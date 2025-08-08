Haider Ali Rape Case: पाकिस्तानी क्रिकेटर हैदर अली पर लगा रेप का गंभीर आरोप, मैनचेस्टर में गिरफ्तारी के बाद मिली जमानत, PCB ने किया सस्पेंड

Haider Ali (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Haider Ali Rape Case: पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के युवा क्रिकेटर हैदर अली को हाल ही में इंग्लैंड दौरे पर शाहीन्स टीम के साथ थे, इन दिनों एक गंभीर आपराधिक जांच के केंद्र में हैं. ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस ने पुष्टि की है कि 4 अगस्त 2025 को एक रेप की रिपोर्ट मिलने के बाद 24 वर्षीय हैदर अली को गिरफ्तार किया गया और फिलहाल उन्हें पूछताछ पूरी होने तक जमानत पर रिहा किया गया है. पुलिस के अनुसार, यह घटना 23 जुलाई को मैनचेस्टर के एक स्थल पर घटित हुई थी. पुलिस अधिकारियों ने पीड़ित का पूरा सहयोग करने की बात कही है. गिरफ्तारी के वक्त हैदर अली बेकेनहम में थे, जहां शाहीन्स ने इंग्लैंड दौरे का अपना अंतिम मुकाबला खेला. हैदर ने दौरे के सभी पांच मैच खेले और उन मैचों के बीच (22 और 25 जुलाई की तारीख के बीच) आरोपी घटना मैनचेस्टर में हुई थी. ब्रिटेन के कानून में इस तरह के अपराध के लिए अधिकतम सजा आजीवन कारावास है. क्या शाकाहारी होने के बावजूद शोरबा में अनुष्का शर्मा, विराट कोहली ने एनिवर्सरी डिनर में खाया 'सांप'? जानिए वायरल फेक न्यूज़ की सच्चाई

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने गुरुवार को बयान जारी कर पुष्टि की कि हैदर अली पर ब्रिटेन में आपराधिक जांच चल रही है और उन्हें अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है. बोर्ड ने कहा है कि वे ब्रिटेन की कानूनी प्रक्रिया का पूरा सम्मान करते हैं और खिलाड़ी को लीगल सपोर्ट मुहैया करा रहे हैं. जब तक कानूनी कार्रवाई पूरी नहीं होती, PCB कोई नया सार्वजनिक बयान नहीं देगा.

हैदर अली अब तक पाकिस्तान के लिए दो वनडे और 35 टी20 इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं. 2020 के PSL सीज़न में पेशावर ज़ल्मी के लिए उनका शानदार प्रदर्शन, 239 रन और 157 के स्ट्राइक रेट ने उन्हें अंतरराष्ट्रीय मंच पर पहचान दिलाई. उसी साल उन्होंने मैनचेस्टर में T20I डेब्यू किया था, जिसमें पाकिस्तान ने उनकी 54 रनों की इनिंग के बदौलत इंग्लैंड को पांच रन से हराया था. करियर में उतार-चढ़ाव के बावजूद हैदर की विस्फोटक बल्लेबाज़ी शैली उन्हें पाकिस्तान की वर्तमान आक्रामक टी20 टीम की योजनाओं में बनाए रखती थी. अंग्रेज़ दौरे के शाहीन्स स्क्वाड का हिस्सा होने के साथ ऑस्ट्रेलिया जाने वाले प्लेयर्स में उनका नाम भी था, लेकिन अब उनकी जगह ऑलराउंडर मोहम्मद फाइक को टीम में शामिल किया गया है.