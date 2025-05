England vs West Indies, 1st ODI Match 1st Inning Scorecard: इंग्लैंड ने वेस्टइंडीज के सामने रखा 401 रनों का टारगेट, जेकब बेथेल ने खेली धुआंधार पारी; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

England National Cricket Team vs West Indies Cricket Team, 1st ODI Match 1st Inning Scorecard Update: इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज (ODI Series) का पहला मुकाबला आज यानी 29 मई को खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला बर्मिंघम (Birmingham) के एजबेस्टन (Edgbaston) में खेला जा रहा हैं. चैंपियन ट्रॉफी के बाद इंग्लैंड की टीम अपना पहला वनडे मुकाबला खेलेगी. इंग्लैंड ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे मैच के लिए अपनी प्लेइंग इलेवन का एलान कर दिया है. तीन मैच की वनडे सीरीज से हैरी ब्रूक के दौर की शुरुआत होगी. हैरी ब्रूक को व्हाइट बॉल क्रिकेट टीम का नया कप्तान नियुक्त किया गया है. इस सीरीज में इंग्लैंड की कमान हैरी ब्रूक (Harry Brook) के कंधों पर हैं. जबकि, वेस्टइंडीज की अगुवाई शाइ होप (Shai Hope) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: England vs West Indies, 1st ODI Match Toss Update And Live Scorecard: वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप ने जीता टॉस, पहले बल्लेबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड

England scored 400 Runs in 50 Overs with the loss of 8 Wickets. 🔥

No one reached the triple figure but everyone from the top 7 scored 35+ including Fifties from Duckett, Root, Brook & Bethell 🙌#ENGvWI #WIvENG pic.twitter.com/q6GyPq46Dd

