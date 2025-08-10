DPL 2025, Purani Dilli 6 vs North Delhi Strikers, 16th Match Live Streaming: पुरानी दिल्ली 6 बनाम नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स के बीच आज खेला जाएगा रोमांचक मुकाबला, यहां जानें कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

पुरानी दिल्ली 6 बनाम नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Purani Dilli 6 vs North Delhi Strikers, 16th Match Match Delhi Premier League 2025 Live Streaming: दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 का 16वां मुकाबला आज यानी 10 अगस्त को पुरानी दिल्ली 6 बनाम नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दिल्ली (Delhi) के अरुण जेटली स्टेडियम (Arun Jaitley Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर 2 बजे से खेला जाएगा. घरेलू क्रिकेट को बढ़ावा देने वाली दिल्ली प्रीमियर लीग के नए सीजन का आगाज हो रहा है. इस टूर्नामेंट में पुरुषों का फाइनल मुकाबला 31 अगस्त को खेला जाएगा. इस सीजन में पुरानी दिल्ली 6 के कप्तान वंश बेदी (Vansh Bedi) है तो वहीं, सिद्धांत शर्मा (Harshit Rana) नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स का कमान संभाल रहे हैं. ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. यह भी पढ़ें: Australia A Women vs India A Women, 3rd T20I Match 2025 Live Streaming In India: ऑस्ट्रेलिया और टीम इंडिया के बीच आज खेला जाएगा तीसरा टी20 मुकाबला, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

फिलहाल वंश बेदी की कप्तानी वाली पुरानी दिल्ली 6 प्वॉइंट्स टेबल में चौथे पायदान पर है. पुरानी दिल्ली 6 की टीम ने इस सीजन में अब तक तीन मैच खेले हैं. इस दौरान पुरानी दिल्ली 6 की टीम को दो में जीत और एक में हार मिली है. लगातार दो मैच जीतकर टीम का आत्मविश्वास ऊंचा है और वे अपनी जीत की लय बनाए रखना चाहेंगे. वहीं, नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स ने टूर्नामेंट में अब तक दो मैच खेले हैं. इस दौरान नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स की टीम ने एक जीत और एक हार दर्ज की है. नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स प्वॉइंट्स टेबल में छठे नंबर पर हैं और इस मुकाबले में जीत हासिल कर अपनी स्थिति मजबूत करना चाहेंगे.

अरुण जेटली स्टेडियम पिच रिपोर्ट (Arun Jaitley Stadium Pitch Report)

दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 का 16वां मुकाबला आज यानी 10 अगस्त को पुरानी दिल्ली 6 बनाम नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स के बीच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा. अरुण जेटली स्टेडियम की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए बेहद अनुकूल माना जाता है. इस मैदान पर गेंद अच्छी तरह बल्ले पर आती है और सीमाएँ भी छोटी हैं, जिससे रन बनाना आसान हो जाता है. इस पिच पर तेज गेंदबाजों के लिए शुरुआती ओवरों में थोड़ी मदद मिल सकती है, लेकिन बाद में गेंदबाज़ों को सही लाइन-लेंथ से ही काम निकालना पड़ेगा.

हेड टू हेड रिकॉर्ड (PD 6 vs NDS Head To Head)

दिल्ली प्रीमियर लीग में पुरानी दिल्ली 6 बनाम नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स के बीच अबतक कुल चार मुकाबले खेले गए हैं. इस बीच दोनों ही टीमों ने दो-दो मुकाबले अपने नाम किए हैं.

दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 का सीधा प्रसारण कहां देखें?

इस रोमांचक टी20 प्रतियोगिता को देखने के लिए प्रशंसक काफी उत्साहित हैं, ऐसे में टूर्नामेंट का लाइव स्ट्रीमिंग भी किया जाएगा.

लाइव स्ट्रीमिंग और टेलीकास्ट की जानकारी

दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 के सभी मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग फैनकोड (FanCode) ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी.

टीवी पर टेलीकास्ट: फिलहाल, DPL 2025 का कोई भी मैच भारत में किसी भी टीवी चैनल पर टेलीकास्ट नहीं किया जाएगा.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

पुरानी दिल्ली 6: समर्थ सेठ, आरुष मल्होत्रा, वंश बेदी (विकेटकीपर/कप्तान), प्रणव पंत, देव लाकड़ा, ललित यादव, एकांश डोबाल, युग गुप्ता, रजनीश दादर, उधव मोहन, प्रदीप पाराशर.

नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स: सार्थक रंजन, वैभव कांडपाल, यजस शर्मा, अर्णव बुग्गा, अर्जुन रापरिया, यश भाटिया, हर्षित राणा (कप्तान), प्रणव राजुवंशी (विकेटकीपर), विकास दीक्षित, सिद्धांत बंसल, कुलदीप यादव.

नोट: पुरानी दिल्ली 6 बनाम नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.