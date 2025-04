DC vs MI, TATA IPL 2025 29th Match Key Players To Watch Out: दिल्ली कैपिटल्स को हराकर सीजन की दूसरी जीत दर्ज करना चाहेगी मुंबई इंडियंस, इन धुरंधर खिलाड़ियों पर होगी सबकी निगाहें

दिल्ली कैपिटल्स बनाम मुंबई इंडियंस (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Delhi Capitals vs Mumbai Indians, TATA IPL 2025 29th Match Impact Players: इंडियन प्रीमियर लीग 2025 (Indian Premier League 2025) का 29वां मुकाबला आज यानी 13 अप्रैल को दिल्ली कैपिटल्स (DC) बनाम मुंबई इंडियंस (MI) के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दिल्ली (Delhi) के अरुण जेटली स्टेडियम (Arun Jaitley Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम साढ़े सात बजे से खेला जाएगा. हर सीजन की तरह इस बार भी टाटा आईपीएल 2025 (TATA IPL 2025 ) में कुल 74 मुकाबले खेले जाएंगे. इस सीजन में दिल्ली की अगुवाई अक्षर पटेल (Axar Patel) कर रहे हैं. जबकि, मुंबई की कमान हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) के कंधों पर हैं. इस सीजन में दिल्ली कैपिटल्स का प्रदर्शन धमाकेदार रहा है. दिल्ली कैपिटल्स ने अभी तक इस सीजन में एक भी मुकाबला नहीं जीता हैं. दोनों टीमों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. DC vs MI, TATA IPL 2025 29th Match Toss Winner Prediction: दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच कौन होगा टॉस का बॉस? मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती हैं बाजी

इस सीजन में मुंबई इंडियंस की टीम ने अब तक पांच मुकाबले खेले हैं. इस दौरान टीम को महज एक मैच में जीत मिली हैं. इसी तरह दिल्ली कैपिटल्स ने चार मैच खेले हैं और उसे सभी मुकाबलों में जीत मिली है. मुंबई इंडियंस जीत की पटरी पर लौटना चाहेगी. दोनों टीमों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता हैं.

दिल्ली कैपिटल्स की मौजूदा टीम के स्टार बल्लेबाज केएल राहुल ने मुंबई इंडियंस 18 मैचों में 79.17 की औसत और 137.52 की स्ट्राइक रेट से 950 रन बनाए हैं. इस दौरान केएल राहुल ने तीन शतक और छह अर्धशतक जड़े हैं. दूसरी तरफ, मुंबई इंडियंस के स्टार बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 18 पारियों में 25.20 की औसत और 137.45 की स्ट्राइक रेट से 378 रन बनाए हैं. सूर्यकुमार यादव के बल्ले से तीन अर्धशतक निकले हैं. सूर्यकुमार यादव का सर्वश्रेष्ठ स्कोर 53 रन है.

हेड टू हेड रेकॉर्ड (DC vs MI Head To Head Record In IPL)

आईपीएल इतिहास में दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच अबतक कुल 35 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान मुंबई इंडियंस का पड़ला भारी रहा हैं. मुंबई इंडियंस की टीम ने 19 मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, दिल्ली कैपिटल्स को 16 मैच में जीत नसीब हुई हैं. इस सीजन दोनों टीम की यह पहली भिड़ंत है. आईपीएल के पिछले सीजन में दोनों टीमों के बीच दो मुकाबले खेले गए थे. इस दौरान दोनों टीमों ने एक-एक मैच जीता था.

इन धुरंधर खिलाड़ियों पर होगी सबकी निगाहें

केएल राहुल: दिल्ली कैपिटल्स के घातक बल्लेबाज केएल राहुल ने पिछले 10 पारियों में 322 रन बना चुके हैं. इस दौरान केएल राहुल 145.59 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं. केएल राहुल की शानदार टाइमिंग और क्लासिक शॉट्स मैच को दिल्ली कैपिटल्स के पाले में मोड़ सकते हैं.

ट्रिस्टन स्टब्स: दिल्ली कैपिटल्स के आक्रामक बल्लेबाज ट्रिस्टन स्टब्स ने 345 रन बनाए हैं और उनकी 194.91 की स्ट्राइक रेट किसी भी गेंदबाज के लिए खतरे की घंटी है. ट्रिस्टन स्टब्स एक बार लय में आ गए, तो छक्कों की बारिश कर सकते हैं.

कुलदीप यादव: दिल्ली कैपिटल्स के स्टार गेंदबाज कुलदीप यादव ने पिछले 9 मैचों में 10 विकेट चटकाए हैं. कुलदीप यादव की सटीक और फिरकी गेंदबाजी बल्लेबाजों को परेशान कर सकती हैं.

सूर्यकुमार यादव: मुंबई इंडियंस के घातक बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव ने पिछले 10 पारियों में 381 रन बना चुके हैं. इस दौरान सूर्यकुमार यादव 161.59 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं. सूर्यकुमार यादव की शानदार टाइमिंग और क्लासिक शॉट्स मैच को मुंबई इंडियंस के पाले में मोड़ सकते हैं.

रोहित शर्मा: दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ रोहित शर्मा अब तक 34 मैचों में कुल 896 रन बना चुके हैं. रोहित शर्मा को 1000 के आंकड़े को छूने के लिए सिर्फ 104 रनों की जरूरत है. रोहित शर्मा अगर मैदान में टिक गए तो एक ही मैच में इस आंकड़े को छू सकते हैं.

ट्रेंट बोल्ट: मुंबई इंडियंस के स्टार गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट ने पिछले नौ मैचों में 13 विकेट चटकाए हैं. ट्रेंट बोल्ट की सटीक गेंदबाजी बल्लेबाजों को परेशान कर सकती हैं.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर नजर

दिल्ली कैपिटल्स: जेक फ्रेजर मैकगर्क, केएल राहुल (विकेटकीपर), अभिषेक पोरेल, ट्रिस्टन स्टब्स, समीर रिजवी, अक्षर पटेल (कप्तान), आशुतोष शर्मा, विप्रज निगम, मिचेल स्टार्क, कुलदीप यादव और मोहित शर्मा.

मुंबई इंडियंस: रोहित शर्मा, रयान रिकेल्टन (विकेटकीपर), विल जैक्स, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या (कप्तान), नमन धीर, मिचेल सेंटनर, दीपक चाहर, ट्रेंट बोल्ट और अश्विनी कुमार.

नोट: दिल्ली कैपिटल्स बनाम मुंबई इंडियंस के मैच का स्कोरकार्ड हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.

