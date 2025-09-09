Hardik Pandya’s Watch Price: एशिया कप की प्राइज मनी से भी महंगी हार्दिक पांड्या की घड़ी! जानिए टीम इंडिया ऑलराउंडर की रिचर्ड मिली लग्जरी वॉच की कीमत

Hardik Pandya(Photo credit: Instagram @hardikpandya93)

Hardik Pandya’s Watch Costs: हार्दिक पांड्या को लग्जरी घड़ियां पहनने का बेहद शौक है और यह किसी से छुपा नहीं है. टीम इंडिया के इस ऑलराउंडर को कई मौकों पर पब्लिक में महंगी घड़ियों के साथ देखा गया है, जो अक्सर सुर्खियों में आ जाती हैं. इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है. एशिया कप 2025 से पहले हार्दिक पांड्या को रिचर्ड मिली की लग्जरी वॉच पहने देखा गया, जिसकी कीमत एशिया कप 2025 की प्राइज मनी से भी ज्यादा है. सुनने में यह थोड़ा हैरान करने वाला जरूर लगता है, लेकिन यह सच है. इस रिपोर्ट में हम आपको हार्दिक पांड्या की रिचर्ड मिली वॉच की कीमत और एशिया कप की प्राइज मनी के बीच के अंतर के बारे में बताएंगे. एशिया कप विजेता और रनर-अप टीम होंगे मालामाल! जानिए कितने मिलेंगे प्राइज मनी

31 साल के हार्दिक पांड्या ने हाल ही में अपने बालों का रंग बदलते हुए ब्लॉन्ड हेयरस्टाइल अपनाया है, जो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया था. एशिया कप 2025 के लिए टीम इंडिया के ट्रेनिंग सेशन के दौरान हार्दिक ने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें शेयर कीं, जिनमें फैन्स की नज़र उनकी सफेद स्ट्रैप वाली रिचर्ड मिली लग्जरी वॉच पर गई. थोड़ी रिसर्च करने पर पता चला कि यह घड़ी बेहद महंगी है, जिसकी कीमत लगभग 18 से 20 करोड़ रुपये है. यह रकम एशिया कप 2025 की प्राइज मनी से कई गुना ज्यादा है, जो करीब 2.6 करोड़ रुपये है. जी हां, आपने बिल्कुल सही पढ़ा!

ट्रेनिंग के दौरान हार्दिक पंड्या को पहने देखा गया रिचर्ड मिल लग्जरी घड़ी

View this post on Instagram A post shared by Hardik Pandya (@hardikpandya93)

हालांकि, जैसा कि पहले भी बताया गया है, यह पहली बार नहीं है जब टीम इंडिया के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को रिचर्ड मिली की लग्जरी घड़ी पहने देखा गया हो. इससे पहले भी हार्दिक पांड्या की रिचर्ड मिली वॉच सुर्खियों में रही थी, जब उन्होंने इसे भारत बनाम पाकिस्तान मैच के दौरान पहना था. वहीं, आईपीएल 2020 में मुंबई इंडियंस की खिताबी जीत का जश्न मनाते हुए भी हार्दिक पांड्या को एक और रिचर्ड मिली वॉच पहने देखा गया था. रिचर्ड मिली की ये घड़ियां टेनिस महान खिलाड़ी राफेल नडाल के साथ मिलकर बनाई जाती हैं और इन्हें बेहद दुर्लभ लग्जरी वॉच माना जाता है. खास बात यह है कि ऐसी घड़ियों की कुल संख्या 50 से अधिक नहीं होती हैं