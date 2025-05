England Women vs West Indies Women, 2nd T20I Match 2025 Toss Update And Live Scorecard: इंग्लैंड की कप्तान नेट साइवर-ब्रंट ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

इंग्लैंड महिला बनाम वेस्टइंडीज महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

England Women National Cricket Team vs West Indies Women National Cricket Team, 2nd T20I Match 2025 Toss Update And Live Scorecard: इंग्लैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज (T20 Series) का दूसरा मुकाबला आज यानी 23 मई को खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला होव (Hove) के काउंटी मैदान (County Ground) में खेला जा रहा हैं. पहले टी20 मुकाबले में इंग्लैंड की टीम ने वेस्टइंडीज को आठ विकेट से हरा दिया. इसके साथ ही इंग्लैंड की टीम ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली हैं. अब इंग्लैंड की निगाहें सीरीज पर कब्जा जमाने पर होगी. दूसरी तरफ, वेस्टइंडीज की टीम सीरीज में वापसी करना चाहेगी. इस सीरीज में इंग्लैंड की कमान नेट साइवर-ब्रंट (Nat Sciver-Brunt) बतौर के कंधों पर हैं. जबकि, वेस्टइंडीज की अगुवाई हेले मैथ्यूज (Hayley Matthews) कर रहीं हैं. इस रोमांचक मुकाबले में इंग्लैंड की कप्तान नेट साइवर-ब्रंट ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया हैं. आज के इस मुकाबले में दोनों टीमें इन धुरंधर खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतर रहीं हैं. यह भी पढ़ें: England Women vs West Indies Women, 2nd T20I Match 2025 Live Streaming In India: इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच आज खेला जाएगा दूसरा टी20 मुकाबला, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

इंग्लैंड ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला

2nd women’s T20I England v West Indies County Ground, Hove England have won 11 of the 12 T20Is they have played v WI on home soil. A win today would secure a first series win in the Edwards/Sciver-Brunt era. ENG win the toss and bowl.#ENGvWI https://t.co/1rEnszKuy5 — hypocaust (@_hypocaust) May 23, 2025

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

Our XI for tonight is in ✅ Looking to go 2 from 2 🤩 pic.twitter.com/qIwSXxkm8X — England Cricket (@englandcricket) May 23, 2025

इंग्लैंड: डेनिएल व्याट-हॉज, सोफिया डंकले, नेट साइवर-ब्रंट (कप्तान), हीदर नाइट, एमी जोन्स (विकेटकीपर), एलिस कैप्सी, एमिली अर्लॉट, इस्सी वोंग, चार्लोट डीन, लिन्से स्मिथ, लॉरेन बेल.

वेस्टइंडीज: कियाना जोसेफ, हेले मैथ्यूज (कप्तान), ज़ैदा जेम्स, शेमाइन कैंपबेल, स्टैफनी टेलर, शबिका गजनबी, आलिया अल्लेने, मैंडी मंगरू (विकेटकीपर), चेरी एन फ्रेजर, एफी फ्लेचर, करिश्मा रामहरैक.

इंग्लैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड

पहले टी20 मुकाबले में इंग्लैंड की कप्तान नेट साइवर-ब्रंट ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी वेस्टइंडीज की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों सात विकेट खोकर 146 रन बनाए. इंग्लैंड की टीम की यह मुकाबला जीतने के लिए 20 ओवर में 147 रन बनाने थे. लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम ने 16.3 ओवर में दो विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया.