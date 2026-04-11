CSK vs DC, IPL 2026 18th Match Stats And Preview: चेन्नई सुपर किंग्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स मुकाबले के बीच आज होगा रोमांचक मुकाबला, आज के मैच में बन सकते हैं ये अनोखे रिकॉर्ड

चेन्नई सुपरकिंग्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Delhi Capitals vs Chennai Super Kings, TATA Indian Premier League 2026 18th Match Record And Milestone: टाटा इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (Indian Premier League 2026) का 18वां मुकाबला आज यानी 11 अप्रैल को Delhi Capitals बनाम Chennai Super Kings (DC vs CSK) के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला चेन्नई (Chennai) के MA Chidambaram Stadium में भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा. दोनों टीमों का इस सीजन में प्रदर्शन अलग-अलग रहा है. चेन्नई सुपर किंग्स की शुरुआत खराब रही है, जबकि दिल्ली कैपिटल्स ने बेहतर प्रदर्शन किया है. इस सीजन में दिल्ली कैपिटल्स की अगुवाई अक्षर पटेल (Axar Patel) कर रहे हैं. जबकि, चेन्नई सुपर किंग्स की कमान रुतुराज गायकवाड़ (Ruturaj Gaikwad) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: CSK vs DC, IPL 2026 18th Match Guwahati Weather Update: एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेले जाने वाले रोमांचक मुकाबले में बारिश डालेगी खलल या फैंस उठाएंगे पूरे मैच का लुफ्त, मैच से पहले जानें मौसम का हाल

चेन्नई सुपर किंग्स की टीम इस समय दबाव में नजर आ रही है और अब तक खेले गए तीनों मुकाबले हार चुकी है. बल्लेबाजी में संजू सैमसन और रुतुराज गायकवाड़ से बड़ी पारी की उम्मीद होगी. वहीं गेंदबाजी में खलील अहमद और नूर अहमद अहम भूमिका निभा सकते हैं. दूसरी तरफ, दिल्ली कैपिटल्स की टीम शानदार लय में नजर आ रही है. केएल राहुल ने पिछले मैच में 92 रन की पारी खेली थी और वह उसी फॉर्म को जारी रखना चाहेंगे. गेंदबाजी में लुंगी एनगिडी और मुकेश कुमार से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होगी.

दिल्ली कैपिटल्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्स हेड-टू-हेड (DC vs CSK Head To Head Record)

आईपीएल इतिहास में दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच अब तक 31 मुकाबले हुए हैं. इस दौरान चेन्नई सुपर किंग्स की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. चेन्नई सुपर किंग्स ने 19 मैच अपने नाम किए हैं. दिल्ली कैपिटल्स को 12 मुकाबलों में जीत मिली है. पिछले सीजन में दिल्ली कैपिटल्स ने मुकाबला जीता था. वहीं आईपीएल 2024 में भी दिल्ली कैपिटल्स ने जीत दर्ज की थी.

आज के मुकाबले में बन सकते हैं ये अनोखे रिकॉर्ड

टी20 क्रिकेट में संजू सैमसन को 400 छक्के पूरे करने के लिए 3 छक्कों की जरूरत है.

आईपीएल इतिहास में रुतुराज गायकवाड़ को 100 छक्के पूरे करने के लिए 4 छक्कों की जरूरत है.

टी20 क्रिकेट में रुतुराज गायकवाड़ को 200 छक्के पूरे करने के लिए 7 छक्कों की जरूरत है.

टी20 क्रिकेट में आयुष म्हात्रे को 100 छक्के पूरे करने के लिए 9 छक्कों की जरूरत है.

आईपीएल इतिहास में नूर अहमद को 50 विकेट पूरे करने के लिए 2 विकेट की जरूरत है.

आईपीएल इतिहास में नितीश राणा को 150 छक्के पूरे करने के लिए 8 छक्कों की जरूरत है.

टी20 क्रिकेट में समीर रिजवी को 1000 रन पूरे करने के लिए 48 रन की जरूरत है.

टी20 क्रिकेट में डेविड मिलर को 12000 रन पूरे करने के लिए 53 रन की जरूरत है.

टी20 क्रिकेट में अक्षर पटेल को 250 चौके पूरे करने के लिए 4 चौकों की जरूरत है.

आईपीएल इतिहास में अक्षर पटेल को 2000 रन पूरे करने के लिए 84 रन की जरूरत है.

आईपीएल इतिहास में अक्षर पटेल को 100 छक्के पूरे करने के लिए 6 छक्कों की जरूरत है.

टी20 क्रिकेट में कुलदीप यादव को 250 विकेट पूरे करने के लिए 6 विकेट की जरूरत है.

नोट: दिल्ली कैपिटल्स क्रिकेट टीम बनाम चेन्नई सुपर किंग्स क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.