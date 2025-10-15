England Women vs Pakistan Women, ICC Womens World Cup 2025 16th Match Pitch Report And Weather Update: कोलंबो में इंग्लैंड के बल्लेबाज करेंगी रनों की बारिश या पाकिस्तान के गेंदबाज रचेंगी इतिहास, मैच से पहले जानें पिच रिपोर्ट और मौसम का हाल

इंग्लैंड महिला बनाम पाकिस्तान महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

England Women National Cricket Team vs Pakistan Women National Cricket Team, ICC Womens World Cup 2025 16th Match Pitch Report And Weather Update: आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का आगाज हो गया हैं. इस टूर्नामेंट का 16वां मुकाबला आज यानी 15 अक्टूबर को इंग्लैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला कोलंबो (Colombo) के आर प्रेमदासा स्टेडियम (R Premadasa Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:00 बजे से खेला जाएगा. इस टूर्नामेंट में दोनों टीमों का यह चौथा मुकाबला हैं. इंग्लैंड की टीम अपने तीनों मुकाबले जीतकर आ रहीं हैं. वहीं, पाकिस्तान की टीम अपनी पहली जीत दर्ज करने के इरादे से उतरेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. इस टूर्नामेंट में इंग्लैंड की अगुवाई नेट साइवर-ब्रंट (Nat Sciver-Brunt) कर रहे हैं. जबकि, पाकिस्तान की कमान फातिमा सना (Fatima Sana) के कंधों पर हैं.

इन दोनों ही टीमों के बीच आखिरी वनडे इंटरनेशनल मुकाबला साल 2024 में खेला गया था जो कि इंग्लैंड की टीम ने 303 रनों का टारगेट डिफेंड करते हुए 178 रनों के बड़े अंतर से जीता था. जान लें कि ये मुकाबला तीन मैचों की सीरीज का हिस्सा था जो कि इंग्लैंड ने 2-0 से जीतकर अपने नाम की थी.

इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान को हराकर इंग्लैंड की टीम सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की करना चाहेगी.

दक्षिण अफ्रीका पर 10 विकेट से धमाकेदार जीत से शुरुआत करने वाली नेट स्किवर-ब्रंट की टीम ने इसके बाद दो और मैच बड़े अंतर से जीतकर टूर्नामेंट की सबसे दमदार टीमों में जगह बना ली है. इस मुकाबले के बाद अब इंग्लैंड का अगला इम्तिहान भारत, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसी दिग्गज टीमों के खिलाफ होगा, लेकिन उससे पहले वे पाकिस्तान को हराकर तालिका में शीर्ष पर पहुंचना चाहेंगी.

दूसरी ओर, पाकिस्तान की टीम के लिए यह टूर्नामेंट किसी बुरे सपने से कम नहीं रहा हैं. तीनों मैच हारकर वह अंक तालिका में सबसे निचले पायदान पर है. बल्लेबाजों का प्रदर्शन बेहद खराब रहा है. टीम अब तक सिर्फ एक बार 150 रन का आंकड़ा पार कर पाई है. हालांकि सभी मैच कोलंबो में खेलने के बावजूद टीम घरेलू जैसी परिस्थितियों का फायदा नहीं उठा सकी.

आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 का यह तीसरा मैच कोलंबो श्रीलंका में खेला जाएगा. इस मैच में तापमान 31 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है. मैच के दौरान बारिश की संभावना भी है पर ह्यूमिडिटी भी 62% तक रहने की उम्मीद है. यह मैच कोलंबो श्रीलंका में खेला जाएगा. इस मैदान पर पिछले 7 मैचों में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 4 मैच जीते हैं. पहली पारी का औसत स्कोर 275 रन है और दूसरी पारी का औसत स्कोर 246 रन है.

इंग्लैंड महिला बनाम पाकिस्तान महिला वनडे हेड टू हेड रिकॉर्ड (ENG W vs PAK W ODI Head To Head Record)

इंग्लैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पिछले 15 वनडे इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान इंग्लैंड महिला का पड़ला भारी रहा हैं. इंग्लैंड महिला की टीम ने 13 मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, पाकिस्तान महिला की टीम को अभी तक जीत नसीब नहीं हुई हैं. वहीं, दो मैच का कोई परिणाम नहीं निकला हैं.

आर प्रेमदासा स्टेडियम पिच रिपोर्ट (R Premadasa Stadium Pitch Report)

आर प्रेमदासा स्टेडियम पिच रिपोर्ट (R Premadasa Stadium Pitch Report)

आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का 16वां मुकाबला आज यानी 15 अक्टूबर को इंग्लैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मैदान पर पिछले सात मैचों में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने चार मैच जीते हैं. पहली पारी का औसत स्कोर 275 रन है और दूसरी पारी का औसत स्कोर 246 रन है.

कोलंबो के मौसम का हाल (Colombo Weather Report)

कोलंबो के मौसम का हाल (Colombo Weather Report)

इस मैच की वेदर रिपोर्ट काफी अच्छी है. तापमान 36 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है. बारिश होने की कोई संभावना नहीं है. ह्यूमिडिटी 55% तक रहने की उम्मीद है.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (ENG W vs PAK W 16th ODI Match Likely Playing XI)

इंग्लैंड महिला (ENG W Likely Playing XI): नेट सिवर-ब्रंट (कप्तान), हीथर नाइट, डैनी व्याट-हॉज, टैमी ब्यूमोंट, लॉरेन बेल, एलिस कैप्सी, चार्ली डीन, सोफिया डंकले, सोफी एक्लेस्टोन, लॉरेन फाइलर और एम्मा लैम्ब.

पाकिस्तान महिला (PAK W Likely Playing XI): मुनीबा अली, सिदरा अमीन, नतालिया परवेज, सदफ शमास, एमान फातिमा, फातिमा सना (कप्तान), सिदरा नवाज (विकेटकीपर), रमीन शमीम, सादिया इकबाल, नाशरा संधू, डायना बेग.

नोट: इंग्लैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.