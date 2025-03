IND vs NZ, Champions Trophy 2025 Final Live Streaming In India: खिताबी जंग में न्यूजीलैंड को हराकर 'दादा' का बदला लेनी चाहेगी टीम इंडिया, जानें कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मैच का लुफ्त

भारत बनाम न्यूजीलैंड (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India National Cricket Team vs New Zealand National Cricket Team, ICC Champions Trophy 2025 Finals Live Streaming: आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 (ICC Champions Trophy 2025) का फाइनल मुकाबला रविवार यानी 9 मार्च को भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम (Dubai International Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर 2:30 बजे से खेला जाएगा. भारतीय टीम एक बार फिर आईसीसी टूर्नामेंट का फाइनल खेलने के लिए तैयार है. इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया की अगुवाई रोहित शर्मा (Rohit Sharma) कर रहे हैं. जबकि, न्यूजीलैंड की कमान मिशेल सैंटनर (Mitchell Santner) के कंधों पर हैं. अक्सर आईसीसी टूर्नामेंट्स में घातक बल्लेबाज विराट कोहली (Virat Kohli) टीम इंडिया के तारणहार साबित होते रहे हैं और इस बार भी उन्होंने गजब की लय पकड़ी हुई है. India vs New Zealand, ICC Champions Trophy 2025 Final: बारिश के कारण रद्द हुआ फाइनल तो कौन होगा विजेता? जानें क्या हैं रिजर्व डे का नियम

टीम इंडिया और न्यूजीलैंड दोनों टीमें एक ही ग्रुप में थी. टीम इंडिया ने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को जबकि न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को हराकर चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में जगह बनाई है. फाइनल मैच दुबई में खेला जाएगा, जो न्यूट्रल वेन्यू है.

चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की चार पारियों में विराट कोहली अब तक 217 रन बनाए हैं. अब सबकी नजरें चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल पर जा टिकी हैं, जिसमें विराट कोहली एक बार फिर बड़ी पारी खेल टीम इंडिया को चैंपियन बनाना चाहेंगे. इस बड़े मैच में भी कोहली से धमाकेदार पारी की उम्मीद होगी.

न्यूट्रल वेन्यू पर टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच वनडे इंटरनेशनल मुकाबले के आंकड़े

टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच 32 वनडे मुकाबले न्यूट्रल वेन्यू पर खेले गए हैं. इस दौरान दोनों टीमें बराबर स्थिति में हैं. टीम इंडिया ने 16 मुकाबले अपने नाम किए और इतने ही मैच न्यूजीलैंड ने जीते हैं. चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल मैच भी न्यूट्रल वेन्यू पर हो खेला जाना है.

हेड टू हेड रिकॉर्ड (ODI Head To Head)

टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच पहला वनडे मुकाबला साल 1975 में खेला गया था. दोनों के बीच अब तक 119 वनडे मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान टीम इंडिया का पड़ला भारी रहा हैं. टीम इंडिया को 61 मुकाबलों में जीत मिली है. न्यूजीलैंड की टीम ने 50 मैच अपने नाम किए हैं. 1 मैच टाई रहा है और 7 मुकाबलों में कोई नतीजा नहीं निकल पाया है. वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में दूसरी बार दुबई क्रिकेट स्टेडियम में दोनों टीमों का आमना सामना होगा.

भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल मुकाबला कहां खेला जाएगा?

आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल मुकाबला भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच रविवार यानी 9 मार्च को दुबई के दुबई इंटनेशनल स्टेडियम में भारतीय समयानुसार दोपहर 2:30 से खेला जाएगा. जबकि टॉस का समय इससे आधे घंटे पहले होगा.

भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल मुकाबले का लुफ्त कब और कहां उठाए?

आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल मुकाबला भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. इस मुकाबले का लाइव प्रसारण भारत में स्टार स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स18 के चैनलों पर किया जाएगा. जबकि मोबाइल पर लाइव स्ट्रीमिंग जियोस्टार ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

टीम इंडिया: रोहित शर्मा (कप्तान), शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), हार्दिक पांड्या, रवींद्र जड़ेजा, मोहम्मद शमी, कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती.

न्यूजीलैंड: विल यंग, रचिन रविंद्र, केन विलियमसन, डेरिल मिशेल, टॉम लैथम (विकेट कीपर), ग्लेन फिलिप्स, माइकल ब्रेसवेल, मिशेल सेंटनर (कप्तान), मैट हेनरी, काइल जैमिसन और विल ओरौर्के.