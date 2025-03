GT vs MI, IPL 2025 9th Match Scorecard: गुजरात टाइटंस ने मुंबई इंडियंस के सामने रखा 197 रनों का टारगेट, साई सुदर्शन ने खेली तूफानी पारी; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

Gujarat Titans Cricket Team vs Mumbai Indians Cricket Team, IPL 2025 9th Match Scorecard Update: इंडियन प्रीमियर लीग 2025 (Indian Premier League 2025) का आगाज हो गया है. आईपीएल के इस सीजन में 10 टीमें ट्रॉफी पर कब्जा करने में जुटी हुई हैं. हर सीजन की तरह इस बार भी टाटा आईपीएल 2025 (TATA IPL 2025 ) में कुल 74 मुकाबले खेले जाएंगे. इस सीजन का नौवां मुकाबला आज यानी 29 मार्च गुजरात टाइटंस क्रिकेट टीम (GT) बनाम मुंबई इंडियंस क्रिकेट टीम (MI) के बीच खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला अहमदाबाद (Ahmedabad) के नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi Stadium) में खेला जा रहा हैं. इस सीजन में दोनों ही टीमें अपना पहला मुकाबला गवां कर खेल रहीं हैं. इस सीजन में गुजरात टाइटंस की अगुवाई शुभमन गिल (Shubman Gill) कर रहे हैं. जबकि, मुंबई इंडियंस की कमान हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) के कंधों पर हैं. IPL 2025 Live Scorecard: गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस के मैच का लाइव स्कोरकार्ड

यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड:

Indian Premier League 2025 – Match 9

GT – 196/8 (20) Sai Sudharsan 63, Hardik Pandya 2/29#IPL2025 #GTvMI

— ThePapare (@ThePapareSports) March 29, 2025