GT vs SRH, TATA IPL 2025 51th Match 1st Inning Scorecard: गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को दिया 225 रनों का विशाल लक्ष्य, शुभमन गिल और जोस बटलर ने खेली धमाकेदार पारी; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

Gujarat Titans vs Sunrisers Hyderabad, TATA IPL 2025 51th Match 1st Inning Scorecard: इंडियन प्रीमियर लीग 2025 (Indian Premier League 2025) अब अपने अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ रहा है. आईपीएल के 18वें सीजन का 51वां मुकाबला आज यानी 2 मई को गुजरात टाइटंस बनाम सनराइजर्स हैदराबाद (GT vs SRH) के बीच खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला अहमदाबाद (Ahmedabad) के नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi Stadium) में खेला जा रहा हैं. इस सीजन में गुजरात टाइटंस की अगुवाई शुभमन गिल (Shubman Gill) कर रहे हैं. जबकि, सनराइजर्स हैदराबाद की कमान पैट कमिंस (Pat Cummins) के कंधों पर हैं. इस सीजन में सनराइजर्स हैदराबाद का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है. दोनों टीमों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. यह भी पढ़ें: गुजरात टाइटंस बनाम सनराइजर्स हैदराबाद के मैच का स्कोरकार्ड Live

इस सीजन में गुजरात टाइटंस अपने पिछले मैच में हारी थी लेकिन टीम अभी भी टॉप 4 में बनी हुई है. अगर आज गुजरात टाइटंस की टीम जीती तो वह आरसीबी को पीछे छोड़कर अंक तालिका में दूसरे पायदान पर पहुंच जाएगी. सनराइजर्स हैदराबाद को प्लेऑफ में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को बचाए रखने के लिए हर हाल में जीतना है. सनराइजर्स हैदराबाद अभी तालिका में नौवें नंबर पर है.

गुजरात टाइटंस बनाम सनराइजर्स हैदराबाद के मैच का स्कोरकार्ड

Sai Sudharsan's 48, Shubman Gill's 76 and Jos Buttler's 64 take Gujarat Titans to 224/6 in the first inning.

