GT vs SRH T20 Stats In TATA IPL: आईपीएल इतिहास में एक दूसरे के खिलाफ कुछ ऐसा रहा हैं गुजरात टाइटंस बनाम सनराइजर्स हैदराबाद का प्रदर्शन, यहां देखें दोनों टीमों के आकंड़ें

सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Gujarat Titans vs Sunrisers Hyderabad, TATA IPL 2025 Stats: इंडियन प्रीमियर लीग (Indian Premier League 2025) के 18वें संस्करण में आज फैंस के लिए एक कांटे की टक्कर की तैयार है. टूर्नामेंट का 51वां मुकाबला गुजरात टाइटंस बनाम सनराइजर्स हैदराबाद (GT vs SRH) के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला अहमदाबाद (Ahmedabad) के नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम साढ़े सात बजे से खेला जाएगा. इस सीजन में सनराइजर्स हैदराबाद ने निराशाजनक प्रदर्शन किया हैं. पैट कमिंस की कप्तानी वाली सनराइजर्स हैदराबाद ने नौ मैचों में महज तीन जीते हैं और छह हारे हैं. छह अंकों के साथ सनराइजर्स हैदराबाद की टीम अंक तालिका में नौवें पायदान पर है. दूसरी तरफ, गुजरात टाइटंस की स्थिति अच्छी है. इस सीजन में गुजरात टाइटंस की अगुवाई शुभमन गिल (Shubman Gill) कर रहे हैं. जबकि, सनराइजर्स हैदराबाद की कमान पैट कमिंस (Pat Cummins) के कंधों पर हैं. शुभमन गिल की कप्तानी वाली टीम अंक तालिका में फिलहाल चौथे स्थान पर है. यह भी पढ़ें: GT vs SRH TATA IPL 2025 Live Streaming: आज गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच होगी कड़ी टक्कर, जानें कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मैच का लुफ्त

दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला हैदराबाद के राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. पैट कमिंस की कप्तानी वाली सनराइजर्स हैदराबाद को पlick="shareOpen('https://api.whatsapp.com//send?text=GT+vs+SRH+T20+Stats+In+TATA+IPL%3A+%E0%A4%86%E0%A4%88%E0%A4%AA%E0%A5%80%E0%A4%8F%E0%A4%B2+%E0%A4%87%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%B8+%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82+%E0%A4%8F%E0%A4%95+%E0%A4%A6%E0%A5%82%E0%A4%B8%E0%A4%B0%E0%A5%87+%E0%A4%95%E0%A5%87+%E0%A4%96%E0%A4%BF%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%AB+%E0%A4%95%E0%A5%81%E0%A4%9B+%E0%A4%90%E0%A4%B8%E0%A4%BE+%E0%A4%B0%E0%A4%B9%E0%A4%BE+%E0%A4%B9%E0%A5%88%E0%A4%82+%E0%A4%97%E0%A5%81%E0%A4%9C%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%A4+%E0%A4%9F%E0%A4%BE%E0%A4%87%E0%A4%9F%E0%A4%82%E0%A4%B8+%E0%A4%AC%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%AE+%E0%A4%B8%E0%A4%A8%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%87%E0%A4%9C%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%B8+%E0%A4%B9%E0%A5%88%E0%A4%A6%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%AC%E0%A4%BE%E0%A4%A6+%E0%A4%95%E0%A4%BE+%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%A6%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%B6%E0%A4%A8%2C+%E0%A4%AF%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%82+%E0%A4%A6%E0%A5%87%E0%A4%96%E0%A5%87%E0%A4%82+%E0%A4%A6%E0%A5%8B%E0%A4%A8%E0%A5%8B%E0%A4%82+%E0%A4%9F%E0%A5%80%E0%A4%AE%E0%A5%8B%E0%A4%82+%E0%A4%95%E0%A5%87+%E0%A4%86%E0%A4%95%E0%A4%82%E0%A5%9C%E0%A5%87%E0%A4%82 https%3A%2F%2Fhindi.latestly.com%2Fsports%2Fcricket%2Fgt-vs-srh-t20-stats-in-tata-ipl-gujarat-titans-vs-sunrisers-hyderabads-performance-against-each-other-in-ipl-history-has-been-like-this-see-the-stats-of-both-the-teams-here-2600659.html',900, 600)" title="Share on Whatsapp">