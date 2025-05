DC vs GT TATA IPL 2025 Preview: दिल्ली कैपिटल्स बनाम गुजरात टाइटन्स के बीच खेला जाएगा इंडियन प्रीमियर लीग 2025 का 60वां मुकाबला; जानिए हेड-टू-हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल्स और लाइव स्ट्रीमिंग समेत सभी डिटेल्स

Delhi Capitals vs Gujarat Titans: दिल्ली कैपिटल्स (DC) बनाम गुजरात टाइटन्स (GT) आईपीएल 2025 का 60वां मुकाबला 18 मई (रविवार) को दिल्ली (Delhi) के अरुण जेटली स्टेडियम (Arun Jaitley Stadium) में खेला जाएगा. दोनों टीमें प्लेऑफ की दौड़ में हैं और अंकतालिका में अहम स्थान हासिल करने के लिए भिड़ेंगी. जहां गुजरात टाइटन्स 11 मुकाबलों में 16 अंकों के साथ टॉप पर है, वहीं दिल्ली कैपिटल्स के 11 मैचों में 13 अंक हैं. ऐसे में यह मुकाबला प्लेऑफ की संभावनाओं को काफी हद तक तय करने वाला हो सकता है. गुजरात टाइटन्स अपनी शानदार लय के साथ उतर रही है, जिन्होंने पिछले 5 में से 4 मैचों में जीत दर्ज की है, जबकि दिल्ली कैपिटल्स को पिछली 5 में से सिर्फ एक ही जीत मिली है. राजस्थान रॉयल्स बनाम पंजाब किंग्स इंडियन प्रीमियर लीग मैच से पहले जानिए कब, कहां और कैसे देखें लाइव प्रसारण

घरेलू टीम दिल्ली कैपिटल्स ने आईपीएल 2025 की शुरुआत बेहतरीन की थी और अपने शुरुआती चारों मुकाबले जीते थे. लेकिन उसके बाद उनका प्रदर्शन गिरता गया और उन्होंने अगले 7 मैचों में सिर्फ दो जीत दर्ज की, जबकि एक मुकाबला बेनतीजा रहा. हालांकि अभी भी डीसी के पास प्लेऑफ में जगह बनाने का अच्छा मौका है, लेकिन इसके लिए उन्हें गुजरात टाइटन्स के खिलाफ जीत दर्ज करनी होगी.

दिल्ली कैपिटल्स बनाम गुजरात टाइटन्स हेड-टू-हेड रिकॉर्ड (DC vs GT Head-To-Head Record in IPL): आईपीएल के इतिहास में अब तक दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटन्स के बीच 6 मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें दोनों टीमों ने 3-3 मुकाबले जीते हैं. ऐसे में यह मुकाबला बढ़त हासिल करने का भी है, जो इसे और भी रोमांचक बनाता है.

दिल्ली कैपिटल्स बनाम गुजरात टाइटन्स आईपीएल 2025 के प्रमुख खिलाड़ी (DC vs GT IPL 2025 Key Players To Watch Out): केएल राहुल, मोहम्मद सिराज, अभिषेक पोरेल, राशिद खान, अक्षर पटेल और साई किशोर ये वे खिलाड़ी हैं जो अपने प्रदर्शन से मैच का रुख पलट सकते हैं. केएल राहुल ने इस सीजन 10 पारियों में 381 रन बनाए हैं, हालांकि पिछले दो मैचों में वह रन नहीं बना सके. वहीं, सिराज ने अब तक 15 विकेट चटकाए हैं और नई गेंद से खतरनाक साबित हो सकते हैं.

दिल्ली कैपिटल्स बनाम गुजरात टाइटन्स मिनी बैटल (DC vs GT Mini Battle): इस मैच में कई दिलचस्प व्यक्तिगत टकराव देखने को मिल सकते हैं. जैसे केएल राहुल बनाम मोहम्मद सिराज, जहां राहुल को शुरुआत में सिराज की गेंदबाज़ी से सावधान रहना होगा. वहीं, दिल्ली के अभिषेक पोरेल का मुकाबला राशिद खान से होगा, जो स्पिन में उन्हें चुनौती दे सकते हैं. कप्तान अक्षर पटेल को भी साई किशोर के खिलाफ सावधानी बरतनी होगी, जिन्होंने किफायती गेंदबाज़ी के साथ विकेट भी चटकाए हैं.

दिल्ली कैपिटल्स बनाम गुजरात टाइटन्स आईपीएल 2025 का पहला मैच कब और कहां खेला जाएगा?

दिल्ली कैपिटल्स (DC) बनाम गुजरात टाइटन्स (GT) आईपीएल 2025 का 60वां मुकाबला 18 मई (रविवार) को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 07:30 PM बजे से खेला जाएगा, जबकि टॉस शाम 07:00 PM बजे होगा.

दिल्ली कैपिटल्स बनाम गुजरात टाइटन्स आईपीएल 2025 मैच का लाइव टेलीकास्ट और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग कहां और कैसे देखें?

भारत में इंडियन प्रीमियर लीग 2025 का आधिकारिक प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास है। दर्शक दिल्ली कैपिटल्स बनाम गुजरात टाइटन्स मैच को स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के एचडी/एसडी चैनलों पर देख सकते हैं. इसके अलावा, DC बनाम GT मुकाबले की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी, जहां प्रशंसक इस हाई-वोल्टेज मुकाबले का लुत्फ मोबाइल या लैपटॉप पर उठा सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक्टिव सब्सक्रिप्शन जरूरी होगा.

दिल्ली कैपिटल्स बनाम गुजरात टाइटन्स आईपीएल 2025 के लिए संभावित प्लेइंग इलेवन और इम्पैक्ट प्लेयर्स

गुजरात टाइटन्स: साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, शेरफेन रदरफोर्ड, शाहरुख खान, राहुल तेवतिया, प्रसिद्ध कृष्णा, राशिद खान, साई किशोर, मोहम्मद सिराज

इम्पैक्ट प्लेयर्स: दिग्वेश राठी, महिपाल लोमरोर

दिल्ली कैपिटल्स: फाफ डु प्लेसिस, अभिषेक पोरेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), समीर रिजवी/करुण नायर, अक्षर पटेल (कप्तान), ट्रिस्टन स्टब्स, आशुतोष शर्मा, विप्रज निगम, मोहित शर्मा, दुष्मंथा चमीरा, कुलदीप यादव, टी नटराजन

इम्पैक्ट प्लेयर्स: मुकेश कुमार, त्रिपुराना विजय