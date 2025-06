IND vs ENG 1st Test 2025 Live Telecast On DD Sports: क्या फ्री डिश पर उपलब्ध होगा भारत बनाम इंग्लैंड पहले टेस्ट मैच का लाइव टेलीकास्ट? यहां जानें पूरी डिटेल्स

भारत बनाम इंग्लैंड (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Where To Watch India National Cricket Team vs England National Cricket Team Live Telecast: इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम 5 मैचों की टेस्ट सीरीज(Test Series) का पहला मुकाबला 20 जून(शनिवार) से लीड्स(Leeds) के हेडिंग्ले ग्राउंड्स(Headingley Grounds) में खेला जाएगा. भारत बनाम इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का प्रसारण राइट्स सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क (Sony Sports Network) के पास हैं. जो इस सीरीज के सभी मैचों का लाइव प्रसारण अपने टीवी चैनल पर प्रदान करेंगे. वही, भारत बनाम इंग्लैंड सीरीज का लाइव स्ट्रीमिंग फैंस के लिए पहले की तरह ही Jio Hotstar App पर की जाएगी. इस बीच, इस महामुकाबले का लाइव प्रसारण फ्री दिश पर देखना चाहते हैं. इससे जुड़ी हर जानकारी के लिए नीचें स्क्रॉल करें. भारत बनाम इंग्लैंड लीड्स टेस्ट मैच से पहले जानिए हेडिंग्ले ग्राउंड्स की पिच रिकॉर्ड्स, मोस्ट रन, विकेट समेत खास आंकड़े

इंग्लैंड ने बेन स्टोक्स की कप्तानी में पहले टेस्ट के लिए अपनी प्लेइंग इलेवन का ऐलान कर दिया है. क्रिस वोक्स, जोश टंग और ब्रायडन कार्स तेज़ गेंदबाज़ी की ज़िम्मेदारी संभालेंगे, जबकि शोएब बशीर एकमात्र स्पिनर होंगे. ज़ैक क्रॉली और बेन डकेट ओपनिंग करेंगे, वहीं जो रूट और ओली पोप शीर्ष क्रम को मज़बूती देंगे. वहीं, भारत के लिए यह सीरीज़ एक संक्रमण काल का प्रतीक है क्योंकि विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविचंद्रन अश्विन जैसे दिग्गज अब टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं. युवा कप्तान शुभमन गिल की अगुवाई में रिषभ पंत उपकप्तान होंगे. करुण नायर आठ साल बाद टेस्ट टीम में वापसी कर रहे हैं, जबकि साई सुदर्शन अपना टेस्ट डेब्यू कर सकते हैं. साथ ही हर्षित राणा को ‘ए’ टीम से बुलाकर इस टेस्ट के लिए शामिल किया गया है.

क्या फ्री डिश पर उपलब्ध होगा भारत बनाम इंग्लैंड पहले टेस्ट मैच का लाइव टेलीकास्ट?

भारत बनाम इंग्लैंड पहले टेस्ट मैच का प्रसारण अधिकार डीडी स्पोर्ट्स को मिल गया हैं, जो इस मैच का सीधा प्रसारण भी प्रदान करेगा. हालाँकि, डीडी स्पोर्ट्स 1.0 पर भारत के इस मुकाबले का सीधा प्रसारण केवल डीडी फ्री डिश और अन्य DTT (डिजिटल टेरेस्ट्रियल टेलीविज़न) यूजर के लिए उपलब्ध होगा. डीडी स्पोर्ट्स पर भारत के मैचों का सीधा प्रसारण केबल टीवी या DTH प्लेटफॉर्म जैसे एयरटेल डिजिटल टीवी, टाटा प्ले, डिशटीवी आदि पर उपलब्ध नहीं होगा.