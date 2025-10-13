India National Cricket Team vs West Indies National Cricket Team Match Scorecard: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज़ का दूसरा और अंतिम मुकाबला 10 अक्टूबर (शुक्रवार) से दिल्ली (Delhi) के अरुण जेटली स्टेडियम (Arun Jaitley Stadium) में खेला जा रहा हैं. जिसके दूसरे दिन टीम इंडिया ने पहली पारी में वेस्टइंडीज़ के खिलाफ 518/5 के स्कोर पर अपनी पारी घोषित कर दी. टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज को पहली पारी में 248 रनों पर ऑलआउट कर दिया. जिसके चलते मेहमान टीम फॉलो-ऑन खेलने उतरी. आज चौथे दिन कैरिबियन टीम ने बेहतरीन वापसी की है. जिसमें जॉन कैंपबेल के बाद शाई होप ने अपना तीसरा टेस्ट शतक जड़ा हैं. उन्होंने 204 गेंदों में 12 चौकें और 2 छक्कों की मदद से ये कारनामा किया हैं. इसके साथ ही टेस्ट में 2000 रन भी पूरा किए हैं. वेस्टइंडीज की उम्मीदों को जीवित रखा है. खबर लिखें जाने तक वेस्टइंडीज़ का स्कोर 271/3 (f/o) (83.2 औवर) था.

शाई होप ने जड़ा शतक

Shai Hope ends a long wait as he brings up his third Test century – first since 2017! 💯#INDvWI #ShaiHope #WestIndies pic.twitter.com/COWrDQpMhw — Circle of Cricket (@circleofcricket) October 13, 2025

