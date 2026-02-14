England vs Scotland, T20 World Cup 2026 23rd Match Scorecard: कोलकाता में स्कॉटलैंड ने इंग्लैंड को दिया 153 रनों का लक्ष्य, रिची बेरिंगटन ने खेली कप्तानी पारी; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

इंग्लैंड बनाम स्कॉटलैंड (Photo Credit: X Formerly Twitter)

England National Cricket Team vs Scotland National Cricket Team, ICC T20 World Cup 2026 23rd Match Live Toss And Scorecard Update: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 23वां मुकाबला आज यानी 14 फरवरी को इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम स्कॉटलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला कोलकाता (Kolkata) के ईडन गार्डन्स स्टेडियम (Eden Gardens) में खेला जा रहा हैं. इंग्लैंड पिछले मैच में वेस्टइंडीज से मिली हार की निराशा को भुलाकर जीत दर्ज करना चाहेगी. स्कॉटलैंड की टीम इटली के खिलाफ मिली जीत के बाद आत्मविश्वास के साथ उतरेगी. दोनों टीमों के बीच यह पहला मुकाबला होगा. इससे पहला खेला गया एकमात्र मुकाबला अनिर्णित रहा था. ऐसे में दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकता हैं. इस टूर्नामेंट में इंग्लैंड की अगुवाई हैरी ब्रूक (Harry Brook) कर रहें हैं. जबकि, स्कॉटलैंड की कमान रिची बेरिंगटन (Richie Berrington) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: New Zealand vs South Africa, T20 World Cup 2026 24th Match Preview: टी20 वर्ल्ड कप इतिहास में दक्षिण अफ्रीका को कभी नहीं हरा पाई न्यूजीलैंड, मैच से पहले जानिए हेड टू हेड रिकार्ड्स, मिनी बैटल, स्ट्रीमिंग समेत सभी डिटेल्स

इस हाईवोल्टेज मुकाबले में रॉस एडेयर, हैरी टेक्टर, जॉर्ज डॉकरेल, मार्क एडेयर, जतिंदर सिंह, हम्माद मिर्जा, विनायक शुक्ला और शकील अहमद ये कुछ ऐसे खिलाड़ी है जो मैच का रुख बदलना जानते है. जिनपर सबकी निगाहें रहेगी. आयरलैंड के विस्फोटक बल्लेबाज रॉस एडेयर और शाह फैसल के बीच की टक्कर रोमांचक हो सकती है. वहीं जतिंदर सिंह और मार्क एडेयर के बीच की भिड़ंत भी इस मुकाबले के नतीजे पर असर डाल सकती है. दोनों टीमों के पास कई प्रभावशाली युवा खिलाड़ियों के साथ संतुलित लाइनअप है.

आयरलैंड को अपने दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 67 रन से हार झेलनी पड़ी थी. जीत के लिए 183 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए आयरिश टीम 115 रन पर ही सिमट गई थी. ऐसे में आयरलैंड की टीम अपने बल्लेबाजों से उम्दा प्रदर्शन की उम्मीद करेगी. ओमान की बल्लेबाजी दोनों मैचों में कमजोर रही है. श्रीलंका के खिलाफ 226 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम सिर्फ 120/9 का स्कोर बना पाई थी. ऐसे में टीम के टॉप आर्डर के बल्लेबाजों को आयरलैंड के खिलाफ बेहतर प्रदर्शन करना होगा. अनुभवी जतिंदर सिंह से एक कप्तानी पारी की उम्मीद होगी.

इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम स्कॉटलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (England National Cricket Team vs Scotland National Cricket Team Match Scorecard)

इस रोमांचक मुकाबले में इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी स्कॉटलैंड की टीम का आगाज निराशाजनक रहा और महज 18 रन के स्कोर पर टीम के दो बल्लेबाज पवेलियन लौट गए. इसके बाद सलामी बल्लेबाज माइकल जोन्स और कप्तान रिची बेरिंगटन ने मिलकर पारी को संभाला और टीम का स्कोर 42 रन तक लेकर गए.

पहले बल्लेबाजी करते हुए स्कॉटलैंड की पूरी टीम 19.4 ओवरों में महज 152 रन बनाकर सिमट गई. स्कॉटलैंड की तरफ से कप्तान रिची बेरिंगटन ने सबसे ज्यादा 49 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान रिची बेरिंगटन ने महज 32 गेंदों पर पांच चौके और दो छक्के लगाए. रिची बेरिंगटन के अलावा सलामी बल्लेबाज माइकल जोन्स ने 33 रन बनाए.

दूसरी तरफ, इंग्लैंड की टीम को जोफ्रा आर्चर ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. इंग्लैंड की ओर से आदिल राशिद ने सबसे ज्यादा तीन विकेट अपने नाम किए. आदिल राशिद के अलावा जोफ्रा आर्चर और लियाम डॉसन ने दो-दो विकेट चटकाए. इंग्लैंड की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 20 ओवर में 153 रन बनाने हैं. दोनों टीमें यह मुकाबला जीतकर टूर्नामेंट में दो पॉइंट्स हासिल करना चाहेगी.

पहली पारी का स्कोरकार्ड:

स्कॉटलैंड की बल्लेबाजी: 152/10, 19.4 ओवर (जॉर्ज मुन्से 4 रन, माइकल जोन्स 33 रन, रिची बेरिंगटन 49 रन, टॉम ब्रूस 24 रन, माइकल लीस्क 1 रन, मैथ्यू क्रॉस 8 रन, मार्क वॉट 2 रन, ओलिवर डेविडसन नाबाद 20 रन, ब्रैड करी 2 रन और ब्रैड व्हील 2 रन.)

इंग्लैंड की गेंदबाजी: (जोफ्रा आर्चर 2 विकेट, सैम करन 1 विकेट, जेमी ओवरटन 1 विकेट, आदिल राशिद 3 विकेट और लियाम डॉसन 2 विकेट).

नोट: इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम स्कॉटलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.