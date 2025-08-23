UPPL 2025 Live Streaming: काशी रुद्रस बनाम मेरठ मावेरिक्स और गौर गोरखपुर लायंस बनाम कानपुर सुपरस्टार्स का आज डबल धमाका, जानिए कब, कहां और कैसे देखें उत्तर प्रदेश प्रीमियर लीग मैच का लाइव प्रसारण

उत्तर प्रदेश प्रीमियर लीग(Credit:Instagram/t20uttarpradesh)

Where To Watch Uttar Pradesh Premier League 2025 Live Telecast: उत्तर प्रदेश प्रीमियर लीग 2025 के रोमांचक सफर में आज दो बड़े मुकाबले होंगे जिनका फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. पहले मैच में काशी रुद्रस और मेरठ मावेरिक्स के बीच जबरदस्त भिड़ंत होगी, वहीं दूसरे मुकाबले में गौर गोरखपुर लायंस का सामना कानपुर सुपरस्टार्स से होगा. दोनों मुकाबले लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. चारो टीमें अपनी लीग में बेहतर स्थिति हासिल करने के लिए जमकर मेहनत कर रही हैं और आज के मैच उनके लिए काफी अहम साबित हो सकते हैं. दिल्ली प्रीमियर लीग के डबल डेकर में इन टीमों के बिच होगा रोमांचक मुकाबला, यहां जानिए कब, कहां और कैसे देखें लाइव प्रसारण

काशी रुद्रस ने हाल के मुकाबलों में मिश्रित प्रदर्शन दिखाया है और वे अपनी रणनीति को मजबूत करना चाहेंगे. उनके युवा खिलाड़ियों में काफी प्रतिभा दिखाई दे रही है और वे मेरठ मावेरिक्स के खिलाफ जीत दर्ज कर प्वाइंट्स टेबल में अपनी स्थिति सुधारना चाहेंगे. वहीं दूसरी तरफ, गौर गोरखपुर लायंस भी अपने आक्रामक खेल से प्रसिद्ध हैं और कानपुर सुपरस्टार्स के सामने वे अपनी दमदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन करना चाहेंगे. मेरठ मावेरिक्स की टीम अपनी संतुलित गेंदबाजी अटैक के लिए जानी जाती है और वे काशी रुद्रस को दबाव में डालकर मैच अपने नाम करना चाहेंगे. इसी प्रकार कानपुर सुपरस्टार्स के पास अनुभवी खिलाड़ियों का अच्छा मिश्रण है जो महत्वपूर्ण मौकों पर टीम को जीत दिला सकते हैं.

उत्तर प्रदेश प्रीमियर लीग (UPPL) 2025 आज के मैच कब और कहां खेले जाएंगे?

23 अगस्त (शनिवार) को उत्तर प्रदेश प्रीमियर लीग (UPPL) 2025 के दो रोमांचक मैच खेले जाएंगे. पहला मैच काशी रुद्रस बनाम मेरठ मावेरिक्स भारतीय समयानुसार दोपहर 03:00 बजे से शुरू होगा, जिसका टॉस 02:30 बजे होगा. दूसरा मैच गौर गोरखपुर लायंस बनाम कानपुर सुपरस्टार्स शाम 07:30 बजे से खेला जाएगा, जिसका टॉस 07:00 बजे होगा. दोनों मैच लखनऊ के प्रतिष्ठित भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे.

उत्तर प्रदेश प्रीमियर लीग (UPPL) 2025 का लाइव टेलीकास्ट कहां देखें?

उत्तर प्रदेश प्रीमियर लीग 2025 के आज के दोनों मुकाबले भारत में स्पोर्ट्स 18 नेटवर्क के चैनल पर उपलब्ध होंगे. टीवी पर UPPL 2025 के मैच देखने के इच्छुक प्रशंसकों को लाइव टेलीकास्ट देखने के लिए अपने केबल और डीटीएच प्लेटफॉर्म पर स्पोर्ट्स 18 नेटवर्क के चैनल्स देख सकते हैं. इसके अतिरिक्त, यूपी की स्थानीय केबल चैनल्स पर भी इन मैचों का प्रसारण हो सकता है.

उत्तर प्रदेश प्रीमियर लीग (UPPL) 2025 की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग कैसे देखें?

प्रशंसकों के लिए अच्छी खबर यह है कि UPPL 2025 के आज के दोनों मैच भारत में लाइव स्ट्रीमिंग ऑनलाइन विकल्प के माध्यम से भी उपलब्ध होंगे. प्रशंसक काशी रुद्रस बनाम मेरठ मावेरिक्स और गौर गोरखपुर लायंस बनाम कानपुर सुपरस्टार्स मैच की लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार स्ट्रीमिंग ऐप्स पर देख सकते हैं. हालांकि, प्रशंसकों को UPPL 2025 क्रिकेट मैच की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग तक पहुंचने के लिए संबंधित प्लेटफॉर्म पर सब्सक्रिप्शन लेना होगा.