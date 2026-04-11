CSK vs DC, IPL 2026 18th Match Toss Winner Prediction: एमए चिदंबरम स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स के बीच कौन होगा टॉस का बॉस. मैच से पहले जानें किस टीम के पक्ष में जा सकता है टॉस

चेन्नई सुपरकिंग्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Delhi Capitals vs Chennai Super Kings, TATA Indian Premier League 2026 18th Match Toss Winner Prediction: टाटा इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (Indian Premier League 2026) का 18वां मुकाबला आज यानी 11 अप्रैल को Delhi Capitals बनाम Chennai Super Kings (DC vs CSK) के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला चेन्नई (Chennai) के MA Chidambaram Stadium में भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा. दोनों टीमों का इस सीजन में प्रदर्शन अलग-अलग रहा है. चेन्नई सुपर किंग्स की शुरुआत खराब रही है, जबकि दिल्ली कैपिटल्स ने संतुलित प्रदर्शन किया है. इस सीजन में दिल्ली कैपिटल्स की अगुवाई अक्षर पटेल (Axar Patel) कर रहे हैं. जबकि, चेन्नई सुपर किंग्स की कमान रुतुराज गायकवाड़ (Ruturaj Gaikwad) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: CSK vs DC, IPL 2026 18th Match Winner Prediction: एमए चिदंबरम स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच होगी कांटे की टक्कर, मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती है बाजी

मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच काफी अहम रहने वाला है. चेन्नई सुपर किंग्स की टीम अब तक इस सीजन में जीत का खाता नहीं खोल पाई है और दबाव में नजर आ रही है. दूसरी तरफ, दिल्ली कैपिटल्स की टीम अच्छी लय में है और जीत के साथ आगे बढ़ रही है. ऐसे में दोनों टीमें इस मुकाबले में बेहतर प्रदर्शन कर अंक तालिका में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहेंगी.

दिल्ली कैपिटल्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्स हेड-टू-हेड (DC vs CSK Head To Head Record)

आईपीएल इतिहास में दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच अब तक 31 मुकाबले हुए हैं. इस दौरान चेन्नई सुपर किंग्स की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. चेन्नई सुपर किंग्स ने 19 मैच अपने नाम किए हैं. दिल्ली कैपिटल्स को 12 मुकाबलों में जीत मिली है. पिछले सीजन में दिल्ली कैपिटल्स ने जीत दर्ज की थी. वहीं आईपीएल 2024 में भी दिल्ली कैपिटल्स ने मुकाबला अपने नाम किया था.

टॉस का महत्व (Toss And Pitch Report)

टाटा आईपीएल 2026 का 18वां मुकाबला आज यानी 11 अप्रैल को चेन्नई सुपर किंग्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स के बीच चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा. चेन्नई की यह पिच स्पिन गेंदबाजों के लिए मददगार मानी जाती है. यहां बल्लेबाजों को शुरुआत में सावधानी से खेलना पड़ता है, लेकिन सेट होने के बाद बड़े शॉट्स लगाए जा सकते हैं. पहली पारी का औसत स्कोर करीब 165-175 रन के आसपास रहता है, जबकि दूसरी पारी में लक्ष्य का पीछा करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है.

चेन्नई सुपर किंग्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स में कौन होगा टॉस का बॉस (CSK vs DC Toss Winner Prediction)

दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच आईपीएल 2026 के 18वें मुकाबले से पहले टॉस आंकड़े काफी दिलचस्प नजर आ रहे हैं. दोनों टीमों के बीच अब तक खेले गए 31 टी20 मुकाबलों में चेन्नई सुपर किंग्स ने 17 बार टॉस जीता है, जबकि दिल्ली कैपिटल्स 14 बार टॉस जीतने में सफल रही है. हालांकि आंकड़ों में चेन्नई सुपर किंग्स आगे है, लेकिन मौजूदा ट्रेंड को देखते हुए इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स के टॉस जीतने की संभावना ज्यादा जताई जा रही है. यह मैच शनिवार को चेन्नई में खेला जाएगा, जहां टॉस मैच के नतीजे में अहम भूमिका निभा सकता है. ऐसे में फैंस की नजरें टॉस पर भी टिकी रहेंगी, जो इस हाई-वोल्टेज मुकाबले का रुख तय कर सकता है.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (DC vs CSK 18th T20 Match Playing Prediction)

दिल्ली कैपिटल्स: केएल राहुल (विकेटकीपर), पथुम निसांका, नितीश राणा, अक्षर पटेल (कप्तान), डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, विप्रज निगम, कुलदीप यादव, लुंगी एनगिडी, टी नटराजन और मुकेश कुमार.

चेन्नई सुपरकिंग्स: संजू सैमसन (विकेटकीपर), रुतुराज गायकवाड़ (कप्तान), आयुष म्हात्रे, मैथ्यू शॉर्ट, शिवम दुबे, कार्तिक शर्मा, जेमी ओवरटन, नूर अहमद, मैट हेनरी, अंशुल कंबोज और खलील अहमद.

नोट: दिल्ली कैपिटल्स क्रिकेट टीम बनाम चेन्नई सुपर किंग्स क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.