Hyderabad Beat Kolkata, IPL 2025 68th Match Scorecard: सनराइजर्स हैदराबाद ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 110 रनों से रौंदा, बल्लेबाजों के बाद गेंदबाजों ने मचाई तबाही; यहां देखें SRH बनाम KKR के मैच का स्कोरकार्ड

Sunrisers Hyderabad vs Kolkata Knight Riders, IPL 2025 68th Match Scorecard Update: इंडियन प्रीमियर लीग 2025 (Indian Premier League 2025) अब अपने अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ गया हैं. इस सीजन में चार टीमों के प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर ली हैं. हर सीजन की तरह इस बार भी टाटा आईपीएल 2025 (TATA IPL 2025 ) में कुल 74 मुकाबले खेले जाएंगे. इस सीजन का 68वां मुकाबला आज यानी 25 मई को सनराइजर्स हैदराबाद बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दिल्ली (Delhi) के अरुण जेटली स्टेडियम (Arun Jaitley Stadium) में खेला गया. इस रोमांचक मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 110 रनों से हरा दिया हैं. इसके साथ ही सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने इस सीजन में अपनी छठवीं जीत दर्ज कर ली हैं. सनराइजर्स हैदराबाद ने जीत के साथ इस सीजन का अंत किया हैं. इस सीजन में कोलकाता नाइट राइडर्स की अगुवाई अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) कर रहे हैं. जबकि, सनराइजर्स हैदराबाद की कमान पैट कमिंस (Pat Cummins) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: SRH vs KKR, IPL 2025 68th Match 1st Inning Scorecard: सनराइजर्स हैदराबाद ने कोलकाता नाइट राइडर्स को दिया 279 रनों का लक्ष्य, हेनरिक क्लासेन ने खेली धमाकेदार शतकीय पारी; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

सनराइजर्स हैदराबाद बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स के मैच का स्कोरकार्ड

🚨🔥 DOMINANT FINISH BY SRH!#IPL2025: Sunrisers Hyderabad crush Kolkata Knight Riders by 110 runs to end their season in style!

SRH: 278/3 (20)

KKR: 168 (18.4)

An all-round demolition from Pat Cummins’ men!#SRHvsKKR #IPL #PatCummins #Cricket #KKR #SRHvKKR #TATAIPL… pic.twitter.com/DMPXDwttg7

— ViralNewsHQ™ (@viralposts2323) May 25, 2025