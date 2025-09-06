KR vs MM, UP T20 League 2025 Final Live Streaming: उत्तर प्रदेश टी20 लीग के खिताब के लिए काशी रुद्रस बनाम मेरठ मावेरिक्स के बीच होगी भिड़ंत, जानिए कब, कहां और कैसे देखें फाइनल का लाइव प्रसारण

Meerut Mavericks vs Kashi Rudras (Photo Credits: X/ @KashiRudras)

यूपी टी20 लीग 2025 का खिताबी मुकाबला 6 सितंबर(शनिवार) को काशी रुद्रस और मौजूदा चैंपियन मेरठ मावेरिक्स के बीच यह मैच लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. यूपी टी20 लीग के तीसरे सीज़न का फाइनल मुकाबला पहले दो सीज़न की विजेता टीमों काशी रुद्रस और मेरठ मावेरिक्स एक बार फिर होंगा. काशी रुद्रस बनाम मेरठ मावेरिक्स का यह यूपी टी20 लीग 2025 का फाइनल मैच दरअसल 2023 यानी पहले सीज़न के फाइनल की झलक पेश करेगा. उस समय काशी रुद्रस ने मेरठ को सात विकेट से हराकर खिताब जीता था. वहीं मेरठ मावेरिक्स मौजूदा चैंपियन है, जिसने पिछले साल कानपुर सुपरस्टार्ज़ को पांच विकेट से हराकर ट्रॉफी जीती थी.

यह लगातार तीसरा फाइनल है जब मेरठ मावेरिक्स फाइनल में पहुंची है और खास बात यह है कि हर सीज़न में वे खिताबी मुकाबले में मौजूद रही हैं. इस बार लीग चरण में मेरठ दूसरे स्थान पर रही, जबकि काशी रुद्रस पहले पायदान पर थी. क्वालिफायर 1 में दोनों का आमना-सामना हुआ था. उस रोमांचक मुकाबले में काशी रुद्रस ने पहले 166/8 का स्कोर बनाया और फिर शानदार गेंदबाज़ी करते हुए मेरठ को 161/7 पर रोक दिया, और मैच पांच रन से जीता था..

काशी रुद्रस बनाम मेरठ मावेरिक्स यूपी टी20 2025 फाइनल कब और कहां खेला जाएगा?

मुकाबला भारतीय समयानुसार (IST) रात 7:30 बजे से शुरू होगा.

काशी रुद्रस बनाम मेरठ मावेरिक्स यूपी टी20 2025 फाइनल का लाइव टेलीकास्ट कहां देखें?

यूपी टी20 2025 का आधिकारिक प्रसारक सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क है. भारतीय दर्शक काशी रुद्रस बनाम मेरठ मावेरिक्स का लाइव टेलीकास्ट टीवी पर Sony Sports Ten 3 चैनल पर देख सकते हैं. ऑनलाइन विकल्प नीचे पढ़ें.

काशी रुद्रस बनाम मेरठ मावेरिक्स यूपी टी20 2025 फाइनल की मुफ्त ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग कैसे देखें?

इस फाइनल मैच के डिजिटल अधिकार सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास हैं. दर्शक भारत में Sony LIV ऐप और वेबसाइट पर काशी बनाम मेरठ का लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं. हालांकि, इसके लिए सब्सक्रिप्शन लेना ज़रूरी होगा.