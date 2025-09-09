Asia Cup 2025 Prize Money: एशिया कप विजेता और रनर-अप टीम होंगे मालामाल! जानिए कितने मिलेंगे प्राइज मनी

एशिया कप ट्रॉफी(Photo Credit:X@ACCMedia1)

Asia Cup 2025 Prize Money: अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने हाल ही में महिला वनडे क्रिकेट विश्व कप 2025 के लिए प्राइज पूल बढ़ाने का ऐलान किया, जिसके बाद प्रशंसकों में एशियाई क्रिकेट परिषद (ACC) द्वारा आयोजित होने वाले एशिया कप 2025 की प्राइज मनी को लेकर उत्सुकता बढ़ गई है. ACC ने रीजनल जियो पोलिटिकल टेंशन के बावजूद इस महाद्वीपीय टूर्नामेंट के 17वें संस्करण को हरी झंडी दी हैं, जिस पर भारत और पाकिस्तान के प्रशंसकों की ओर से नाराजगी भी देखने को मिली हैं. एशिया कप में 14 सितंबर को होगा भारत-पाक महामुकबाला, यहां देखें स्ट्रीमिंग, टाइम टेबल, वेन्यू के साथ पूरा शेड्यूल

एशिया कप 2025 का आयोजन टी20 प्रारूप में किया जाएगा, ताकि अगले साल भारत और श्रीलंका की मेज़बानी में होने वाले आईसीसी टी20 विश्व कप 2026 को ध्यान में रखा जा सके. टीम इंडिया मौजूदा एशिया कप चैंपियन है, जबकि श्रीलंका ने 2022 में टी20 एशिया कप का खिताब जीता था. हालांकि ACC ने एशिया कप 2025 की प्राइज मनी का आधिकारिक ऐलान अभी नहीं किया है, लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार इस बार राशि 2022 और 2023 के संस्करणों से अधिक होगी. आइए 9 सितंबर से शुरू हो रहे इस तीसरे टी20 महाद्वीपीय टूर्नामेंट के लिए संभावित प्राइज मनी जानते हैं.

एसीसी एशिया कप प्राइज मनी(Asia Cup 2025 Prize Money)

स्थान भारतीय रुपये (लगभग) अमेरिकी डॉलर विजेता ₹2.50 करोड़ $3,10,000 रनर-अप ₹1.30 करोड़ $1,55,000 फाइनल का प्लेयर ऑफ द मैच ₹4.1 लाख $5,000 कैच ऑफ द मैच ₹2.5 लाख $3,000

एशिया कप 2022, जिसे श्रीलंका ने जीता था, उस समय विजेता टीम को 1.6 करोड़ रुपये मिले थे, जबकि उपविजेता पाकिस्तान को 79.66 लाख रुपये दिए गए. तीसरे और चौथे स्थान पर रहने वाली टीमों को क्रमशः 53 लाख और 39 लाख रुपये मिले हैं. एशिया कप 2023 में भारतीय टीम ने खिताब जीता था, ACC ने विजेता को 1.25 करोड़ रुपये, उपविजेता श्रीलंका को 62.35 लाख रुपये और कुल 3.4 करोड़ रुपये की प्राइज मनी वितरित की थी.