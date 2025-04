Gujarat vs Delhi, TATA IPL 2025 35th Match Stats And Preview: गुजरात टाइटंस बनाम दिल्ली कैपिटल्स के बीच होगी कांटे की टक्कर, आज के मैच में बन सकते हैं ये अनोखे रिकॉर्ड

गुजरात टाइटंस बनाम दिल्ली कैपिटल्स (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Gujarat Titans vs Delhi Capitals, TATA IPL 2025 35th Match Record And Milestone: इंडियन प्रीमियर लीग (Indian Premier League 2025) के 18वें संस्करण में आज फैंस के लिए दो और कांटे की टक्कर की तैयार है. पहले मुकाबले में गुजरात टाइटंस बनाम दिल्ली कैपिटल्स (Gujarat Titans vs Delhi Capitals) की टीमें आमने-सामने होंगी. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला अहमदाबाद (Ahmedabad) के नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर साढ़े तीन बजे से खेला जाएगा. इस सीजन में दोनों टीमों का प्रदर्शन अबतक शानदार रहा है. इस सीजन में दिल्ली कैपिटल्स की टीम 10 अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल में पहले पायदान पर हैं. वहीं गुजरात टाइटंस का हाल भी कुछ इसी तरह का है. गुजरात टाइटंस की टीम पॉइंट्स टेबल में 8 अंकों के साथ दूसरे नंबर पर हैं. ऐसे में यह मुकाबला बेहद रोमांचक रहने वाला है. हर सीजन की तरह इस बार भी टाटा आईपीएल 2025 (TATA IPL 2025 ) में कुल 74 मुकाबले खेले जाएंगे. Who Will Win Gujarat vs Delhi? Google Win Probability के अनुसार गुजरात टाइटंस बनाम दिल्ली कैपिटल्स के बीच इस टीम का पलड़ा है भारी, TATA IPL 2025 में आज होना है मुकाबला

बता दें कि आईपीएल इतिहास में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस की टीम ने अब तक 19 मुकाबले खेले हैं. इस दौरान गुजरात टाइटंस को 11 मैच में जीत और 8 मुकाबलों में हार मिली है. इस मैदान पर गुजरात टाइटंस का सर्वश्रेष्ठ स्कोर 233 रन रहा है. दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल्स ने इस मैदान पर सात मैच खेले हैं. इस दौरान दिल्ली कैपिटल्स ने पांच मैच जीते हैं और दो में हार का सामना किया है. दिल्ली कैपिटल्स का इस मैदान पर सर्वोच्च स्कोर 170 रन रहा है.

आईपीएल 2025 में शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस ने अब तक छह मुकाबले खेले हैं. इस दौरान गुजरात टाइटंस ने चार मैच जीते हैं, जबकि दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने अपने 6 मैचों में से 5 में जीत हासिल की है. इस मुकाबले में दोनों टीमें जीत दर्ज करना चाहेंगी. दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर हो सकती हैं.

गुजरात टाइटंस बनाम दिल्ली कैपिटल्स के आकंड़ें (GT vs DC Head To Head In IPL)

आईपीएल इतिहास में गुजरात टाइटंस बनाम दिल्ली कैपिटल्स के बीच अबतक कुल पांच मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान अब तक दोनों टीमों की भिड़ंत में लगभग बराबरी का मुकाबला रहा है. दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने तीन मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, गुजरात टाइटंस को दो मैच में जीत नसीब हुई हैं. इस सीजन दोनों टीम की यह पहली भिड़ंत है. आईपीएल के पिछले सीजन में दोनों टीमों के बीच दो मुकाबले खेले गए थे. इस दौरान दिल्ली कैपिटल्स ने दोनों मुकाबले अपने नाम किए थे. पहले मैच को दिल्ली कैपिटल्स ने 4 रन से जीता था, वहीं दूसरे मैच में उसे 6 विकेट से जीत मिली थी.

आज के मुकाबले में बन सकते हैं ये अनोखे रिकॉर्ड

आईपीएल इतिहास में गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल को 3,500 रन पूरे करने के लिए 76 रनों की जरूरत है.

टी20 क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स के घातक सलामी बल्लेबाज जेक फ्रेजर-मैकगर्क को 1,500 रन पूरे करने के लिए 88 रनों की दरकार है.

आईपीएल इतिहास में दिल्ली कैपिटल्स के घातक गेंदबाज कुलदीप यादव को 100 विकेट पूरे करने के लिए दो विकेट की आवश्कयता हैं.

आईपीएल इतिहास में दिल्ली कैपिटल्स के स्टार बल्लेबाज केएल राहुल को पांच हजार रन पूरे करने के लिए 79 रनों की जरूरत है.