वरूण चक्रवर्ती ने पहली कामयाबी दिलाई. टीम इंडिया के गेंदबाजों ने ऐसी गेंदबाजी की जिसके चतले पाकिस्तान की पूरी टीम महज 146 रनों पर सिमट गई. टीम इंडिया की ओर से कुलदीप यादव ने सबसे ज्यादा चार विकेट अपने नाम किए. कुलदीप यादव के अलावा जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल ने दो-दो विकेट चटकाए.

कुलदीप यादव की शानदार गेंदबाजी

बता दें कि पाकिस्तान को शानदार शुरूआत मिलने के बाद टीम इंडिया के स्टार गेंदबाज वरूण चक्रवर्ती ने पहली कामयाबी दिलाई. कुलदीप यादव ने आते ही पाकिस्तान के लिए बड़ी साझेदारी कर रहे फखर जमान और सईम अय्यूब की जोड़ी को तोड़ा. कुलदीप यादव ने पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज सईम अयूब 14 रन, सलमान आगा 8 रन, फहीम अशरफ 0 रन और शाहीन अफरीदी 0 रन को अपना शिकार बनाया. इस टूर्नामेंट में कुलदीप यादव ने अबतक कुल 17 विकेट अपने नाम कर चुके हैं.

नोट: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.