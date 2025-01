ENG Playing XI For 3rdd T20I IND 2025 Announced: भारत के खिलाफ दूसरे टी20 में इन दिग्गजों के साथ उतरेगी इंग्लैंड, यहां देखें इंग्लिश टीम की प्लेइंग इलेवन

India National Cricket Team vs England National Cricket Team: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम पांच मैचों की टी20 सीरीज (T20 Series) का तीसरा मुकाबला 28 जनवरी( मंगलवार) को राजकोट (Rajkot) के निरंजन शाह स्टेडियम (Niranjan Shah Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम 07:00 PM से खेला जाएगा. भारत और इंग्लैंड के बीच टी20 सीरीज़ में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली है. सीरीज़ में सीनियर खिलाड़ियों को आराम दिया गया है और भारत की बी-टीम ने नए चेहरों के साथ मैदान पर कदम रखा है. इंग्लैंड की टीम ने भारत के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज़ के तीसरे मुकाबले के लिए अपनी प्लेइंग XI में कोई बदलाव नहीं किया है. जोस बटलर की अगुवाई वाली टीम यह मैच 28 जनवरी को राजकोट के सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेलेगी. यह भी पढ़ें: भारत बनाम इंग्लैंड तीसरे टी20 में खेला जाएगा रोमांचक मुकाबला, यहां जानें कैसे चुने बेस्ट फैंटेसी प्लेइंग इलेवन

दूसरे मैच में इंग्लैंड ने दो बदलाव किए थे लेकिन उसे आखिरी ओवर तक चले रोमांचक मुकाबले में दो विकेट से हार का सामना करना पड़ा. ब्रायडन कार्स ने अपने हरफनमौला प्रदर्शन से प्रभावित किया. उन्होंने 17 गेंदों पर 31 रन बनाए और तीन महत्वपूर्ण विकेट भी चटकाए। हालांकि, वह रनआउट होकर पवेलियन लौटे. विकेटकीपर-बल्लेबाज़ जेमी स्मिथ ने अपने टी20 डेब्यू पर शानदार प्रदर्शन करते हुए 12 गेंदों में 22 रन बनाए। उन्हें अंतिम समय में प्लेइंग XI में शामिल किया गया था क्योंकि जैकब बेटेल अस्वस्थ थे.

इस मुकाबले में इंग्लैंड की नज़रें जीत दर्ज कर सीरीज़ में वापसी करने पर होंगी, जबकि भारत अपनी लय बरकरार रखते हुए बढ़त मजबूत करना चाहेगा. राजकोट की पिच बल्लेबाज़ों के लिए मददगार मानी जाती है, ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक और रोमांचक मुकाबले की उम्मीद की जा रही है.

तीसरे टी20आई के लिए इंग्लैंड की प्लेइंग इलेवन की घोषणा

We have named an unchanged team for our third T20I v India as we look to pull one back in the series 🙌

The game will get underway at 13:30 GMT (19:00 local) in Rajkot tomorrow ⏰ pic.twitter.com/5LQJPO3s5B

— England Cricket (@englandcricket) January 27, 2025