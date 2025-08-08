Anushka Sharma, Virat Kohli Ate Snakes? क्या शाकाहारी होने के बावजूद शोरबा में अनुष्का शर्मा, विराट कोहली ने एनिवर्सरी डिनर में खाया 'सांप'? जानिए वायरल फेक न्यूज़ की सच्चाई

विराट कोहली और अनुष्का शर्मा(Photo credit: X)

Anushka Sharma, Virat Kohli Ate Snakes? विराट कोहली और अनुष्का शर्मा दुनिया के सबसे लोकप्रिय सेलिब्रिटी कपल्स में से एक हैं और दोनों ही सख्ती से शाकाहारी आहार का पालन करते हैं. 2022 में दोनों ने प्लांट-बेस्ड मीट ब्रांड ‘ब्लू ट्राइब’ में निवेश भी किया था और विराट कई बार अपने शाकाहारी जीवनशैली के बारे में सार्वजनिक रूप से बात कर चुके हैं. लेकिन हाल ही में सोशल मीडिया पर एक दावा वायरल हो रहा है जिसमें कहा गया कि अपनी शादी की सालगिरह डिनर के दौरान विराट और अनुष्का ने ‘सांप’ खाए और उनके खाने में चिकन व बीफ का इस्तेमाल हुआ। यह दावा तेजी से फैलने लगा और कई लोगों को भ्रमित कर गया. कौन हैं नईम अमीन जिनके साथ विराट कोहली ने की ट्रेनिंग? जानें गुजरात टाइटंस के असिस्टेंट कोच के बारे में सबकुछ

असलियत यह है कि यह खबर पूरी तरह झूठी है। सेलिब्रिटी शेफ हर्ष दीक्षित ने हाल ही में द हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने 2019 में कपल की सालगिरह पर वियतनामी डिश ‘फो’ तैयार की थी, जिसमें आमतौर पर चिकन और बीफ का ब्रॉथ होता है, लेकिन उन्होंने इसे ‘ट्विस्ट’ के साथ प्लांट-बेस्ड तरीके से बनाया. बावजूद इसके, एक पब्लिकेशन ने गलत तरीके से दावा कर दिया कि दोनों ने सांप, चिकन और बीफ वाला भोजन किया. दरअसल, विराट और अनुष्का के डिनर में न तो मांस था और न ही कोई गैर-शाकाहारी सामग्री, और यह पूरी खबर महज़ एक फेक न्यूज़ है.

क्या अनुष्का शर्मा, विराट कोहली ने एनिवर्सरी डिनर में खाया 'सांप'?

वायरल हो रही फेक न्यूज़ के विपरीत, विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने अपनी शादी की सालगिरह के डिनर में न तो ‘सांप’ खाए और न ही उनके खाने के ब्रॉथ में चिकन या बीफ था. शेफ हर्ष दीक्षित ने एक इंटरव्यू में बताया, “आपको चीज़ों को दिलचस्प बनाए रखना होता है. दिसंबर 2019 में विराट और अनुष्का की एनिवर्सरी के लिए मैंने ‘फो’ बनाई, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ.” उन्होंने स्पष्ट किया कि वियतनामी डिश ‘फो’ में आमतौर पर सांप का मांस भी इस्तेमाल होता है, लेकिन उन्होंने इसे पूरी तरह शाकाहारी बनाते हुए ‘स्नेक गॉर्ड’ (पदवल) का इस्तेमाल किया.

उस समय कपल ग्लूटेन-फ्री डाइट ले रहा था, इसलिए राइस नूडल्स का इस्तेमाल किया गया जो फो की पारंपरिक सामग्री भी है. इस डिश में मूंगफली, नारियल, टोफू, हरा धनिया, पानीफल, एनॉकी मशरूम, मिर्च और लेमनग्रास-अदरक-धनिया जड़ों के ब्रॉथ का मिश्रण था, साथ में चिली ऑयल परोसा गया. इस तरह यह पूरी डिश 100% वेजिटेरियन थी.

हर्ष दीक्षित ने शेयर की विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के साथ अनुभव

View this post on Instagram A post shared by Harsh Dixit (@chefharsh)

शेफ हर्ष दीक्षित ने 2020 में अपने इंस्टाग्राम पर इस डिनर का जिक्र करते हुए इसे अपने करियर की सबसे खास याद बताया और इसे “ऑल वेजिटेरियन डिनर” कहा. विराट और अनुष्का ने 2017 में इटली के टस्कनी में शादी की थी और दोनों ने हमेशा अपने रिश्ते को लेकर खुलकर बात की है. अनुष्का कई बार क्रिकेट मैचों के दौरान विराट को चीयर करने पहुंची हैं, और विराट ने भी कठिन समय में उनके समर्थन को खुले दिल से सराहा है.

फैक्ट चेक: दावा कि विराट और अनुष्का ने सालगिरह डिनर में ‘सांप’ खाए और उनके ब्रॉथ में चिकन व बीफ था, पूरी तरह से झूठा है. असलियत में, शेफ ने पारंपरिक ‘फो’ को पूरी तरह वेजिटेरियन बनाकर परोसा था जिसमें स्नेक गॉर्ड का इस्तेमाल किया गया था.