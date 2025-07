England Champions vs Pakistan Champions, WCL 2025 1st Match Winner Prediction: इंग्लैंड चैंपियंस को हराकर टूर्नामेंट में जीत के साथ आगाज करना चाहेगी पाकिस्तान चैंपियंस, मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती हैं बाजी

इंग्लैंड चैंपियंस बनाम पाकिस्तान चैंपियंस (Photo Credit: X Formerly Twitter)

England Champions vs Pakistan Champions, Watch World Championship of Legends 2025 Match Winner Prediction: वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स (WCL 2025) के सफल उद्घाटन सीजन के बाद, अब दूसरे सीजन को लेकर उत्साह काफी बढ़ रहा है. वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2025 आज से शुरू होने वाली है. दूसरे सीजन का पहला मैच इंग्लैंड चैंपियंस और पाकिस्तान चैंपियंस की टीम के बीच में खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला बर्मिंघम (Birmingham) के एजबेस्टन (Edgbaston) में भारतीय समयानुसार रात 9 बजे से खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकता हैं. इस टूर्नामेंट में इंग्लैंड की अगुवाई इयोन मॉर्गन (Eoin Morgan) कर रहे हैं. जबकि, पाकिस्तान की कमान शाहिद अफरीदी (Shahid Afridi) के कंधों पर हैं. ऐसे में दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर हो सकती हैं. यह भी पढ़ें: England Champions vs Pakistan Champions, 1st Match WCL 2025 Pitch Report And Weather Update: बर्मिंघम में इंग्लैंड के बल्लेबाज करेंगी रनों की बारिश या पाकिस्तान के गेंदबाज रचेंगी इतिहास, मैच से पहले जानें एजबेस्टन की पिच रिपोर्ट

शोपीस टूर्नामेंट में इंग्लैंड के चार अलग-अलग स्थानों पर 18 ब्लॉकबस्टर मैच देखने को मिलेंगे. वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स के दूसरे सीजन में छह टीमें हिस्सा ले रही हैं. साल 2011 वर्ल्ड कप के हीरो युवराज सिंह की टीम इंडिया छह टीमों के टूर्नामेंट की मौजूदा चैंपियन है. वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स का पहला सीजन भारत चैंपियंस ने पाकिस्तान चैंपियंस को हराकर जीता था. इस टूर्नामेंट में कुल 6 टीमें हिस्सा लेंगी. इसमें पाकिस्तान चैंपियंस की कमान मोहम्मद हफीज के हाथों में है.

डब्लूसीएल 2025 में भारत चैंपियंस के अलावा पाकिस्तान चैंपियंस, ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस, इंग्लैंड चैंपियंस, साउथ अफ्रीका चैंपियंस और वेस्टइंडीज चैंपियंस की टीमें भी हिस्सा लेंगी. दिग्गजों के बीच होने वाली इस भिड़ंत का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. जानिए भारत में इस ये टीम मार सकती हैं.

ये टीम मार सकती हैं बाजी (ENG C vs PAK C Match Winner Prediction)

बता दें कि इस मुकाबले में पाकिस्तान की टीम का पड़ला भारी नजर आ रहा हैं. इंग्लैंड के लिए यह मुकाबला चुनौतीपूर्ण हो सकता है, खासकर पाकिस्तान की मजबूत गेंदबाजी और बल्लेबाजी के खिलाफ. पाकिस्तान के हालिया प्रदर्शन को देखते हुए वे टूर्नामेंट का पहला टी20 मैच जीत सकती हैं. दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं.

पाकिस्तान की जीत की संभावना: 55%

इंग्लैंड की जीत की संभावना: 45%.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

इंग्लैंड चैंपियंस: एलिस्टेयर कुक, इयान बेल, मॉइन अली, इयोन मोर्गन (कप्तान), फिल मस्टर्ड (विकेटकीपर), रवि बोपारा, सैमित पटेल, लियम प्लंकेट, क्रिस ट्रेमलेट, रयान साइडबॉटम, स्टुअर्ट मीकर.

पाकिस्तान चैंपियंस: शोएब मक़सूद, आसिफ अली, मिस्बाह-उल-हक, यूनिस खान, शोएब मलिक, शाहिद अफरीदी (कप्तान), सरफराज़ अहमद (विकेटकीपर), अब्दुल रज्जाक, सोहेल तनवीर, वहाब रियाज़, सईद अजमल.

नोट: इंग्लैंड चैंपियंस बनाम पाकिस्तान चैंपियंस के मैच का स्कोरकार्ड हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.