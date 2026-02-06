England U19 vs India U19, ICC Under 19 World Cup 2026 Final Pitch Report: हरारे में टीम इंडिया के बल्लेबाजों की आएगी आंधी या इंग्लैंड के गेंदबाजों का होगा बोलबाला, मैच से पहले जानें पिच रिपोर्ट

भारत U19 बनाम इंग्लैंड U19 (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India Under19 Cricket Team vs England Under19 Cricket Team ICC Under 19 World Cup 2026 Final Match Pitch Report: आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मुकाबला आज यानी 6 फरवरी को भारत अंडर19 क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड अंडर19 क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला हरारे (Harare) के हरारे स्पोर्ट्स क्लब (Harare Sports Club) में भारतीय समयानुसार दोपहर 1:00 बजे से खेला जाएगा. भारतीय अंडर-19 क्रिकेट टीम ने आखिरकार 10वीं बार वर्ल्ड कप फाइनल में जगह पक्की कर ली है. फाइनल में उसका मुकाबला इंग्लैंड की युवा टीम से होने जा रहा है. टीम इंडिया अभी तक टूर्नामेंट में अजेय है. टीम ने अपने सभी मैचों में जीत हासिल की है. इस टूर्नामेंट में भारत की कमान आयुष म्हात्रे (Ayush Mhatre) के कंधों पर हैं. जबकि, इंग्लैंड की अगुवाई थॉमस रेव (Thomas Rew) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: England U19 vs India U19, ICC Under 19 World Cup 2026 Final Match Live Streaming In India: आज खेला जाएगा टीम इंडिया बनाम इंग्लैंड के बीच ‘फाइनल मुकाबला, यहां जानें कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

अंडर-19 विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में टीम इंडिया ने अफगानिस्तान को रिकॉर्ड चेज में शिकस्त देते हुए 10वीं बार फाइनल में जगह बना ली है. वहीं, इससे पहले ही इंग्लैंड ने टूर्नामेंट के पहले सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर खिताबी मुकाबले में अपनी जगह पक्की की थी. इस बार अंडर-19 विश्व कप 2026 में भारतीय क्रिकेट टीम का सफर जोरदार रहा. टीम इंडिया अभी तक टूर्नामेंट में अजेय है. टीम ने अपने सभी मैचों में जीत हासिल की है.

टीम इंडिया बनाम इंग्लैंड वनडे हेड टू हेड रिकॉर्ड (IND U19 vs ENG U19 ODI Head To Head Record)

टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच अबतक कुल 55 युथ वनडे मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान टीम इंडिया का पड़ला भारी रहा हैं. टीम इंडिया ने 41 मुकाबलों में जीत दर्ज की हैं. जबकि, इंग्लैंड की टीम को महज 13 मैचों में जीत नसीब हुई है. वहीं, एक मैच बेनतीजा रहा है.

हरारे स्पोर्ट्स क्लब की पिच रिपोर्ट (Harare Sports Club Pitch Report)

आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मुकाबला आज यानी 6 फरवरी को भारत अंडर19 क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड अंडर19 क्रिकेट टीम के बीच हरारे के हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा. हरारे की पिच में शुरुआती ओवर्स में तेज गेंदबाजों को मदद मिलती है. नई गेंद को मूवमेंट, एक्स्ट्रा बाउंस और स्विंग मिलती है. जैसे -जैसे मैच आगे बढ़ता है पिच धीमी होती चली जाती है. जिससे स्पिनर्स को अच्छी ग्रिप और टर्न मिलता है. स्पिनर्स मिडिल ओवर्स में असरदार हो सकते हैं. एक बार सेट हो जाएं तो बैटर्स बड़े स्कोर बना सकते हैं. टूर्नामेंट में यहां एवरेज फर्स्ट इनिंग्स स्कोर करीब 240-250 के आसपास रहा है.

फाइनल मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी, आयुष म्हात्रे, अभिज्ञान कुंडू, आरएस अंबरीश, बेन डॉकिन्स, थॉमस रेव, राल्फी अल्बर्ट और मैनी लम्सडेन ये कुछ ऐसे खिलाड़ी है जो मैच का रुख बदलना जानते है. जिनपर सबकी निगाहें रहेगी. टीम इंडिया के विस्फोटक बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी और जेम्स मिंटो के बीच की टक्कर रोमांचक हो सकती है. वहीं थॉमस रेव और दीपेश देवेंद्रन के बीच की भिड़ंत भी इस मुकाबले के नतीजे पर असर डाल सकती है. दोनों टीमों के पास कई प्रभावशाली युवा खिलाड़ियों के साथ संतुलित लाइनअप है.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर IND U19 vs ENG U19 Final Match Playing Prediction)

टीम इंडिया: एरॉन जॉर्ज, वैभव सूर्यवंशी, आयुष म्हात्रे (कप्तान), वेदांत त्रिवेदी, विहान मल्होत्रा, अभिज्ञान कुंडू (विकेट कीपर), आरएस अंबरीश, कनिष्क चौहान, खिलन पटेल, हेनिल पटेल, दीपेश देवेंद्रन.

इंग्लैंड: बेन डॉकिन्स, जोसेफ मूर्स, बेन मेयस, थॉमस रेव (कप्तान) (विकेट कीपर), कैलेब फाल्कनर, राल्फी अल्बर्ट, फरहान अहमद, सेबेस्टियन मॉर्गन, जेम्स मिंटो, मैनी लम्सडेन, एलेक्स फ्रेंच.

नोट: भारतीय अंडर19 क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड अंडर19 क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.