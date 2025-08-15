DPL 2025, ODW vs SDS 22nd Match Live Streaming: आउटर दिल्ली वॉरियर्स बनाम साउथ दिल्ली सुपरस्टार के बीच आज खेला जाएगा हाईवोल्टेज मुकाबला, यहां जानें कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

ईस्ट दिल्ली राइडर्स बनाम साउथ दिल्ली सुपरस्टारज़ (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Outer Delhi Warriors vs South Delhi Superstarz, 22nd Match Delhi Premier League 2025 Live Streaming: दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 का 22वां मुकाबला आज यानी 15 अगस्त को आउटर दिल्ली वॉरियर्स बनाम साउथ दिल्ली सुपरस्टार के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दिल्ली (Delhi) के अरुण जेटली स्टेडियम (Arun Jaitley Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से खेला जाएगा. घरेलू क्रिकेट को बढ़ावा देने वाली दिल्ली प्रीमियर लीग के नए सीजन का आगाज हो रहा है. इस टूर्नामेंट में पुरुषों का फाइनल मुकाबला 31 अगस्त को खेला जाएगा. इस सीजन में आउटर दिल्ली वॉरियर्स के कप्तान सिद्धांत शर्मा (Siddhant Sharma) है तो वहीं, आयुष बडोनी (Ayush Badoni) साउथ दिल्ली सुपरस्टार का कमान संभाल रहे हैं. ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. यह भी पढ़ें: NOS vs BPH, 14th Match The Hundred 2025 Headingley Pitch Report: लीड्स में नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स के बल्लेबाज करेंगे रनों की बरसात या बर्मिंघम फीनिक्स के गेंदबाजों का बोलबाला, मैच से पहले जानें पिच रिपोर्ट

फिलहाल सिद्धांत शर्मा की कप्तानी वाली आउटर दिल्ली वॉरियर्स प्वॉइंट्स टेबल में छठे पायदान पर है. आउटर दिल्ली वॉरियर्स की टीम ने इस सीजन में अब तक छह मैच खेले हैं. इस दौरान आउटर दिल्ली वॉरियर्स की टीम को महज एक मैच में जीत और चार में हार मिली है. वहीं, एक मैच का कोई परिणाम नहीं निकला हैं.

पिछले मैच जीतकर टीम का आत्मविश्वास ऊंचा है और वे अपनी जीत की लय बनाए रखना चाहेंगे. वहीं, साउथ दिल्ली सुपरस्टार ने टूर्नामेंट में अब तक पांच मैच खेले हैं. इस दौरान साउथ दिल्ली सुपरस्टार की टीम ने एक जीत और तीन हार दर्ज की है. साउथ दिल्ली सुपरस्टार प्वॉइंट्स टेबल में सातवें नंबर पर हैं और इस मुकाबले में जीत हासिल कर अपनी स्थिति मजबूत करना चाहेंगे.

अरुण जेटली स्टेडियम पिच रिपोर्ट (Arun Jaitley Stadium Pitch Report)

दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 का 22वां मुकाबला आज यानी 15 अगस्त को आउटर दिल्ली वॉरियर्स बनाम साउथ दिल्ली सुपरस्टार के बीच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा. अरुण जेटली स्टेडियम की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए बेहद अनुकूल माना जाता है. इस मैदान पर गेंद अच्छी तरह बल्ले पर आती है और सीमाएँ भी छोटी हैं, जिससे रन बनाना आसान हो जाता है. इस पिच पर तेज गेंदबाजों के लिए शुरुआती ओवरों में थोड़ी मदद मिल सकती है, लेकिन बाद में गेंदबाज़ों को सही लाइन-लेंथ से ही काम निकालना पड़ेगा.

हेड टू हेड रिकॉर्ड (ODW vs SDS Head To Head)

दिल्ली प्रीमियर लीग में आउटर दिल्ली वॉरियर्स बनाम साउथ दिल्ली सुपरस्टार के बीच अबतक एक भी मुकाबला नहीं खेला गया हैं. आउटर दिल्ली वॉरियर्स बनाम साउथ दिल्ली सुपरस्टार की टीम पहली बार एक दूसरे से टकराएंगी.

दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 का सीधा प्रसारण कहां देखें?

इस रोमांचक टी20 प्रतियोगिता को देखने के लिए प्रशंसक काफी उत्साहित हैं, ऐसे में टूर्नामेंट का लाइव स्ट्रीमिंग भी किया जाएगा.

लाइव स्ट्रीमिंग और टेलीकास्ट की जानकारी

दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 के सभी मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग फैनकोड (FanCode) ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी.

टीवी पर टेलीकास्ट: फिलहाल, DPL 2025 का कोई भी मैच भारत में किसी भी टीवी चैनल पर टेलीकास्ट नहीं किया जाएगा.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

आउटर दिल्ली वॉरियर्स: सनत सांगवान, प्रियांश आर्य, करण गर्ग, केशव डबास, ध्रुव सिंह (विकेटकीपर), हर्ष त्यागी, शिवम शर्मा, सिद्धांत शर्मा (कप्तान), कमल बैरवा, शौर्य मलिक, सुयश शर्मा.

साउथ दिल्ली सुपरस्टार: सुमित माथुर, आयुष बडोनी (कप्तान), तेजस्वी दहिया (विकेटकीपर), अनमोल शर्मा, विजन पांचाल, गुलजार संधू, सुमित कुमार बेनीवाल, अभिषेक खंडेलवाल, दिग्वेश सिंह राठी, हिमांशु चौहान, अमन भारती.

