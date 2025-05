GT vs SRH, TATA IPL 2025 51th Match Key Players To Watch Out: सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर पॉइंट्स टेबल में लंबी छलांग लगाना चाहेगी गुजरात टाइटंस, इन धुरंधर खिलाड़ियों पर होगी सबकी निगाहें

सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Gujarat Titans vs Sunrisers Hyderabad, TATA IPL 2025 51th Match Key Players: इंडियन प्रीमियर लीग (Indian Premier League 2025) के 18वें संस्करण में आज फैंस के लिए एक कांटे की टक्कर की तैयार है. टूर्नामेंट का 51वां मुकाबला गुजरात टाइटंस बनाम सनराइजर्स हैदराबाद (GT vs SRH) के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला अहमदाबाद (Ahmedabad) के नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम साढ़े सात बजे से खेला जाएगा. इस सीजन में सनराइजर्स हैदराबाद ने निराशाजनक प्रदर्शन किया हैं. पैट कमिंस की कप्तानी वाली सनराइजर्स हैदराबाद ने नौ मैचों में महज तीन जीते हैं और छह हारे हैं. छह अंकों के साथ सनराइजर्स हैदराबाद की टीम अंक तालिका में नौवें पायदान पर है. दूसरी तरफ, गुजरात टाइटंस की स्थिति अच्छी है. इस सीजन में गुजरात टाइटंस की अगुवाई शुभमन गिल (Shubman Gill) कर रहे हैं. जबकि, सनराइजर्स हैदराबाद की कमान पैट कमिंस (Pat Cummins) के कंधों पर हैं. शुभमन गिल की कप्तानी वाली टीम अंक तालिका में फिलहाल चौथे स्थान पर है. यह भी पढ़ें: GT vs SRH, TATA IPL 2025 51th Match Toss Winner Prediction: गुजरात टाइटंस बनाम सनराइजर्स हैदराबाद के बीच होगी कांटे की टक्कर, यहां जानें कौनसी टीम जीत सकती हैं टॉस

आईपीएल इतिहास में गुजरात टाइटंस की टीम ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अब तक कुल 20 मुकाबले खेले हैं. इस दौरान गुजरात टाइटंस को 12 मैच में जीत और 8 मुकाबलों में हार मिली है. इस मैदान पर गुजरात टाइटंस का सर्वश्रेष्ठ स्कोर 233 रन रहा है. दूसरी तरफ सनराइजर्स हैदराबाद ने इस मैदान पर 4 मैच खेले हैं. इस बीच सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को महज एक मैच में जीत मिली है. जबकि, तीन मुकाबलों में सनराइजर्स हैदराबाद को हार का सामना करना पड़ा है. इस मैदान पर सनराइजर्स हैदराबाद का सर्वोच्च स्कोर 162 रन रहा है.

दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला हैदराबाद के राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. पैट कमिंस की कप्तानी वाली सनराइजर्स हैदराबाद को पिछले तीनों मैच में हार मिली है, जबकि शुभमन गिल के नेतृत्व वाली गुजरात टाइटंस को तीन में से दो मुकाबलों में जीत मिली है. ऐसे में दोनों टीमें जीत दर्ज करना चाहेंगी.

इन दिग्गज खिलाड़ियों पर होगी सबकी निगाहें

शुभमन गिल: गुजरात टाइटंस के कप्तान और विस्फोटक बल्लेबाक शुभमन गिल ने पिछले 10 मैचों में 379 रन ठोके हैं. इस दौरान शुभमन गिल 179.32 की विस्फोटक स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं. शुभमन गिल की आक्रामक बल्लेबाजी गुजरात टाइटंस के लिए गेम-चेंजर साबित हो सकती है.

जॉस बटलर: गुजरात टाइटंस के विस्फोटक बल्लेबाज जॉस बटलर ने 349 रन बनाए हैं. इस दौरान जॉस बटलर 61 की औसत से रन बटोरे हैं. अगर जॉस बटलर जम गए, तो विपक्षी गेंदबाजों के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकते हैं.

राशिद खान: गुजरात टाइटंस के घातक गेंदबाज राशिद खान ने अब तक पिछले आठ मैचों में 14 विकेट झटके हैं. इस दौरान राशिद खान ने 7.44 की इकॉनमी से गेंदबाजी की हैं. डेथ ओवरों में राशिद खान की गेंदबाजी विरोधी टीमों की कमर तोड़ सकती है.

अभिषेक शर्मा: सनराइडर्स हैदराबाद के विस्फोटक बल्लेबाक अभिषेक शर्मा ने पिछले 10 मैचों में 431 रन ठोके हैं. इस दौरान अभिषेक शर्मा 179.32 की विस्फोटक स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं. अभिषेक शर्मा की आक्रामक बल्लेबाजी एसआरएच के लिए गेम-चेंजर साबित हो सकती है.

हेनरिक क्लासेन: सनराइडर्स हैदराबाद के घातक बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन ने 347 रन बनाए हैं. इस दौरान हेनरिक क्लासेन 61 की औसत से रन बटोरे हैं. अगर हेनरिक क्लासेन जम गए, तो विपक्षी गेंदबाजों के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकते हैं.

मोहम्मद शमी: एसआरएच के घातक बल्लेबाज मोहम्मद शमी ने अब तक 9 मैचों में 16 विकेट झटके हैं. इस दौरान मोहम्मद शमी ने 7.44 की इकॉनमी से गेंदबाजी की हैं. डेथ ओवरों में मोहम्मद शमी की गेंदबाजी विरोधी टीमों की कमर तोड़ सकती है.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

गुजरात टाइटंस: साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), शाहरुख खान, राहुल तेवतिया, वाशिंगटन सुंदर, राशिद खान, साई किशोर, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और इशांत शर्मा.

सनराइजर्स हैदराबाद: अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, ईशान किशन, नितीश रेड्डी, हेनरिक क्लासेन (विकेटकीपर), अनिकेत वर्मा, पैट कमिंस (कप्तान), हर्षल पटेल, कामिंदु मेंडिस, जीशान अंसारी और मोहम्मद शमी.

नोट: गुजरात टाइटंस बनाम सनराइजर्स हैदराबाद के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.