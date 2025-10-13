IND vs WI 2nd Test 2025: शतक जड़ने के बावजूद शाई होप के नाम अनचाहा रिकॉर्ड, भूलकर भी नहीं चाहेंगे दोहराना

Shai Hope(Photo Credit: X Formerly Twitter)

India National Cricket Team vs West Indies National Cricket Team Match Scorecard: वेस्टइंडीज के बल्लेबाज शाई होप ने भारत के खिलाफ अरुण जेटली स्टेडियम में जारी दूसरे टेस्ट मैच की दूसरी पारी में शतक जमाया. शाई होप ने 58 पारियों के बाद शतक लगाया, जिसके साथ वह पारियों के आधार पर शतक के लिए सबसे लंबा इंतजार करने वाले कैरेबियन बल्लेबाज बन गए. शाई होप ने अगस्त 2017 में इंग्लैंड के विरुद्ध दोनों पारियों में शतक जमाया था. इसके बाद तीसरी पारी में ही होप 90 के स्कोर पर नाबाद रहे, लेकिन अगला शतक नहीं जमा सके. उन्हें इसके लिए 59 पारियों का इंतजार करना पड़ा. इस लिस्ट में जरमाइन ब्लैकवुड चौथे स्थान पर मौजूद हैं. साल 2015 में शतक जमाने वाले ब्लैकवुड को 47 पारियों के बाद तीनों अंकों का निजी स्कोर नसीब हुआ था. भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट में शाई होप ने आठ साल बाद जड़ा अपना तीसरा शतक, टेस्ट में 2000 रन भी किए पूरा

तीसरे पायदान पर मौजूद क्रिस गेल ने 2005 से 2008 के बीच कुल 46 पारियां खेलने के बाद अपना अगला टेस्ट शतक जमाया. वहीं, ड्वेन ब्रावो साल 2005 से 2009 के बीच 44 पारियों के बाद यह कारनामा कर सके. वह लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं। शिवनारायण चन्द्रपॉल ने साल 1998 से 2002 के बीच 41 पारियों के बाद शतक जमाया था। यह खिलाड़ी फेहरिस्त में पांचवें पायदान पर है.

मैच की बात करें तो टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनते हुए भारतीय टीम ने पहली पारी 518/5 के स्कोर पर घोषित कर दी. सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने 175 रन बनाए, जबकि कप्तान गिल ने नाबाद 129 रन बनाए। जोमेल वारिकन ने 3 विकेट अपने नाम किए.

इसके जवाब में वेस्टइंडीज अपनी पहली पारी में महज 248 रन पर सिमट गई. इसी के साथ टीम इंडिया ने पहली पारी के आधार पर 270 रन की लीड हासिल कर ली. भारत की ओर से इस पारी में कुलदीप यादव ने सर्वाधिक 5 विकेट हासिल किए, जबकि रवींद्र जडेजा ने 3 विकेट झटके.

मेहमान टीम दूसरी पारी में फॉलोऑन खेलने को मजबूर हुई. 35 के स्कोर पर अपने 2 विकेट गंवाने के बाद वेस्टइंडीज को जॉन कैंपबेल और शाई होप ने संभाला. दोनों बल्लेबाजों के बीच 177 रन की साझेदारी हुई। कैंपबेल 115, जबकि होप 103 रन बनाकर पवेलियन लौटे.