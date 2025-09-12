England vs South Africa, 2nd T20I Match 2025 Key Players To Watch Out: दूसरे टी20 मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को हराकर सीरीज में वापसी करना चाहेगी इंग्लैंड, मैनचेस्टर में इन धुरंधर खिलाड़ियों पर होगी सबकी निगाहें

इंग्लैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका (Photo Credit: X Formerly Twitter)

England National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team, 2nd T20I Match 2025 Key Players To Watch: इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी टी20 इंटरनेशनल सीरीज 2025 (T20I Series 2025) का दूसरा मुकाबला आज यानी 12 सितंबर को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला मैनचेस्टर (Manchester) के अमीरात ओल्ड ट्रैफर्ड (Emirates Old Trafford) में भारतीय समयानुसार देर रात 11:00 बजे से खेला जाएगा. पहले टी20 मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका की टीम ने इंग्लैंड को 14 रन (डीएलएस पद्धति) से हरा दिया. अब दूसरे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका की टीम सीरीज पर कब्जा जमाने के लिए उतरेगी. जबकि, इंग्लैंड की टीम सीरीज में वापसी करना चाहेगी. इस सीरीज में इंग्लैंड की कमान हैरी ब्रूक (Harry Brook) के कंधों पर हैं. जबकि, दक्षिण अफ्रीका की अगुवाई एडेन मार्कराम (Aiden Markram) कर रहें हैं. यह भी पढें: England vs South Africa, 2nd T20I Match Winner Prediction: इंग्लैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच आज होगी कांटे की टक्कर, मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती हैं बाजी

इस सीरीज के जरिये दोनों टीमें आगामी टी20 वर्ल्‍ड कप की तैयारियों को परखेंगी. पहले टी20 मुकाबले में मिली हार के बाद इंग्‍लैंड की टीम अपने होमग्राउंड पर सीरीज में वापसी करना चाहेगी. वहीं, दक्षिण अफ्रीका अपने चोटिल खिलाड़‍ियों से परेशान है. डेविड मिलर हैमस्ट्रिंग में चोट के कारण इस सीरीज से बाहर हो गए हैं. इंग्‍लैंड और दक्षिण अफ्रीका दोनों विश्‍व की मजबूत टीमों में शामिल हैं और ऐसे में इनके बीच रोमांचक मुकाबला होने की पूरी उम्‍मीद है.

इंग्लैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका हेड टू हेड रिकार्ड्स (ENG vs SA T20I Head to Head Records)

इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच अब तक 27 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान दक्षिण अफ्रीका की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. दक्षिण अफ्रीका की टीम ने 14 मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, इंग्लैंड की टीम को महज 12 मैचों में जीत मिली हैं. वहीं, एक मैच का कोई परिणाम नहीं निकला. इस सीरीज में इंग्लैंड की टीम अपने आकंड़ें सुधारना चाहेगी.

बता दें कि इस मुकाबले में इंग्लैंड की टीम का पड़ला भारी नजर आ रहा हैं. दक्षिण अफ्रीका के लिए यह मुकाबला चुनौतीपूर्ण हो सकता है, खासकर इंग्लैंड की मजबूत गेंदबाजी और बल्लेबाजी के खिलाफ. इंग्लैंड की टीम के हालिया प्रदर्शन को देखते हुए वे सीरीज का दूसरा टी20 इंटरनेशनल मुकाबला जीत सकती हैं. दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं.

इन धुरंधर खिलाड़ियों पर होगी सबकी निगाहें (ENG vs SA 2nd T20I Key Players To Watch)

सैम करन (Sam Curran): इंग्लैंड के स्टार आलराउंडर सैम करन ने अपने आक्रामक अंदाज से पिछले 8 मैचों में 34 की औसत और 99.63 की स्ट्राइक रेट के साथ 272 रन बनाए हैं. आज के मुकाबले में भी सैम करन अपने बल्ले से कुछ अलग कर सकते हैं.

जोस बटलर (Jos Buttler): इंग्लैंड के पूर्व कप्तान जोस बटलर अपनी 42.8 की औसत और 158.51 की स्ट्राइक रेट से 8 मैचों में 214 रन बनाए हैं. जोस बटलर की शांत और आक्रामक बल्लेबाजी का मिश्रण इंग्लैंड के मिडल ऑर्डर को स्थायित्व प्रदान करता है.

हैरी ब्रूक (Harry Brook): इंग्लैंड केविस्फोटक बल्लेबाज हैरी ब्रूक ने हाल के 8 मैचों में 170 रन बनाए हैं. इस दौरान हैरी ब्रूक की औसत 34 और स्ट्राइक रेट 119.71 है. हैरी ब्रूक का धमाकेदार प्रदर्शन इंग्लैंड को कठिन मुकाबलों में मजबूती देता है.

डेवाल्ड ब्रेविस (Dewald Brevis): दक्षिण अफ्रीका के घातक बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस ने पिछले 9 मैचों में शानदार प्रदर्शन करते हुए 703 रन बनाए हैं. इस दौरान डेवाल्ड ब्रेविस की औसत 43.94 और स्ट्राइक रेट 60.03 है. यह डेवाल्ड ब्रेविस के खेल में निरंतरता और बेहतरीन तकनीक को दर्शाता है.

एडेन मार्कराम (Aiden Markram): दक्षिण अफ्रीका के सलामी बल्लेबाज एडेन मार्कराम ने 10 मैचों में 322 रन बनाए हैं, जिसमें एडेन मार्कराम की औसत 37 और स्ट्राइक रेट 64.79 का है. एडेन मार्कराम की धैर्यपूर्ण बल्लेबाजी और ठोस तकनीक ने दक्षिण अफ्रीका को कई बार मजबूत शुरुआत दी है.

कगिसो रबाडा (Kagiso Rabada): गेंदबाजी में कगिसो रबाडा ने गजब का प्रदर्शन किया है. कगिसो रबाडा ने पिछले तीन मुकाबलों में 12 विकेट चटकाए हैं. कगिसो रबाडा की इकॉनमी 4.1 और स्ट्राइक रेट 34.81 है.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (ENG vs SA 2nd T20I Likely Playing XI)

दक्षिण अफ्रीका (SA Likely Playing XI For 2nd T20I vs ENG): एडेन मार्कराम (कप्तान), रयान रिकेलटन (विकेटकीपर), लुआन-ड्रे प्रीटोरियस, डेवाल्ड ब्रेविस, ट्रिस्टन स्टब्स, डेविड मिलर, कॉर्बिन बॉश, सेनुरान मुथुसामी, कैगिसो रबाडा, क्वेना मफाका, लुंगी एनगिडी

इंग्लैंड (ENG Likely Playing XI For 1st T20I vs SA): फिल साल्ट, जोस बटलर (विकेटकीपर), जैकब बेथेल, हैरी ब्रुक (कप्तान), सैम करन, टॉम बैंटन, विल जैक्स, जेमी ओवरटन, लियाम डॉसन, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद.

नोट: इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.