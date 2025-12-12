IND U19 vs UAE U19, 1st Match U19 Asia Cup 2025 Live Streaming In India: भारत बनाम संयुक्त अरब अमीरात के बीच आज खेला रोमांचक मुकाबला, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

भारत U19 बनाम संयुक्त अरब अमीरात U19 (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India U19 National Cricket Team vs United Arab Emirates U19 National Cricket Team, 1st Match ACC Mens U19 Asia Cup 2025 Live Streaming: एसीसी मेन्स अंडर19 एशिया कप 2025 का आगाज आज यानी 12 दिसंबर से हो रहा हैं. टूर्नामेंट का पहला मुकाबला भारत U19 राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम संयुक्त अरब अमीरात U19 राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दुबई (Dubai) के आईसीसी अकादमी ग्राउंड (ICC Academy Ground) में भारतीय समयानुसार सुबह 10:30 बजे से खेला जाएगा. अगले साल होने वाले आईसीसी मेन्स अंडर19 वर्ल्ड कप से पहले इस टूर्नामेंट को तैयारियों के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है. इस टूर्नामेंट में दोनों टीमें जीत के साथ शुरुआत करना चाहेंगी. इस सीरीज में भारत की कमान आयुष म्हात्रे (Ayush Mhatre) के कंधों पर हैं. जबकि, संयुक्त अरब अमीरात की अगुवाई यायिन राय (Yayin Rai) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: India vs South Africa 2nd T20I Match: दूसरे टी20 मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने टीम इंडिया को 51 रनों से हराया, ये बने रिकॉर्ड्स

अंडर-19 एशिया कप इस बार वनडे फॉर्मेट में खेला जाएगा. भारत के अलावा इसमें यूएई, पाकिस्तान, मलेशिया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल की टीम हिस्सा ले रही है. अगले महीने ही अंडर-19 विश्व कप शुरू होने वाला है. इसलिए यह मुकाबला सभी टीमों के लिए उस टूर्नामेंट की प्रैक्टिस की तरह है. बांग्लादेश दो बार से इस टूर्नामेंट को अपने नाम कर रहा है.

टूर्नामेंट के पहले मुकाबले में टीम इंडिया का सामना संयुक्त अरब अमीरात से होगा. टीम इंडिया में वैभव सूर्यवंशी और विहान मल्होत्रा जैसे स्टार बल्लेबाज शामिल हैं, जो किसी भी टीम की गेंदबाजी को तहस-नहस कर सकते हैं. वैभव सूर्यवंशी टीम इंडिया के उभरते स्टार बल्लेबाज हैं और पिछले महीने एशिया कप राइजिंग स्टार्स में यूएई के खिलाफ 42 गेंदों पर 144 रनों की धमाकेदार पारी खेली थी. अब एक बार फिर फैंस को वैभव सूर्यवंशी से कुछ इसी तरह की विस्फोटक पारी की उम्मीद होगी. विहान मल्होत्रा इस टूर्नामेंट में उपकप्तान की भूमिका निभाएंगे.

इस साल वैभव सूर्यवंशी ने जमकर रन बरसाए हैं. ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी ने काफी अच्छी बल्लेबाजी की है. इस मैच में भी बड़ा स्कोर कर सकते हैं. हाल ही खेले गए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिछली वनडे सीरीज में वेदांत त्रिवेदी ने सबसे ज्यादा रन बनाए थे. इस मैच में भी वेदांत त्रिवेदी 40 से 50 रन बना सकते हैं.

भारत बनाम यूएई हेड टू हेड रिकॉर्ड (IND vs UAE Head To Head Record)

मैच इंडिया अंडर-19 ने जीते यूएई अंडर-19 ने जीते ड्रॉ/टाई 2 2 0 0

IND vs UAE, एसीसी मेन्स U19 एशिया कप 2025 मैच डिटेल्स

तारीख: 12 दिसंबर 2025

दिन: शुक्रवार

वेन्यू: ICC एकेडमी ग्राउंड, दुबई

समय: भारतीय समयानुसार 10:30 AM.

कब और कहा खेला जाएगा भारत बनाम संयुक्त अरब अमीरात के बीच टूर्नामेंट का पहला मुकाबला?

एसीसी मेन्स अंडर19 एशिया कप 2025 का पहला मुकाबला आज यानी 12 दिसंबर को भारत U19 राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम संयुक्त अरब अमीरात U19 राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच दुबई (Dubai) के आईसीसी अकादमी ग्राउंड (ICC Academy Ground) में भारतीय समयानुसार सुबह 10:30 बजे से खेला जाएगा. इस मुकाबले का टॉस आधे घंटे पहले यानी सुबह 10 बजे होगा.

भारत बनाम संयुक्त अरब अमीरात, ACC मेन्स U19 एशिया कप 2025 लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स

भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच U19 एशिया कप 2025 के पहले मुकाबले को टीवी पर सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क (Sony Sports Network) पर देख पाएंगे. फैंस सोनी स्पोर्ट्स टेन 1 SD और HD, सोनी स्पोर्ट्स टेन 3 SD और HD, सोनी स्पोर्ट्स टेन 4 SD पर मैच का लुत्फ उठा पाएंगे. वहीं, इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीम सोनी लिव (Sony LIV) ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (IND-U19 vs UAE-U19 1st ODI Prediction)

इंडिया अंडर-19: आयुष महात्रे (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, विहान मलहोत्रा (उपकप्तान), वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), कनिष्क चौहान, खिलान पटेल, नमन पुष्पक, हेनिल पटेल, दीपेश देवेंद्रन, एरोन जॉर्ज, उद्धव मोहन.

यूएई अंडर-19: यायिन राय (कप्तान), सालेह अमीन, शालोम डिसूजा/अहमद खोदादाद पृथ्वी मधु, उदीश सूरी, अयान मिस्बाह, रेयान खान, करण धीमान, मुहम्मद बाज़िल आसिम, नसीम खान, ज़ैनुल्लाह रहमानी.

नोट: भारतीय अंडर-19 राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम संयुक्त अरब अमीरात अंडर-19 राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.