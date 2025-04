DC vs RR, TATA IPL 2025 32nd Match Toss Winner Prediction: दिल्ली कैपिटल्स बनाम राजस्थान रॉयल्स के बीच कौन होगा टॉस का बॉस? मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती हैं बाजी

दिल्ली कैपिटल्स बनाम राजस्थान रॉयल्स (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Delhi Capitals vs Rajasthan Royals, 32nd Match Toss Prediction: इंडियन प्रीमियर लीग 2025 (Indian Premier League 2025) का 32वां मुकाबला आज यानी 16 अप्रैल को दिल्ली कैपिटल्स बनाम राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दिल्ली (Delhi) के अरुण जेटली स्टेडियम (Arun Jaitley Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम साढ़े सात बजे से खेला जाएगा. इस सीजन में दिल्ली कैपिटल्स का धमाकेदार प्रदर्शन रहा है. वहीं, राजस्थान रॉयल्स ने अपने प्रदर्शन से सबको निराश किया हैं. हर सीजन की तरह इस बार भी टाटा आईपीएल 2025 (TATA IPL 2025 ) में कुल 74 मुकाबले खेले जाएंगे. इस सीजन में दिल्ली कैपिटल्स की अगुवाई अक्षर पटेल (Axar Patel) कर रहे हैं. जबकि, राजस्थान रॉयल्स की कमान संजू सैमसन (Sanju Samson) के कंधों पर हैं. DC vs RR Last 5 Matches Dream 11 Fantasy Points: दिल्ली कैपिटल्स बनाम राजस्थान रॉयल्स के इन खिलाड़ियों ने इस सीजन में बरपाया कहर, कमाए सबसे ज्यादा ड्रीम 11 फैंटेसी पॉइंट्स; इनपर खेल सकते हैं दाव

दिल्ली कैपिटल्स की मौजूदा टीम के स्टार बल्लेबाज केएल राहुल ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 16 मैचों में 50.93 की औसत और 132.53 की स्ट्राइक रेट से 713 रन बनाए हैं. इस दौरान केएल राहुल ने 7 अर्धशतक जड़े हैं. राजस्थान रॉयल्स के घातक सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने अब तक दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ छह मुकाबले खेले हैं. इस दौरान यशस्वी जायसवाल ने 21.17 की औसत और 128.28 की स्ट्राइक रेट से 127 रन बनाए हैं.

इस सीजन में अक्षर पटेल की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स ने अब तक कुल पांच मुकाबले खेले हैं. इस दौरान टीम को चार में जीत और एक में हार मिली हैं. दूसरी तरफ, राजस्थान रॉयल्स ने छह मैच खेले हैं. इस बीच टीम को महज में दो मुकाबलों में जीत मिली हैं. जबकि, चार मैचों में हार का सामना करना पड़ा हैं. इस मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स जीत दर्ज करने के इरादे से उतरेगी. इस बीच दिल्ली कैपिटल्स बनाम राजस्थान रॉयल्स के आकंड़ों पर एक नजर डालते हैं.

दिल्ली कैपिटल्स बनाम राजस्थान रॉयल्स के आकंड़ें (DC vs RR Head To Head In IPL)

आईपीएल इतिहास में दिल्ली कैपिटल्स बनाम राजस्थान रॉयल्स के बीच अबतक कुल 29 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान आईपीएल में अब तक दोनों टीमों की भिड़ंत में लगभग बराबरी का मुकाबला रहा है हैं. राजस्थान रॉयल्स की टीम ने 15 मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, दिल्ली कैपिटल्स को महज 14 मैच में जीत नसीब हुई हैं. इस सीजन दोनों टीम की यह पहली भिड़ंत है. आईपीएल के पिछले सीजन में दोनों टीमों के बीच दो मुकाबले खेले गए थे. इस दौरान दोनों टीमों ने एक-एक मैच अपने नाम किया था. राजस्थान रॉयल्स ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ सर्वोच्च स्कोर 222 रन बनाया है. वहीं, दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ न्यूनतम स्कोर 60 रन बनाया है.

टॉस का महत्व

टाटा आईपीएल 2025 का 32वां मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स बनाम राजस्थान रॉयल्स के बीच दिल्ली में खेला जाएगा. अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग मानी जाती है. इस मैदान पर तेज आउटफील्ड और छोटी बॉउंड्री होने की वजह से बल्लेबाजों को तेजी से रन बनाने में मदद मिलती हैं. इस पिच पर तेज गेंदबाजों के लिए ज्यादा कुछ नहीं है. ऐसे में गेंदबाज विकेट निकालने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हैं. इस मैदान पर स्पिनरों को पिच से मदद मिलती है और उनका रिकॉर्ड भी अच्छा है. इस स्टेडियम की पिच काली मिट्‌टी से बनी है, जो काफी कठोर और सपाट है. टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करना पसंद करेगी. पिछले आईपीएल सीज़न में इस मैदान पर खेले गए मैचों में टॉस गवांने वाली टीम ने 62% मुकाबले जीते थे, जो टॉस की अहमियत को दर्शाता है.

पंजाब किंग्स बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स में कौन होगा टॉस का बॉस? (PBKS vs KKR Toss Winner Prediction)

दिल्ली कैपिटल्स बनाम राजस्थान रॉयल्स के बीच खेले गए पिछले दस मैचों में दोनों टीमों ने 50% टॉस जीते हैं. आज के रोमांचक मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स की टीम टॉस जीत सकती हैं.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

दिल्ली कैपिटल्स: जेक फ्रेजर-मैकगर्क, अभिषेक पोरेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), ट्रिस्टन स्टब्स, अक्षर पटेल (कप्तान), आशुतोष शर्मा, विप्रज निगम, मिचेल स्टार्क, मोहित शर्मा, कुलदीप यादव और मुकेश कुमार.

राजस्थान रॉयल्स: यशस्वी जयसवाल, संजू सैमसन (कप्तान और विकेटकीपर), नितीश राणा, रियान पराग, ध्रुव जुरेल, शिमरोन हेटमायर, वानिंदु हसरंगा, जोफ्रा आर्चर, महेश तीक्षाना, संदीप शर्मा और तुषार देशपांडे.

नोट: दिल्ली कैपिटल्स बनाम राजस्थान रॉयल्स के मैच का स्कोरकार्ड हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.