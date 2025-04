DC vs RCB, TATA IPL 2025 46th Match 1st Inning Scorecard: दिल्ली कैपिटल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के सामने रखा 163 रनों का टारगेट, केवल राहुल ने खेली धमाकेदार पारी; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

Delhi Capitals vs Royal Challengers Bengaluru, TATA IPL 2025 46th Match 1st Inning Scorecard Update: इंडियन प्रीमियर लीग 2025 (Indian Premier League 2025) का 46वां मुकाबला आज यानी 27 अप्रैल को दिल्ली कैपिटल्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (DC vs RCB) के बीच खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दिल्ली (Delhi) के अरुण जेटली स्टेडियम (Arun Jaitley Stadium) में खेला जा रहा हैं. इस सीजन में दोनों टीमों का प्रदर्शन धमाकेदार रहा है. हर सीजन की तरह इस बार भी टाटा आईपीएल 2025 (TATA IPL 2025) में कुल 74 मुकाबले खेले जाएंगे. इस सीजन में आरसीबी की अगुवाई रजत पाटीदार (Rajat Patidar) कर रहे हैं. जबकि, दिल्ली कैपिटल्स की कमान अक्षर पटेल (Axar Patel) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: दिल्ली कैपिटल्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के मैच का स्कोरकार्ड Live

आईपीएल इतिहास में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स के बीच अबतक कुल 32 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का पड़ला भारी रहा हैं. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने 19 मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, दिल्ली कैपिटल्स को महज 12 मैच में जीत नसीब हुई हैं. एक मैच का कोई नतीजा नहीं निकला. इस सीजन दोनों टीम की यह दूसरी भिड़ंत है. पहले मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने बाजी मारी थीं. आईपीएल के पिछले सीजन में दोनों टीमों के बीच एक मुकाबला खेला गया था. इस दौरान रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने बाजी मारी थीं.

दिल्ली कैपिटल्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के मैच का स्कोरकार्ड

We’ve restricted our opponents to their lowest total (when played full 20 overs) in this IPL.

The chase to the top of the table is on! 🙌#PlayBold #ನಮ್ಮRCB #IPL2025 #DCvRCB pic.twitter.com/uHJJQ75s4q

— Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) April 27, 2025