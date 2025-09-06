VIDEO: पाकिस्तान के Khyber Pakhtunkhwa में क्रिकेट मैच के दौरान धमाका, 1 की मौत; कई घायल

Pakistan Cricket Stadium Blast: पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा (Khyber Pakhtunkhwa) प्रांत से एक बेहद दुखद खबर आई है. यहां शनिवार को बाजौर जिले (Bajaur District) के खार इलाके में एक क्रिकेट मैच के दौरान भीषण विस्फोट हुआ, जिसमें कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए. घायलों में बच्चे भी शामिल बताए जा रहे हैं. स्थानीय पुलिस (Pakistan Police) अधिकारियों के अनुसार, यह घटना कौसर क्रिकेट स्टेडियम (Kausar Cricket Stadium) पर हुई, जहां बड़ी संख्या में लोग मैच देखने आए थे. अचानक हुए विस्फोट से मैदान में अफरा-तफरी मच गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे.
पुलिस ने शुरुआती जांच में पुष्टि की है कि विस्फोट इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IED) के जरिए किया गया था.
खैबर पख्तूनख्वा में क्रिकेट मैच के दौरान धमाका
पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में एक क्रिकेट मैच के दौरान धमाका. इस ब्लास्ट में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए. पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने बताया कि ये धमाका आईईडी से किया गया...#Pakistan #KhyberPakhtunkhwa#Blast #CricketMatch #LatestNews… pic.twitter.com/xAmY02fb0U
— Nedrick News (@nedricknews) September 6, 2025
इलाके की घेराबंदी कर तलाशी शुरू
बाजौर जिले के पुलिस अधिकारी वकास रफीक (Police Officer Waqas Rafiq) ने बताया कि विस्फोट के तुरंत बाद घायलों को पास के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है. मृतकों की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है. पुलिस और सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू कर दिया है.
हमले के पीछे किस संगठन का हाथ?
विस्फोट की खबर मिलते ही स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई. क्रिकेट मैच जैसे मनोरंजन के मौके पर हुए इस हमले ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है. एजेंसियां इस बात की जांच कर रही हैं कि इस हमले के पीछे किस संगठन या व्यक्ति का हाथ हो सकता है.