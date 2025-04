DC vs RR, TATA IPL 2025 32nd Match Toss Update And Live Scorecard: राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

दिल्ली कैपिटल्स बनाम राजस्थान रॉयल्स (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Delhi Capitals vs Rajasthan Royals, TATA IPL 2025 32rd Match Toss Update And Live Scorecard: इंडियन प्रीमियर लीग 2025 (Indian Premier League 2025) का आगाज हो गया है. आईपीएल के इस सीजन में 10 टीमें ट्रॉफी पर कब्जा करने में जुटी हुई हैं. हर सीजन की तरह इस बार भी टाटा आईपीएल 2025 (TATA IPL 2025 ) में कुल 74 मुकाबले खेले जाएंगे. इस सीजन का 32वां मुकाबला आज यानी 16 अप्रैल को दिल्ली कैपिटल्स बनाम राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दिल्ली (Delhi) के अरुण जेटली स्टेडियम (Arun Jaitley Stadium) में खेला जा रहा हैं. इस सीजन में दिल्ली की अगुवाई अक्षर पटेल (Axar Patel) कर रहे हैं. जबकि, राजस्थान रॉयल्स की कमान संजू सैमसन (Sanju Samson) के कंधों पर हैं. इस रोमांचक मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया हैं. आज के इस मुकाबले में दोनों टीमें इन धुरंधर खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतर रहीं हैं. यह भी पढ़ें: DC vs RR, TATA IPL 2025 32nd Match Pitch Report And Weather Update: दिल्ली में राजस्थान के बल्लेबाज करेंगे रनों की बारिश या डीसी के गेंदबाज मचाएंगे कोहराम, मैच से पहले जानें पिच रिपोर्ट और मौसम का हाल

राजस्थान रॉयल्स ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला:

#IPL2025 #DCvsRR #DCvRR TOSS ALERT Rajasthan Royals win toss, opt to bowl first vs Delhi Capitals LIVE:https://t.co/xpnnwnehPs — Express Sports (@IExpressSports) April 16, 2025

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

दिल्ली कैपिटल्स: जेक फ्रेजर-मैकगर्क, अभिषेक पोरेल, करुण नायर, केएल राहुल (विकेटकीपर), अक्षर पटेल (कप्तान), ट्रिस्टन स्टब्स, आशुतोष शर्मा, विप्रज निगम, मिशेल स्टार्क, कुलदीप यादव, मोहित शर्मा.

राजस्थान रॉयल्स: यशस्वी जयसवाल, संजू सैमसन (विकेटकीपर/कप्तान), रियान पराग, ध्रुव जुरेल, शिम्रोन हेटमायर, नितीश राणा, वानिंदु हसरंगा, जोफ्रा आर्चर, महेश थीक्षाना, संदीप शर्मा, तुषार देशपांडे.

दिल्ली कैपिटल्स बनाम राजस्थान रॉयल्स के मैच का स्कोरकार्ड Live

इस सीजन में अक्षर पटेल की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स ने अब तक कुल पांच मुकाबले खेले हैं. इस दौरान टीम को चार में जीत और एक में हार मिली हैं. दूसरी तरफ, राजस्थान रॉयल्स ने छह मैच खेले हैं. इस बीच टीम को महज में दो मुकाबलों में जीत मिली हैं. जबकि, चार मैचों में हार का सामना करना पड़ा हैं. इस मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स जीत दर्ज करने के इरादे से उतरेगी. दोनों टीमों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता हैं.