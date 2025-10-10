IND vs WI 2nd Test 2025 Toss & Live Scorecard: टीम इंडिया ने टॉस जीतकर चुनी बल्लेबाजी, वेस्टइंडीज करेगी पहले गेंदबाजी, यहां देखें प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

India National Cricket Team vs West Indies National Cricket Team Match Scorecard: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज़ का दूसरा और अंतिम मुकाबला 10 अक्टूबर (शुक्रवार) से दिल्ली (Delhi) के अरुण जेटली स्टेडियम (Arun Jaitley Stadium) में खेला जा रहा हैं. जिसमें टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया हैं. जिसके चलते, वेस्टइंडीज पहले गेंदबाजी करेगी. भारत और वेस्टइंडीज के बीच अब तक 101 टेस्ट मैच खेले गए हैं. इस दौरान वेस्टइंडीज की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. वेस्टइंडीज की टीम ने 30 मु काबले जीते हैं, जबकि टीम इंडिया के हाथ 23 टेस्ट लगे हैं. हेड टू हेड रिकॉर्ड में भले ही वेस्टइंडीज की टीम का दबदबा है लेकिन वेस्टइंडीज ने टीम इंडिया को टेस्ट क्रिकेट में आखिरी बार 2022 में मात दी थी. वहीं भारत में वेस्टइंडीज ने आखिरी जीत दिसंबर 1994 में हासिल की थी. आज से शुरू हो रहा भारत बनाम वेस्टइंडीज दूसरे टेस्ट का घमासान; जानिए कब, कहां और कैसे देखें लाइव प्रसारण
भारत ने जीता टॉस
🚨 Toss 🚨#TeamIndia won the toss and elected to bat.
Updates ▶ https://t.co/GYLslRzj4G#INDvWI | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/A3KoVrucmM
— BCCI (@BCCI) October 10, 2025
यहां देखें प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड
भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: यशस्वी जयसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जड़ेजा, वाशिंगटन सुंदर, नितीश कुमार रेड्डी, कुलदीप यादव, जसप्रित बुमराह, मोहम्मद सिराज
An unchanged Playing XI for the 2nd #INDvWI Test 👍
Updates ▶ https://t.co/GYLslRyLf8@IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/dvwmNBYXGx
— BCCI (@BCCI) October 10, 2025
वेस्टइंडीज राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: जॉन कैंपबेल, टैगेनारिन चंद्रपॉल, एलिक अथानाज़, शाई होप, रोस्टन चेज़ (कप्तान), टेविन इमलाच (विकेटकीपर), जस्टिन ग्रीव्स, जोमेल वारिकन, खारी पियरे, एंडरसन फिलिप, जेडेन सील्स
West Indies Playing XI: J.Campbell, T.Chanderpaul, A.Athanaze, T.Imlach (wk), Chase (c), J.Greaves, S.Hope, K.Pierre, J.Seales, A.Phillip, J.Warrican https://t.co/gYKWcxan3l #INDvWI #2ndTEST #TeamIndia @IDFCFIRSTBank
— BCCI (@BCCI) October 10, 2025
भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड
भारतीय क्रिकेट टीम के घरेलू मैचों का आधिकारिक प्रसारण भागीदार स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क है और IND बनाम WI दूसरे 2025 टेस्ट मैच के लिए भी यही जिम्मेदारियां निभाता रहेगा. भारत के प्रशंसक स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क टीवी चैनलों पर IND vs WI 2025 टेस्ट सीरीज का लाइव टेलीकास्ट देख सकते हैं. भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्ट इंडीज राष्ट्रीय क्रिकेट टीम 2025 टेस्ट सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग स्टार नेटवर्क का आधिकारिक OTT प्लेटफॉर्म जियोहॉटस्टार प्रदान करेगा.